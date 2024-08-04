Зеленский обратился с предложением к НАТО на фоне прибытия F-16

Украинский лидер Владимир Зеленский предложил союзникам из НАТО сформировать коалицию среди государств-соседей, которые будут помогать сбивать российские ракеты над Украиной.

Члены НАТО могут присоединиться к защите Украины

По словам главы государства, он поручил дипломатам сделать все возможное для реализации этого плана в рамках совета "Украина-НАТО".

Мы должны работать над технической возможностью, чтобы было применение боевой авиации со стороны соседних стран против (российских — ред.) ракет, бьющих по Украине в направлении наших соседей. В первую очередь стран Альянса. Владимир Зеленский Президент Украины

Как отмечает президент Украины, он отдает себе отчет, что союзникам будет сложно принять это решение, ведь они в большинстве случаев боятся излишней эскалации.

Однако Владимир Зеленский добавил, что это препятствие не остановит его и членов команды.

Смотрите: Первые F-16 уже в Украине

Как планируют реализовать идею Зеленского

По словам главы государства, сейчас рассматривается неплохой вариант, а именно совет "Украина-НАТО".

Я дал соответствующую задачу нашим дипломатам работать с НАТО, чтобы была такая встреча, чтобы была наработана и дата, когда мы сможем обсудить именно этот вопрос, — подчеркнул Владимир Зеленский. Поделиться

Глава государства добавил, что хочет попробовать этот инструмент, чтобы страны НАТО проговорили с Украиной возможность небольшой коалиции стран-соседей, сбивающих ракеты врага над украинской территорией.