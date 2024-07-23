Стань оборонцем неба. Повітряне командування "Центр" проводить набір — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Стань оборонцем неба. Повітряне командування "Центр" проводить набір — відео

Повітряне командування "Центр"
Стань оборонцем неба. Повітряне командування "Центр" проводить набір — відео

Повітряне командування "Центр" оголошує набір до лав одного з підрозділів.

Головні тези:

 

  • Стань мисливцем на ворожі повітряні цілі та долучайся до оборонців неба в Повітряному командуванні “Центр”.
  • Українським Повітряним силам вдалося знищити 17 російських літаків, забезпечивши захист країни від ворожих нападів.
  • Завдяки ліквідації ворожих літаків, російські пілоти стають вразливими та отримують менше інформації про радіолокаційні станції.

Як приєднатися до оборонців українського неба

Захисти свою країну! Приєднуйся до оборонців неба — воїнів Повітряного командування "Центр"! Стань мисливцем на ворожі повітряні цілі! Захищай своє! Йди впевнено до Перемоги! І вір, вір в свої сили і воїнів ЗС України.

Щоб приєднатися до захисників неба та отримати детальну інформацію варто звернутися за контактами:

Не втрачай час! Захищай небо України з нами! Слава Україні! Героям слав!

Скільки літаків РФ вдалося знищити ЗСУ

Від початку 2024 року українським Повітряним силам вдалося знищити 17 російських літаків:

  • один транспортний літак Іл-22,

  • 12 винищувачів-бомбардувальників Су-34.

  • два багатоцільових винищувача Су-35.

  • два літаки далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50.

Велика кількість знищених літаків стала можливою завдяки ліквідації А-50, пояснює речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Тепер російські пілоти отримують менше інформації про радіолокаційні станції Сил оборони і засоби ППО, тому є вразливими.

23 липня стало відомо, що на Покровському напрямку українські зенітники збили російський штурмовик Су-25, який у парі з іншим Су-25 намагався обстрілювати позиції підрозділів Сил оборони України.

Враховуючи останні дані Генштабу Збройних сил України, цей штурмовик став 363-м російським літаком, який українські війська знищили з початку повномасштабного вторгнення. Орієнтовна вартість Су-25 — 11 мільйонів дол.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Повітряні сили ЗСУ збили 4 розвідувальних дрони РФ з початку доби
Повітряні Сили ЗСУ
Дрон Орлан
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ збили російський літак Су-25 на Донеччині
ОСУВ "Хортиця"
Су-25
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили ППО збили 7 "шахедів" під час атаки РФ на Україну
Повітряні Сили ЗСУ
Сили ППО збили 7 "шахедів" під час атаки РФ на Україну

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?