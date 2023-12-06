Лидер Венесуэлы объявил о подготовке аннексии региона соседней Гайаны

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился в парламент с просьбой начать процесс создания штата Гайана-Эсеквиба, который должен стать 24-м штатом страны. Перед этим венесуэльцы проголосовали за аннексию региона на референдуме.
Венесуэла собирается аннексировать часть Гайаны
Мадуро объявил о предоставлении лицензий на разведку и разработку природных ресурсов в районе, который принадлежит Гайане.
Кроме того, он обратился в парламент с просьбой принять закон о «защите спорной территории», начать процесс создания штата Гайана-Эссекибо, зоны всеобъемлющей обороны на этом месте, активации переписи населения и плана социальной помощи для жителей.
Мадуро приказал опубликовать новую карту Венесуэлы и распространить ее по всем школам и университетам страны.
Почему Венесуэла хочет аннексировать регион Эссекибо
3 декабря венесуэльцы проголосовали на референдуме за суверенитет над богатой нефтью и полезными ископаемыми территорией соседней Гайаны - Эссекибо, которая, как утверждается, была украдена у них во время проведения границы более века назад.
Остается непонятным, как Мадуро обеспечит выполнение результатов голосования. Но Гайана считает референдум шагом к аннексии, и голосование вызывает у жителей напряжение.
1 декабря Международный суд обязал Венесуэлу не предпринимать никаких действий, которые изменили бы контроль Гайаны над Эссекибо, но судьи конкретно не запретили официальным лицам проводить референдум.
Эссекибо – территория площадью 159 тыс квадратных километров, составляет две трети Гайаны, а также граничит с Бразилией.
Эсекибо по размерам больше Греции и богат полезными ископаемыми. Он также дает доступ в район Атлантики, где энергетический гигант ExxonMobil нашел нефть в коммерческих количествах в 2015 году, привлекая внимание правительства Мадуро.
Венесуэла всегда считала Эссекибо своим, поскольку регион принадлежал ей во время испанского колониального периода, и она долго оспаривала границу, определенную международными арбитрами в 1899 году, когда Гайана еще была британской колонией.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-