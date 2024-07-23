Стань оборонцем неба. Повітряне командування "Центр" проводить набір — відео

Повітряне командування "Центр" оголошує набір до лав одного з підрозділів.

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Скільки літаків РФ вдалося знищити ЗСУ

Від початку 2024 року українським Повітряним силам вдалося знищити 17 російських літаків:

один транспортний літак Іл-22,

12 винищувачів-бомбардувальників Су-34.

два багатоцільових винищувача Су-35.

два літаки далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50.

Велика кількість знищених літаків стала можливою завдяки ліквідації А-50, пояснює речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Тепер російські пілоти отримують менше інформації про радіолокаційні станції Сил оборони і засоби ППО, тому є вразливими.

23 липня стало відомо, що на Покровському напрямку українські зенітники збили російський штурмовик Су-25, який у парі з іншим Су-25 намагався обстрілювати позиції підрозділів Сил оборони України.

Враховуючи останні дані Генштабу Збройних сил України, цей штурмовик став 363-м російським літаком, який українські війська знищили з початку повномасштабного вторгнення. Орієнтовна вартість Су-25 — 11 мільйонів дол.