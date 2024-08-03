Зеленский отреагировал на присутствие "вагнеровцев" в Венесуэле во время разгона протестов
Категория
Мир
Дата публикации

Зеленский отреагировал на присутствие "вагнеровцев" в Венесуэле во время разгона протестов

Владимир Зеленский
Зеленский
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3 августа в Венесуэле засветились люди, которые могут иметь отношение к российской частной военной компании Вагнера. Во время разгона протестов после обнародования спорных результатов президентских выборов был замечен силовик с шевроном российских музыкантов. Такое наблюдение вызвало беспокойство по поводу вмешательства Кремля во внутренние дела Венесуэлы.

Главные тезисы

  • Президент Зеленский осудил присутствие “вагнеровцев” в Венесуэле и выразил обеспокоенность вмешательством России.
  • Наемники группы Вагнера в Венесуэле вызвали тревогу у оппозиции и международных наблюдателей.
  • Присутствие “вагнеровцев” в стране рассматривается как поддержка правительства Мадуро со стороны Путина.

Реакция Зеленского на присутствие "вагнеровцев" в Венесуэле

Украинский президент заявил, что сообщения о присутствии российских наемников "Вагнера" в Венесуэле вместе с правительственными войсками вызывают беспокойство.

Куда бы ни шли эти головорезы, они несут смерть и дестабилизацию. Это яркий пример беззастенчивого вмешательства России в дела других стран, а также ее привычной стратегии сеять хаос по всему миру.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Он отметил, что в настоящее время народ Венесуэлы переживает очень тяжелые времена. И единственный выход, по мнению президента, проведение мирных и демократических процедур, а не ссылка убийц для дальнейшего обострения ситуации.

Осуждаем применение силы против мирных протестующих и призываем всех уважать выбор народа. Настоящие лидеры не прячутся от собственного народа за спинами наемников.

Наемники ПВК Вагнера в Венесуэле: что известно

Сегодня во время разгона протестов в Венесуэле заметили наемников ППК "Вагнера". Это яркий пример того, что Россия беззастенчиво вмешивается в дела других стран.

Аналитики расценили присутствие наемников группы Вагнера в Венесуэле как признак постоянной поддержки Путиным правительства Мадуро. Оппозиция и международные наблюдатели выразили тревогу по поводу последствий вероятного участия иностранных наемников в политических и социальных беспорядках в стране.

3 августа президент Венесуэлы Николас Мадуро, чья легитимность после переизбрания вызывает вопрос, заявил, что оппозиция готовит в столице Каракасе теракт.

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