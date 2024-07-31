Чому дрони є ефективнішими на фронті, ніж артилерія — пояснення Генштабу

Протягом останніх майже трьох років на фронті відбулися суттєві технологічні зрушення. Через це безпілотники на фронті переважають за ефективністю класичні види зброї.

ЗСУ потребують більше безпілотників на фронті

Як повідомив заступник головнокомандувача ЗС України полковник Андрій Лебеденко протягом останніх майже трьох років на фронті відбулися суттєві технологічні зрушення.

Тому ЗСУ потребують постійного покращення безпілотних систем — машинне бачення, елементи штучного інтелекту, рої безпілотників та сучасні засоби РЕБ.

Командувач Сил безпілотних систем полковник Вадим Сухаревський наголосив, що безпілотники працюють як в небі, так і у воді та на суші.

Він додав, що ЗСУ мають великий досвід у роботі з дронами у повітрі, які працюють на тактичній глибині (до 20 км). Україна наразі має понад 165 тільки повітряних засобів.

Наразі спілкуємось з виробниками, визначаємо напрямки щодо вдосконалення цієї глибини. І закликаємо виробників приєднатися до нас, завітати на наші полігони та разом вдосконалювати необхідну для ЗС України зброю і засоби, — зазначив Сухаревський. Поширити

За словами заступника головкома ЗСУ Лебеденка, безпілотні системи на полі бою вже переважають за ефективністю класичні види зброї, включно з артилерією.

Саме тому, пріоритетні напрямки для ЗСУ та виробників зброї — також технологічні. Це перехоплювачі, системи коригування вогню артилерії, контрбатарейна боротьба, безпілотні системи, які здатні ефективно працювати на оперативні (до 100 км) та стратегічні глибини (понад 100 км).

Українські дрони поцілили в близько 200 обʼєктів на території РФ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські військові завдяки безпілотникам-камікадзе великої дальності поцілили у близько 200 об’єктів критичної інфраструктури та території РФ.

Сирський зазначив, що всі ці об’єкти були пов’язані з "військовою логістикою" і включали заводи, паливні склади та склади боєприпасів.

Сирський нагадав, що морські безпілотники потопили близько третини Чорноморського флоту РФ.

Це дійсно стало для них пасткою, а для деяких [кораблів] — могилою, — сказав головнокомандувач. Поширити

Також він додав, що Кремль був змушений "повністю вивести свої сили" з порту тимчасово окупованого Севастополя після низки українських атак.