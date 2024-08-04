Знищили тисячі ракет РФ та дронів. Зеленський привітав захисників неба з Днем Повітряних сил

Президент України Володимир Зеленський привітав українських захисників з Днем Повітряних сил ЗСУ.
Головні тези:
- Українські Повітряні сили успішно знищили тисячі російських ракет та дронів, залишаючись ефективними у веденні військових операцій.
- У День Повітряних сил командувач генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив про успіхи Повітряних сил ЗСУ у знищенні понад 8000 повітряних цілей ворога.
- З моменту початку повномасштабної війни українські воїни здійснили понад 20 тисяч бойових вильотів.
- 4475 військовослужбовців Повітряних сил відзначені державними нагородами, що свідчить про мужність та героїзм українських захисників.
4 серпня в Україні відзначають День Повітряних сил ЗСУ
Зеленський додав, що Україна протистоїть російським ударам з повітря з перших днів повномасштабної війни. Українські воїни знищили тисячі російських ракет та дронів, сотні російських бойових літаків та гелікоптерів.
Повітряні сили ЗСУ вже знищили понад 8000 російських цілей
У День Повітряних сил командувач генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив, що за два з половиною роки Повітряні Сили знищили понад 8000 повітряних цілей ворога:
сотні літаків та вертольотів, тисячі крилатих ракет та безпілотників.
Українські пілоти здійснили понад 20 тисяч бойових вильотів, більшість — на бойове застосування авіаційних засобів ураження.
Олещук додав, що від початку повномасштабного вторгнення 4475 військовослужбовців Повітряних сил відзначені державними нагородами, 47 з них стали Героями України, 25 посмертно.
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