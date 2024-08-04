Знищили тисячі ракет РФ та дронів. Зеленський привітав захисників неба з Днем Повітряних сил
Категорія
Україна
Дата публікації

Знищили тисячі ракет РФ та дронів. Зеленський привітав захисників неба з Днем Повітряних сил

Володимир Зеленський
Знищили тисячі ракет РФ та дронів. Зеленський привітав захисників неба з Днем Повітряних сил

Президент України Володимир Зеленський привітав українських захисників з Днем Повітряних сил ЗСУ.

Головні тези:

  • Українські Повітряні сили успішно знищили тисячі російських ракет та дронів, залишаючись ефективними у веденні військових операцій.
  • У День Повітряних сил командувач генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив про успіхи Повітряних сил ЗСУ у знищенні понад 8000 повітряних цілей ворога.
  • З моменту початку повномасштабної війни українські воїни здійснили понад 20 тисяч бойових вильотів.
  • 4475 військовослужбовців Повітряних сил відзначені державними нагородами, що свідчить про мужність та героїзм українських захисників.

4 серпня в Україні відзначають День Повітряних сил ЗСУ

Україна завжди буде вдячною всім, хто щодня віддано служить нашій державі і захищає життя наших людей від російського терору. Сьогодні ми особливо дякуємо всім нашим захисникам неба — українським воїнам Повітряних сил Збройних сил України — за кожну збиту російську ціль, за ефективність та влучність.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Зеленський додав, що Україна протистоїть російським ударам з повітря з перших днів повномасштабної війни. Українські воїни знищили тисячі російських ракет та дронів, сотні російських бойових літаків та гелікоптерів.

Це значні результати. І ми робимо все, щоб українські Повітряні сили змогли ще більше. Точно зможуть, — наголосив Зеленський.

Повітряні сили ЗСУ вже знищили понад 8000 російських цілей

У День Повітряних сил командувач генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив, що за два з половиною роки Повітряні Сили знищили понад 8000 повітряних цілей ворога:

  • сотні літаків та вертольотів, тисячі крилатих ракет та безпілотників.

  • Українські пілоти здійснили понад 20 тисяч бойових вильотів, більшість — на бойове застосування авіаційних засобів ураження.

Битва за небо триває. Цілодобово ворог атакує нас бомбами та ракетами, проводить повітряну розвідку, щоночі б’є ударними безпілотниками. Повітряні Сили, пліч-о-пліч з протиповітряною обороною усіх Сил оборони України, відбивають удари. Наскільки це можливо, знищують засоби повітряного нападу противника, б’ють ворога з повітря, тримають оборону на землі, — повідомив Микола Олещук.

Олещук додав, що від початку повномасштабного вторгнення 4475 військовослужбовців Повітряних сил відзначені державними нагородами, 47 з них стали Героями України, 25 посмертно.

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