Лидер Венесуэлы объявил о подготовке аннексии региона соседней Гайаны

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился в парламент с просьбой начать процесс создания штата Гайана-Эсеквиба, который должен стать 24-м штатом страны. Перед этим венесуэльцы проголосовали за аннексию региона на референдуме.

Венесуэла собирается аннексировать часть Гайаны

Мадуро объявил о предоставлении лицензий на разведку и разработку природных ресурсов в районе, который принадлежит Гайане.

Кроме того, он обратился в парламент с просьбой принять закон о «защите спорной территории», начать процесс создания штата Гайана-Эссекибо, зоны всеобъемлющей обороны на этом месте, активации переписи населения и плана социальной помощи для жителей.

Мадуро приказал опубликовать новую карту Венесуэлы и распространить ее по всем школам и университетам страны.

Почему Венесуэла хочет аннексировать регион Эссекибо

3 декабря венесуэльцы проголосовали на референдуме за суверенитет над богатой нефтью и полезными ископаемыми территорией соседней Гайаны - Эссекибо, которая, как утверждается, была украдена у них во время проведения границы более века назад.

Остается непонятным, как Мадуро обеспечит выполнение результатов голосования. Но Гайана считает референдум шагом к аннексии, и голосование вызывает у жителей напряжение.

1 декабря Международный суд обязал Венесуэлу не предпринимать никаких действий, которые изменили бы контроль Гайаны над Эссекибо, но судьи конкретно не запретили официальным лицам проводить референдум.

Эссекибо – территория площадью 159 тыс квадратных километров, составляет две трети Гайаны, а также граничит с Бразилией.

Эсекибо по размерам больше Греции и богат полезными ископаемыми. Он также дает доступ в район Атлантики, где энергетический гигант ExxonMobil нашел нефть в коммерческих количествах в 2015 году, привлекая внимание правительства Мадуро.

Венесуэла всегда считала Эссекибо своим, поскольку регион принадлежал ей во время испанского колониального периода, и она долго оспаривала границу, определенную международными арбитрами в 1899 году, когда Гайана еще была британской колонией.