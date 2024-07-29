В Венесуэле Мадуро в третий раз победил на выборах президента

Президента Венесуэлы Николаса Мадуро объявили победителем на президентских выборах, несмотря на обвинения оппозиции в нарушениях на выборах. Для него это уже третий срок.
Главные тезисы
- Оппозиция утверждает, что результаты выборов были подтасованы, несмотря на многочисленные экзитполы в пользу нее.
- Поддерживаясь России и находясь под санкциями США, Мадуро стал трехкратным победителем на президентских выборах.
- Экономический кризис и обвинения в недемократичности выборов - ключевые аспекты правления Николаса Мадуро.
- Оппозиция заявляет о нарушениях на избирательных участках, что подчеркивает сложность политической ситуации в стране.
Мадуро третий раз объявили победителем президентских выборов в Венесуэле
Глава Национального избирательного совета Венесуэлы Элвис Аморосо заявил, что Мадуро победил на основании подсчета 80% бюллетеней.
Явка на выборах составила 59%.
Reuters отмечает, что Мадуро объявили победителем, несмотря на многочисленные экзитполы, указывающие на победу оппозиции. Ранее опрос компании Edison Research показал, что Гонсалес должен победить с результатом 65% голосов, а Мадуро — набрать 31%. Местная компания Meganalisis прогнозировала, что за Гонсалеса проголосуют 65%, а за Мадуро — чуть меньше 14%.
Мадуро после оглашения результатов заявил, что его победа — это победа мира и стабильности. Оппозиция уверена, что результаты, как и на прошлых выборах в 2018 году, были подтасованы.
Los resultados son inocultables. El país eligió un cambio en paz.— Edmundo González (@EdmundoGU) July 29, 2024
Также оппозиция заявила о нарушениях во время голосования. Представителя от оппозиции, который должен быть наблюдателем при общенациональном подсчете голосов, не допустили.
Также было несколько избирательных участков, в которые оппозиционные наблюдатели не смогли попасть. Это важный сигнал, учитывая, что правительство Мадуро контролирует все государственные учреждения Венесуэлы и его обвиняли в фальсификации предыдущих выборов.
Что известно о Николасе Мадуро
Николас Мадуро пришел к власти в марте 2013 года после смерти своего предшественника Уго Чавеса. Для него это уже третий шестилетний президентский срок.
Во время его правления страна попала в глубокий экономический кризис, который усугубили, в частности, американские санкции.
Мадуро также находится в изоляции от западных стран и является объектом санкций со стороны США. Его обвиняют в проведении недемократических выборов, а также в попытке погрузить страну в бедность, несмотря на нефтяные богатства. Кроме того, он неоднократно заявлял о своей поддержке России и обвинял США во вторжении в Украину.
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