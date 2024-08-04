Зеленский обратился с предложением к НАТО на фоне прибытия F-16

Украинский лидер Владимир Зеленский предложил союзникам из НАТО сформировать коалицию среди государств-соседей, которые будут помогать сбивать российские ракеты над Украиной.
Главные тезисы
- Зеленский предлагает НАТО создать коалицию из государств-соседей для защиты Украины от российских ракет.
- Страны-соседки могут помогать сбивать ракеты противника над украинской территорией.
- Президент признает сложность принятия решения НАТО, но планирует активное сотрудничество и дипломатические усилия для реализации плана.
Члены НАТО могут присоединиться к защите Украины
По словам главы государства, он поручил дипломатам сделать все возможное для реализации этого плана в рамках совета "Украина-НАТО".
Как отмечает президент Украины, он отдает себе отчет, что союзникам будет сложно принять это решение, ведь они в большинстве случаев боятся излишней эскалации.
Однако Владимир Зеленский добавил, что это препятствие не остановит его и членов команды.
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Как планируют реализовать идею Зеленского
По словам главы государства, сейчас рассматривается неплохой вариант, а именно совет "Украина-НАТО".
Глава государства добавил, что хочет попробовать этот инструмент, чтобы страны НАТО проговорили с Украиной возможность небольшой коалиции стран-соседей, сбивающих ракеты врага над украинской территорией.
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