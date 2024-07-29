В Венесуэле Мадуро в третий раз победил на выборах президента
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В Венесуэле Мадуро в третий раз победил на выборах президента

В Венесуэле Мадуро в третий раз победил на выборах президента
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Источник:  Reuters

Президента Венесуэлы Николаса Мадуро объявили победителем на президентских выборах, несмотря на обвинения оппозиции в нарушениях на выборах. Для него это уже третий срок.

Главные тезисы

 

  • Оппозиция утверждает, что результаты выборов были подтасованы, несмотря на многочисленные экзитполы в пользу нее.
  • Поддерживаясь России и находясь под санкциями США, Мадуро стал трехкратным победителем на президентских выборах.
  • Экономический кризис и обвинения в недемократичности выборов - ключевые аспекты правления Николаса Мадуро.
  • Оппозиция заявляет о нарушениях на избирательных участках, что подчеркивает сложность политической ситуации в стране.

Мадуро третий раз объявили победителем президентских выборов в Венесуэле

Глава Национального избирательного совета Венесуэлы Элвис Аморосо заявил, что Мадуро победил на основании подсчета 80% бюллетеней.

Явка на выборах составила 59%.

Reuters отмечает, что Мадуро объявили победителем, несмотря на многочисленные экзитполы, указывающие на победу оппозиции. Ранее опрос компании Edison Research показал, что Гонсалес должен победить с результатом 65% голосов, а Мадуро — набрать 31%. Местная компания Meganalisis прогнозировала, что за Гонсалеса проголосуют 65%, а за Мадуро — чуть меньше 14%.

Мадуро после оглашения результатов заявил, что его победа — это победа мира и стабильности. Оппозиция уверена, что результаты, как и на прошлых выборах в 2018 году, были подтасованы.

Результаты невозможно скрыть. Страна мирно выбрала изменения, — написал Эдмундо Гонсалес по окончании голосования, но перед объявлением официальных результатов.

Также оппозиция заявила о нарушениях во время голосования. Представителя от оппозиции, который должен быть наблюдателем при общенациональном подсчете голосов, не допустили.

Также было несколько избирательных участков, в которые оппозиционные наблюдатели не смогли попасть. Это важный сигнал, учитывая, что правительство Мадуро контролирует все государственные учреждения Венесуэлы и его обвиняли в фальсификации предыдущих выборов.

Что известно о Николасе Мадуро

Николас Мадуро пришел к власти в марте 2013 года после смерти своего предшественника Уго Чавеса. Для него это уже третий шестилетний президентский срок.

Во время его правления страна попала в глубокий экономический кризис, который усугубили, в частности, американские санкции.

Мадуро также находится в изоляции от западных стран и является объектом санкций со стороны США. Его обвиняют в проведении недемократических выборов, а также в попытке погрузить страну в бедность, несмотря на нефтяные богатства. Кроме того, он неоднократно заявлял о своей поддержке России и обвинял США во вторжении в Украину.

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