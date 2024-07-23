Стань защитником неба. Воздушное командование "Центр" проводит набор — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Стань защитником неба. Воздушное командование "Центр" проводит набор — видео

Воздушное командование "Центр"
Стань защитником неба. Воздушное командование "Центр" проводит набор — видео
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Воздушное командование "Центр" объявляет набор в ряды одного из подразделений.

Главные тезисы

  • Присоединяйтесь к защитникам украинского неба и станьте частью Воздушного командования “Центр”.
  • Украинским воздушным силам удалось уничтожить 17 российских самолетов с начала 2024 года, благодаря успешным операциям.
  • Благодаря ликвидации российских самолетов, пилоты получают меньше информации о Силах обороны и становятся уязвимыми.
  • Присоединитесь к защитникам неба и помогите защищать свою страну!

Как присоединиться к защитникам украинского неба

Защити свою страну! Присоединяйся к защитникам неба — воинам Воздушного командования "Центр"! Стань охотником на вражеские воздушные цели! Защищай свое! Иди уверенно к Победе! И верь, верь в свои силы и воинов ВС Украины.

Чтобы присоединиться к защитникам неба и получить подробную информацию, обратитесь за контактами:

Не теряй время! Защищай небо Украины с нами! Слава Украине! Героям слав!

Сколько самолетов РФ удалось уничтожить ВСУ

С начала 2024 года украинским воздушным силам удалось уничтожить 17 российских самолетов:

  • один транспортный самолет Ил-22,

  • 12 истребителей-бомбардировщиков Су-34.

  • два многоцелевых истребителя Су-35.

  • два самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

Большое количество уничтоженных самолетов стало возможным благодаря ликвидации А-50, объясняет спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Теперь российские пилоты получают меньше информации о радиолокационных станциях Сил обороны и средствах ПВО, поэтому уязвимы.

23 июля стало известно, что в Покровском направлении украинские зенитчики сбили российский штурмовик Су-25, который в паре с другим Су-25 пытался обстреливать позиции подразделений Сил обороны Украины.

Учитывая последние данные Генштаба Вооруженных сил Украины, этот штурмовик стал 363-м российским самолетом, который украинские войска уничтожили с начала полномасштабного вторжения. Ориентировочная стоимость Су-25 — 11 миллионов дол.

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