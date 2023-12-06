Лідер Венесуели оголосив про підготовку анексії регіону сусідньої Гаяни

Президент Венесуели Ніколас Мадуро звернувся до парламенту з проханням розпочати процес створення штату Гаяна-Есеквіба, що має стати 24 штатом країни. Напередодні венесуельці проголосували за анексію регіону на референдумі.

Венесуела збирається анексувати частину Гаяни

Мадуро оголосив про надання ліцензій на розвідку та розробку природних ресурсів у районі, який належить Гаяні.

Крім того, він звернувся до парламенту з проханням ухвалити закон про «захист спірної території», розпочати процес створення штату Гаяна-Ессекібо, зони всеосяжної оборони на цьому місці, активації перепису населення та плану соціальної допомоги для жителів.

Також Мадуро наказав опублікувати нову мапу Венесуели та розповсюдити її по всіх школах та університетах країни.

Чому Венесуела хоче анексувати регіон Ессекібо

3 грудня венесуельці проголосували на референдумі за суверенітет над багатою на нафту та корисні копалини територією сусідньої Гаяни - Ессекібо, яка, як стверджується, була вкрадена в них під час проведення кордону більше століття тому.

Залишається незрозумілим, як Мадуро забезпечить виконання результатів голосування. Але Гаяна вважає референдум кроком до анексії, і голосування викликає у жителів напруження.

1 грудня Міжнародний суд зобов’язав Венесуелу не вживати жодних дій, які б змінили контроль Гаяни над Ессекібо, але судді конкретно не заборонили офіційним особам проводити референдум.

Ессекібо - територія площею 159 тис квадратних кілометрів, становить дві третини Гайани, а також межує з Бразилією.

Ессекібо більший за Грецію і багатий на корисні копалини. Він також дає доступ до району Атлантики, де енергетичний гігант ExxonMobil знайшов нафту в комерційних кількостях у 2015 році, привернувши увагу уряду Мадуро.

Венесуела завжди вважала Ессекібо своїм, оскільки регіон належав їй під час іспанського колоніального періоду, і вона довго оскаржувала кордон, визначений міжнародними арбітрами в 1899 році, коли Гаяна ще була британською колонією.