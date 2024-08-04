Знищили тисячі ракет РФ та дронів. Зеленський привітав захисників неба з Днем Повітряних сил

Україна завжди буде вдячною всім, хто щодня віддано служить нашій державі і захищає життя наших людей від російського терору. Сьогодні ми особливо дякуємо всім нашим захисникам неба — українським воїнам Повітряних сил Збройних сил України — за кожну збиту російську ціль, за ефективність та влучність.