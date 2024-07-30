У Венесуелі почалися багатотисячні протести після перемоги Мадуро на виборах — відео

У Венесуелі тисячі людей вийшли на протест після результатів президентських виборів, на яких переможцем оголосили Ніколаса Мадуро. Для нього це вже третій термін.

У Венесуелі масові протести після оголошення результатів виборів

Після того, як Національна виборча рада, яка є лояльною до правлячої партії Мадуро, оголосила, що він виграв третій термін, розлючені протестувальники почали маршувати вулицями Каракаса та інших міст Венесуели.

El dictador @NicolasMaduro desató de nuevo una oleada de violencia y el pueblo venezolano herido, se siente robado. Se vienen días duros para ellos. Podemos apoyar denunciando, haciendo eco de lo que los venezolanos nos hacen llegar. Fuerza Venezuela pic.twitter.com/qpIukCscxx — Enrique Gómez (@Enrique_GomezM) July 30, 2024

Поліція застосувала сльозогінний газ, щоб розігнати протестувальників. Деякі з них кидали в поліцейських каміння та інші предмети.

Esto es ahora mismo afuera de la Embajada de Argentina, cientos de venezolanos se acercaron a defenderla de los sicarios de Maduro. Ahora están cantando junto a los seis héroes asilados.



Hoy ha nacido una AMISTAD ETERNA.



ARGENTINA 🇦🇷 🤝🏻 VENEZUELA 🇻🇪❤️pic.twitter.com/Ck0PrXknXO — Agustín Antonetti (@agusantonetti) July 29, 2024

У той час Мадуро заявив, що у Венесуелі "знову намагаються здійснити державний переворот фашистського та контрреволюційного характеру".

Деякі протестувальники також намагалися заблокувати автомагістралі, в тому числі ту, яка з’єднує столицю з портовим містом, де знаходиться головний міжнародний аеропорт країни.

A estas horas de la noche, los manifestantes pasean por los barrios populares de Venezuela con la cabeza de la estatua de Chávez. Todo el barrio festeja.



Ni en la peor de sus pesadillas el chavismo soñó con un final así. Esto es hermoso, es cine. pic.twitter.com/7Wqu2Vu4zx — Agustín Antonetti (@agusantonetti) July 30, 2024

Міністр оборони Володимир Падріно Лопес заявив, що через протести поранень дістали 23 військовослужбовці Венесуели. Кількість постраждалих з боку протестувальників невідома.

Мадуро втретє переміг на виборах президента

29 липня президента Венесуели Ніколаса Мадуро оголосили переможцем на президентських виборах, попри звинувачення опозиції у порушеннях під час виборів.

За даними Національної виборчої ради, Мадуро набрав 51% голосів виборців, а кандидат від опозиції Едмундо Гонсалес — 44%