Стань оборонцем неба. Повітряне командування "Центр" проводить набір — відео

Повітряне командування "Центр" оголошує набір до лав одного з підрозділів.
Головні тези:
- Стань мисливцем на ворожі повітряні цілі та долучайся до оборонців неба в Повітряному командуванні “Центр”.
- Українським Повітряним силам вдалося знищити 17 російських літаків, забезпечивши захист країни від ворожих нападів.
- Завдяки ліквідації ворожих літаків, російські пілоти стають вразливими та отримують менше інформації про радіолокаційні станції.
Як приєднатися до оборонців українського неба
Щоб приєднатися до захисників неба та отримати детальну інформацію варто звернутися за контактами:
+38 (096) 506-65-25
+38 (067) 259-21-15
Скільки літаків РФ вдалося знищити ЗСУ
Від початку 2024 року українським Повітряним силам вдалося знищити 17 російських літаків:
один транспортний літак Іл-22,
12 винищувачів-бомбардувальників Су-34.
два багатоцільових винищувача Су-35.
два літаки далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50.
Велика кількість знищених літаків стала можливою завдяки ліквідації А-50, пояснює речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Тепер російські пілоти отримують менше інформації про радіолокаційні станції Сил оборони і засоби ППО, тому є вразливими.
23 липня стало відомо, що на Покровському напрямку українські зенітники збили російський штурмовик Су-25, який у парі з іншим Су-25 намагався обстрілювати позиції підрозділів Сил оборони України.
Враховуючи останні дані Генштабу Збройних сил України, цей штурмовик став 363-м російським літаком, який українські війська знищили з початку повномасштабного вторгнення. Орієнтовна вартість Су-25 — 11 мільйонів дол.
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