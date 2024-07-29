У Венесуелі Мадуро втретє переміг на виборах президента

Президента Венесуели Ніколаса Мадуро оголосили переможцем на президентських виборах, попри звинувачення опозиції у порушеннях під час виборів. Для нього це вже третій термін.

Мадуро втретє оголосили переможцем президентських виборів у Венесуелі

Голова Національної виборчої ради Венесуели Елвіс Аморосо заявив, що Мадуро переміг на підставі підрахунку 80% бюлетенів.

Явка на виборах сягнула 59%.

Reuters зазначає, що Мадуро оголосили переможцем, попри численні екзитполи, які вказували на перемогу опозиції. Раніше опитування компанії Edison Research показало, що Гонсалес має перемогти з результатом 65% голосів, а Мадуро — набрати 31%. Місцева компанія Meganalisis прогнозувала, що за Гонсалеса проголосують 65%, а за Мадуро — трохи менше від 14%.

Мадуро після оголошення результатів заявив, що його перемога — це перемога миру і стабільності. Опозиція впевнена, що результати, як і на минулих виборах у 2018 році, підтасували.

Los resultados son inocultables. El país eligió un cambio en paz. — Edmundo González (@EdmundoGU) July 29, 2024

Результати неможливо приховати. Країна мирно обрала зміни, — написав Едмундо Гонсалес після закінчення голосування, але перед оголошенням офіційних результатів. Поширити

Також опозиція заявила про порушення під час голосування. Представника від опозиції, який мав бути спостерігачем під час загальнонаціонального підрахунку голосів, не допустили.

Також було кілька виборчих дільниць, куди опозиційні спостерігачі не змогли потрапити. Це важливий сигнал, враховуючи те, що уряд Мадуро контролює всі державні установи Венесуели і його звинувачували у фальсифікації попередніх виборів.

Що відомо про Ніколаса Мадуро

Ніколас Мадуро прийшов до влади в березні 2013 року після смерті свого попередника — Уго Чавеса. Для нього це вже третій шестирічний президентський термін.

Під час його правління країна потрапила в глибоку економічну кризу, яку посилили, зокрема, американські санкції.