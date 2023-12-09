Президент Венесуэлы Мадуро подписал ряд указов по аннексии Эссекибо у Гайаны

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал шесть указов об аннексии региона соседней Гайаны – Эссекибо. Регион известен тем, что богат нефтью.
Мадуро подписал указы о контроле над Эссекибо
Среди подписанных законов – официальное утверждение новой политико-административной карты Венесуэлы и назначение венесуэльского руководителя региона, который объявлен 24-м штатом страны и назван "Гаяна-Эсекибо".
Также Мадуро призвал венесуэльцев осуждать критиков аннексии "на каждой улице".
Отметим, что население Эсекибо составляет более 280 тысяч человек. Гайана уже обратилась к союзникам и региональным партнерам за военной помощью.
Почему Венесуэла хочет аннексировать регион Эссекибо
3 декабря венесуэльцы проголосовали на референдуме за суверенитет над богатой нефтью и полезными ископаемыми территорией соседней Гайаны - Эссекибо, которая, как утверждается, была украдена у них во время проведения границы более века назад.
1 декабря Международный суд обязал Венесуэлу не предпринимать никаких действий, которые изменили бы контроль Гайаны над Эссекибо, но судьи конкретно не запретили официальным лицам проводить референдум.
Эссекибо – территория площадью 159 тыс квадратных километров, составляет две трети Гайаны, а также граничит с Бразилией.
Эссекибо по площади больше Греции и богат полезными ископаемыми. Он также дает доступ к району Атлантики, где энергетический гигант ExxonMobil обнаружил нефть в коммерческих количествах в 2015 году, привлекая внимание правительства Мадуро.
Венесуэла всегда считала Эссекибо своим, поскольку регион принадлежал ей во время испанского колониального периода, и она долго оспаривала границу, определенную международными арбитрами в 1899 году, когда Гайана еще была британской колонией.
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