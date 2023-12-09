Президент Венесуели Мадуро підписав низку указів щодо анексії Ессекібо у Гаяни

Президент Венесуели Ніколас Мадуро підписав шість указів про анексію регіону сусідньої Гаяни – Ессекібо. Регіон відомий тим, що багатий на нафту.

Мадуро підписав укази про контроль над Ессекібо

Я підписав офіційні укази щодо розвитку та захисту нового штату Венесуели "Гаяна Есекібо", я прошу благословення творця та всієї підтримки венесуельського народу, щоб просуватися в мирі до великої мети. Поширити

Firmé los decretos oficiales para el desarrollo y la defensa del nuevo estado de Venezuela "Guayana Esequiba", pido la bendición del creador y todo el apoyo del pueblo venezolano y de la FANB para avanzar en Paz hacia el gran objetivo: que nuestra Venezuela quede con su mapa… pic.twitter.com/ajovs3l4p2 — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) December 8, 2023

Серед підписаних законів – офіційне затвердження нової політико-адміністративної карти Венесуели та призначення венесуельського керівника регіону, який оголошено 24-м штатом країни та названо "Гаяна-Есекібо".

Також Мадуро закликав венесуельців засуджувати критиків анексії "на кожній вулиці".

Досить зрад, вистачить п'ятої колони, - сказав він. Поширити

Зазначимо, що населення Есекібо становить понад 280 тисяч жителів. Гаяна вже звернулася до союзників та регіональних партнерів за військовою допомогою.

Чому Венесуела хоче анексувати регіон Ессекібо

3 грудня венесуельці проголосували на референдумі за суверенітет над багатою на нафту та корисні копалини територією сусідньої Гаяни - Ессекібо, яка, як стверджується, була вкрадена в них під час проведення кордону більше століття тому.

1 грудня Міжнародний суд зобов’язав Венесуелу не вживати жодних дій, які б змінили контроль Гаяни над Ессекібо, але судді конкретно не заборонили офіційним особам проводити референдум.

Ессекібо - територія площею 159 тис квадратних кілометрів, становить дві третини Гайани, а також межує з Бразилією.

Ессекібо за площею більший за Грецію і багатий на корисні копалини. Він також дає доступ до району Атлантики, де енергетичний гігант ExxonMobil знайшов нафту в комерційних кількостях у 2015 році, привернувши увагу уряду Мадуро.

Венесуела завжди вважала Ессекібо своїм, оскільки регіон належав їй під час іспанського колоніального періоду, і вона довго оскаржувала кордон, визначений міжнародними арбітрами в 1899 році, коли Гаяна ще була британською колонією.