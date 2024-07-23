Стань защитником неба. Воздушное командование "Центр" проводит набор — видео

Воздушное командование "Центр" объявляет набор в ряды одного из подразделений.
Главные тезисы
- Присоединяйтесь к защитникам украинского неба и станьте частью Воздушного командования “Центр”.
- Украинским воздушным силам удалось уничтожить 17 российских самолетов с начала 2024 года, благодаря успешным операциям.
- Благодаря ликвидации российских самолетов, пилоты получают меньше информации о Силах обороны и становятся уязвимыми.
- Присоединитесь к защитникам неба и помогите защищать свою страну!
Как присоединиться к защитникам украинского неба
Чтобы присоединиться к защитникам неба и получить подробную информацию, обратитесь за контактами:
+38 (096) 506-65-25
+38 (067) 259-21-15
Сколько самолетов РФ удалось уничтожить ВСУ
С начала 2024 года украинским воздушным силам удалось уничтожить 17 российских самолетов:
один транспортный самолет Ил-22,
12 истребителей-бомбардировщиков Су-34.
два многоцелевых истребителя Су-35.
два самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.
Большое количество уничтоженных самолетов стало возможным благодаря ликвидации А-50, объясняет спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Теперь российские пилоты получают меньше информации о радиолокационных станциях Сил обороны и средствах ПВО, поэтому уязвимы.
23 июля стало известно, что в Покровском направлении украинские зенитчики сбили российский штурмовик Су-25, который в паре с другим Су-25 пытался обстреливать позиции подразделений Сил обороны Украины.
Учитывая последние данные Генштаба Вооруженных сил Украины, этот штурмовик стал 363-м российским самолетом, который украинские войска уничтожили с начала полномасштабного вторжения. Ориентировочная стоимость Су-25 — 11 миллионов дол.
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