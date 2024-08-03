Зеленский отреагировал на присутствие "вагнеровцев" в Венесуэле во время разгона протестов

3 августа в Венесуэле засветились люди, которые могут иметь отношение к российской частной военной компании Вагнера. Во время разгона протестов после обнародования спорных результатов президентских выборов был замечен силовик с шевроном российских музыкантов. Такое наблюдение вызвало беспокойство по поводу вмешательства Кремля во внутренние дела Венесуэлы.

Реакция Зеленского на присутствие "вагнеровцев" в Венесуэле

Украинский президент заявил, что сообщения о присутствии российских наемников "Вагнера" в Венесуэле вместе с правительственными войсками вызывают беспокойство.

Куда бы ни шли эти головорезы, они несут смерть и дестабилизацию. Это яркий пример беззастенчивого вмешательства России в дела других стран, а также ее привычной стратегии сеять хаос по всему миру. Владимир Зеленский Президент Украины

Он отметил, что в настоящее время народ Венесуэлы переживает очень тяжелые времена. И единственный выход, по мнению президента, проведение мирных и демократических процедур, а не ссылка убийц для дальнейшего обострения ситуации.

Осуждаем применение силы против мирных протестующих и призываем всех уважать выбор народа. Настоящие лидеры не прячутся от собственного народа за спинами наемников. Поделиться

Викликають занепокоєння повідомлення про присутність російських найманців «Вагнера» у Венесуелі разом з урядовими військами. Хоч би куди йшли ці головорізи, вони несуть смерть і дестабілізацію.



Це яскравий приклад безсоромного втручання Росії у справи інших країн, а також її… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 3, 2024

Наемники ПВК Вагнера в Венесуэле: что известно

Сегодня во время разгона протестов в Венесуэле заметили наемников ППК "Вагнера". Это яркий пример того, что Россия беззастенчиво вмешивается в дела других стран.

Аналитики расценили присутствие наемников группы Вагнера в Венесуэле как признак постоянной поддержки Путиным правительства Мадуро. Оппозиция и международные наблюдатели выразили тревогу по поводу последствий вероятного участия иностранных наемников в политических и социальных беспорядках в стране.

Soldiers of the Russian WAGNER group were seen in Venezuela. pic.twitter.com/ISrlE9tPia — The Spot (@Spotnewsth) August 1, 2024

3 августа президент Венесуэлы Николас Мадуро, чья легитимность после переизбрания вызывает вопрос, заявил, что оппозиция готовит в столице Каракасе теракт.