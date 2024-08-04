Зеленский обратился с предложением к НАТО на фоне прибытия F-16
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский обратился с предложением к НАТО на фоне прибытия F-16

Зеленский
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Источник:  Интерфакс-Украина

Украинский лидер Владимир Зеленский предложил союзникам из НАТО сформировать коалицию среди государств-соседей, которые будут помогать сбивать российские ракеты над Украиной.

Главные тезисы

  • Зеленский предлагает НАТО создать коалицию из государств-соседей для защиты Украины от российских ракет.
  • Страны-соседки могут помогать сбивать ракеты противника над украинской территорией.
  • Президент признает сложность принятия решения НАТО, но планирует активное сотрудничество и дипломатические усилия для реализации плана.

Члены НАТО могут присоединиться к защите Украины

По словам главы государства, он поручил дипломатам сделать все возможное для реализации этого плана в рамках совета "Украина-НАТО".

Мы должны работать над технической возможностью, чтобы было применение боевой авиации со стороны соседних стран против (российских — ред.) ракет, бьющих по Украине в направлении наших соседей. В первую очередь стран Альянса.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Как отмечает президент Украины, он отдает себе отчет, что союзникам будет сложно принять это решение, ведь они в большинстве случаев боятся излишней эскалации.

Однако Владимир Зеленский добавил, что это препятствие не остановит его и членов команды.

Смотрите: Первые F-16 уже в Украине

Как планируют реализовать идею Зеленского

По словам главы государства, сейчас рассматривается неплохой вариант, а именно совет "Украина-НАТО".

Я дал соответствующую задачу нашим дипломатам работать с НАТО, чтобы была такая встреча, чтобы была наработана и дата, когда мы сможем обсудить именно этот вопрос, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Глава государства добавил, что хочет попробовать этот инструмент, чтобы страны НАТО проговорили с Украиной возможность небольшой коалиции стран-соседей, сбивающих ракеты врага над украинской территорией.

Такой коалиции нам сегодня очень не хватает, потому что это большая ответственность для одной страны-соседки — взять на себя ответственность и помогать нам сбивать ракеты. Хотя я считаю, что это, безусловно, нужно было сделать. И сделать давно.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

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