Президент Венесуели Мадуро підписав низку указів щодо анексії Ессекібо у Гаяни

Президент Венесуели Ніколас Мадуро підписав шість указів про анексію регіону сусідньої Гаяни – Ессекібо. Регіон відомий тим, що багатий на нафту.
Мадуро підписав укази про контроль над Ессекібо
Серед підписаних законів – офіційне затвердження нової політико-адміністративної карти Венесуели та призначення венесуельського керівника регіону, який оголошено 24-м штатом країни та названо "Гаяна-Есекібо".
Також Мадуро закликав венесуельців засуджувати критиків анексії "на кожній вулиці".
Зазначимо, що населення Есекібо становить понад 280 тисяч жителів. Гаяна вже звернулася до союзників та регіональних партнерів за військовою допомогою.
Чому Венесуела хоче анексувати регіон Ессекібо
3 грудня венесуельці проголосували на референдумі за суверенітет над багатою на нафту та корисні копалини територією сусідньої Гаяни - Ессекібо, яка, як стверджується, була вкрадена в них під час проведення кордону більше століття тому.
1 грудня Міжнародний суд зобов’язав Венесуелу не вживати жодних дій, які б змінили контроль Гаяни над Ессекібо, але судді конкретно не заборонили офіційним особам проводити референдум.
Ессекібо - територія площею 159 тис квадратних кілометрів, становить дві третини Гайани, а також межує з Бразилією.
Ессекібо за площею більший за Грецію і багатий на корисні копалини. Він також дає доступ до району Атлантики, де енергетичний гігант ExxonMobil знайшов нафту в комерційних кількостях у 2015 році, привернувши увагу уряду Мадуро.
Венесуела завжди вважала Ессекібо своїм, оскільки регіон належав їй під час іспанського колоніального періоду, і вона довго оскаржувала кордон, визначений міжнародними арбітрами в 1899 році, коли Гаяна ще була британською колонією.
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