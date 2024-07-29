В Венесуэле Мадуро в третий раз победил на выборах президента

Президента Венесуэлы Николаса Мадуро объявили победителем на президентских выборах, несмотря на обвинения оппозиции в нарушениях на выборах. Для него это уже третий срок.

Мадуро третий раз объявили победителем президентских выборов в Венесуэле

Глава Национального избирательного совета Венесуэлы Элвис Аморосо заявил, что Мадуро победил на основании подсчета 80% бюллетеней.

Явка на выборах составила 59%.

Reuters отмечает, что Мадуро объявили победителем, несмотря на многочисленные экзитполы, указывающие на победу оппозиции. Ранее опрос компании Edison Research показал, что Гонсалес должен победить с результатом 65% голосов, а Мадуро — набрать 31%. Местная компания Meganalisis прогнозировала, что за Гонсалеса проголосуют 65%, а за Мадуро — чуть меньше 14%.

Мадуро после оглашения результатов заявил, что его победа — это победа мира и стабильности. Оппозиция уверена, что результаты, как и на прошлых выборах в 2018 году, были подтасованы.

Los resultados son inocultables. El país eligió un cambio en paz. — Edmundo González (@EdmundoGU) July 29, 2024

Результаты невозможно скрыть. Страна мирно выбрала изменения, — написал Эдмундо Гонсалес по окончании голосования, но перед объявлением официальных результатов. Поделиться

Также оппозиция заявила о нарушениях во время голосования. Представителя от оппозиции, который должен быть наблюдателем при общенациональном подсчете голосов, не допустили.

Также было несколько избирательных участков, в которые оппозиционные наблюдатели не смогли попасть. Это важный сигнал, учитывая, что правительство Мадуро контролирует все государственные учреждения Венесуэлы и его обвиняли в фальсификации предыдущих выборов.

Что известно о Николасе Мадуро

Николас Мадуро пришел к власти в марте 2013 года после смерти своего предшественника Уго Чавеса. Для него это уже третий шестилетний президентский срок.

Во время его правления страна попала в глубокий экономический кризис, который усугубили, в частности, американские санкции.