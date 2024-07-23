Стань защитником неба. Воздушное командование "Центр" проводит набор — видео

Воздушное командование "Центр" объявляет набор в ряды одного из подразделений.

Как присоединиться к защитникам украинского неба

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Сколько самолетов РФ удалось уничтожить ВСУ

С начала 2024 года украинским воздушным силам удалось уничтожить 17 российских самолетов:

один транспортный самолет Ил-22,

12 истребителей-бомбардировщиков Су-34.

два многоцелевых истребителя Су-35.

два самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

Большое количество уничтоженных самолетов стало возможным благодаря ликвидации А-50, объясняет спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Теперь российские пилоты получают меньше информации о радиолокационных станциях Сил обороны и средствах ПВО, поэтому уязвимы.

23 июля стало известно, что в Покровском направлении украинские зенитчики сбили российский штурмовик Су-25, который в паре с другим Су-25 пытался обстреливать позиции подразделений Сил обороны Украины.

Учитывая последние данные Генштаба Вооруженных сил Украины, этот штурмовик стал 363-м российским самолетом, который украинские войска уничтожили с начала полномасштабного вторжения. Ориентировочная стоимость Су-25 — 11 миллионов дол.