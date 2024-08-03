Зеленский отреагировал на присутствие "вагнеровцев" в Венесуэле во время разгона протестов

3 августа в Венесуэле засветились люди, которые могут иметь отношение к российской частной военной компании Вагнера. Во время разгона протестов после обнародования спорных результатов президентских выборов был замечен силовик с шевроном российских музыкантов. Такое наблюдение вызвало беспокойство по поводу вмешательства Кремля во внутренние дела Венесуэлы.
Главные тезисы
- Президент Зеленский осудил присутствие “вагнеровцев” в Венесуэле и выразил обеспокоенность вмешательством России.
- Наемники группы Вагнера в Венесуэле вызвали тревогу у оппозиции и международных наблюдателей.
- Присутствие “вагнеровцев” в стране рассматривается как поддержка правительства Мадуро со стороны Путина.
Реакция Зеленского на присутствие "вагнеровцев" в Венесуэле
Украинский президент заявил, что сообщения о присутствии российских наемников "Вагнера" в Венесуэле вместе с правительственными войсками вызывают беспокойство.
Он отметил, что в настоящее время народ Венесуэлы переживает очень тяжелые времена. И единственный выход, по мнению президента, проведение мирных и демократических процедур, а не ссылка убийц для дальнейшего обострения ситуации.
Викликають занепокоєння повідомлення про присутність російських найманців «Вагнера» у Венесуелі разом з урядовими військами. Хоч би куди йшли ці головорізи, вони несуть смерть і дестабілізацію.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 3, 2024
Це яскравий приклад безсоромного втручання Росії у справи інших країн, а також її…
Наемники ПВК Вагнера в Венесуэле: что известно
Сегодня во время разгона протестов в Венесуэле заметили наемников ППК "Вагнера". Это яркий пример того, что Россия беззастенчиво вмешивается в дела других стран.
Аналитики расценили присутствие наемников группы Вагнера в Венесуэле как признак постоянной поддержки Путиным правительства Мадуро. Оппозиция и международные наблюдатели выразили тревогу по поводу последствий вероятного участия иностранных наемников в политических и социальных беспорядках в стране.
Soldiers of the Russian WAGNER group were seen in Venezuela. pic.twitter.com/ISrlE9tPia— The Spot (@Spotnewsth) August 1, 2024
3 августа президент Венесуэлы Николас Мадуро, чья легитимность после переизбрания вызывает вопрос, заявил, что оппозиция готовит в столице Каракасе теракт.
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