В Венесуэле начались многотысячные протесты после победы Мадуро на выборах — видео

В Венесуэле тысячи человек вышли на протест после результатов президентских выборов, на которых победителем объявили Николаса Мадуро. Для него это уже третий срок.
Главные тезисы
- В Венесуэле начались многотысячные протесты после объявления победы Николаса Мадуро на выборах.
- Протестующие выражают недовольство действиями правительства и избирательного совета, обвиняют Мадуро в нарушениях прав человека и недемократическом правлении.
- Венесуэла находится в изоляции от западных стран и подвергается санкциям, вызывая внимание международного сообщества к ситуации в стране.
- Протесты в Венесуэле привели к столкновениям с полицией, ранениям военнослужащих и обострению конфликта в стране.
В Венесуэле массовые протесты после оглашения результатов выборов
После того, как Национальный избирательный совет, лояльный правящей партии Мадуро, объявил, что он выиграл третий срок, разъяренные протестующие начали маршировать по улицам Каракаса и других городов Венесуэлы.
Полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих. Некоторые из них бросали в полицейские камни и другие предметы.
В то время Мадуро заявил, что в Венесуэле "опять пытаются совершить государственный переворот фашистского и контрреволюционного характера".
Некоторые протестующие также пытались заблокировать автомагистрали, в том числе соединяющую столицу с портовым городом, где находится главный международный аэропорт страны.
Министр обороны Владимир Падрино Лопес заявил, что из-за протестов ранений получили 23 военнослужащих Венесуэлы. Количество пострадавших со стороны протестующих неизвестно.
Мадуро в третий раз победил на выборах президента
29 июля президента Венесуэлы Николаса Мадуро объявили победителем на президентских выборах, несмотря на обвинения оппозиции в нарушениях на выборах.
По данным Национального избирательного совета, Мадуро набрал 51% голосов избирателей, а кандидат от оппозиции Эдмунд Гонсалес — 44%.
Мадуро находится в изоляции западных стран и является объектом санкций со стороны США. Его обвиняют в проведении недемократических выборов, а также в попытке погрузить страну в бедность, несмотря на нефтяные богатства. Кроме того, он неоднократно заявлял о своей поддержке России и обвинял США во вторжении в Украину.
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