Президент Венесуэлы Мадуро подписал ряд указов по аннексии Эссекибо у Гайаны

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал шесть указов об аннексии региона соседней Гайаны – Эссекибо. Регион известен тем, что богат нефтью.

Мадуро подписал указы о контроле над Эссекибо

Я подписал официальные указы по развитию и защите нового штата Венесуэлы "Гайана Эсекибо", я прошу благословения творца и всей поддержки венесуэльского народа, чтобы продвигаться в мире к великой цели. Поделиться

Firmé los decretos oficiales para el desarrollo y la defensa del nuevo estado de Venezuela "Guayana Esequiba", pido la bendición del creador y todo el apoyo del pueblo venezolano y de la FANB para avanzar en Paz hacia el gran objetivo: que nuestra Venezuela quede con su mapa… pic.twitter.com/ajovs3l4p2 — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) December 8, 2023

Среди подписанных законов – официальное утверждение новой политико-административной карты Венесуэлы и назначение венесуэльского руководителя региона, который объявлен 24-м штатом страны и назван "Гаяна-Эсекибо".

Также Мадуро призвал венесуэльцев осуждать критиков аннексии "на каждой улице".

Достаточно измен, хватит пятой колонны, – сказал он. Поделиться

Отметим, что население Эсекибо составляет более 280 тысяч человек. Гайана уже обратилась к союзникам и региональным партнерам за военной помощью.

Почему Венесуэла хочет аннексировать регион Эссекибо

3 декабря венесуэльцы проголосовали на референдуме за суверенитет над богатой нефтью и полезными ископаемыми территорией соседней Гайаны - Эссекибо, которая, как утверждается, была украдена у них во время проведения границы более века назад.

1 декабря Международный суд обязал Венесуэлу не предпринимать никаких действий, которые изменили бы контроль Гайаны над Эссекибо, но судьи конкретно не запретили официальным лицам проводить референдум.

Эссекибо – территория площадью 159 тыс квадратных километров, составляет две трети Гайаны, а также граничит с Бразилией.

Эссекибо по площади больше Греции и богат полезными ископаемыми. Он также дает доступ к району Атлантики, где энергетический гигант ExxonMobil обнаружил нефть в коммерческих количествах в 2015 году, привлекая внимание правительства Мадуро.

Венесуэла всегда считала Эссекибо своим, поскольку регион принадлежал ей во время испанского колониального периода, и она долго оспаривала границу, определенную международными арбитрами в 1899 году, когда Гайана еще была британской колонией.