В Венесуэле начались многотысячные протесты после победы Мадуро на выборах — видео

В Венесуэле тысячи человек вышли на протест после результатов президентских выборов, на которых победителем объявили Николаса Мадуро. Для него это уже третий срок.

В Венесуэле массовые протесты после оглашения результатов выборов

После того, как Национальный избирательный совет, лояльный правящей партии Мадуро, объявил, что он выиграл третий срок, разъяренные протестующие начали маршировать по улицам Каракаса и других городов Венесуэлы.

El dictador @NicolasMaduro desató de nuevo una oleada de violencia y el pueblo venezolano herido, se siente robado. Se vienen días duros para ellos. Podemos apoyar denunciando, haciendo eco de lo que los venezolanos nos hacen llegar. Fuerza Venezuela pic.twitter.com/qpIukCscxx — Enrique Gómez (@Enrique_GomezM) July 30, 2024

Полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих. Некоторые из них бросали в полицейские камни и другие предметы.

Esto es ahora mismo afuera de la Embajada de Argentina, cientos de venezolanos se acercaron a defenderla de los sicarios de Maduro. Ahora están cantando junto a los seis héroes asilados.



Hoy ha nacido una AMISTAD ETERNA.



ARGENTINA 🇦🇷 🤝🏻 VENEZUELA 🇻🇪❤️pic.twitter.com/Ck0PrXknXO — Agustín Antonetti (@agusantonetti) July 29, 2024

В то время Мадуро заявил, что в Венесуэле "опять пытаются совершить государственный переворот фашистского и контрреволюционного характера".

Некоторые протестующие также пытались заблокировать автомагистрали, в том числе соединяющую столицу с портовым городом, где находится главный международный аэропорт страны.

A estas horas de la noche, los manifestantes pasean por los barrios populares de Venezuela con la cabeza de la estatua de Chávez. Todo el barrio festeja.



Ni en la peor de sus pesadillas el chavismo soñó con un final así. Esto es hermoso, es cine. pic.twitter.com/7Wqu2Vu4zx — Agustín Antonetti (@agusantonetti) July 30, 2024

Министр обороны Владимир Падрино Лопес заявил, что из-за протестов ранений получили 23 военнослужащих Венесуэлы. Количество пострадавших со стороны протестующих неизвестно.

Мадуро в третий раз победил на выборах президента

29 июля президента Венесуэлы Николаса Мадуро объявили победителем на президентских выборах, несмотря на обвинения оппозиции в нарушениях на выборах.

По данным Национального избирательного совета, Мадуро набрал 51% голосов избирателей, а кандидат от оппозиции Эдмунд Гонсалес — 44%.