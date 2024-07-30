У Венесуелі почалися багатотисячні протести після перемоги Мадуро на виборах — відео
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У Венесуелі почалися багатотисячні протести після перемоги Мадуро на виборах — відео

У Венесуелі почалися багатотисячні протести після перемоги Мадуро на виборах — відео
Джерело:  AP

У Венесуелі тисячі людей вийшли на протест після результатів президентських виборів, на яких переможцем оголосили Ніколаса Мадуро. Для нього це вже третій термін.

Головні тези:

 

  • Масові акції протестувальників викликали застосування сльозогінного газу та конфлікти з поліцією.
  • Ніколас Мадуро переміг на виборах, що викликало обурення опозиції.
  • Мадуро звинувачується в проведенні недемократичних виборів і сприянні країни у бідність, не дивлячись на нафтові ресурси країни.

У Венесуелі масові протести після оголошення результатів виборів

Після того, як Національна виборча рада, яка є лояльною до правлячої партії Мадуро, оголосила, що він виграв третій термін, розлючені протестувальники почали маршувати вулицями Каракаса та інших міст Венесуели.

Поліція застосувала сльозогінний газ, щоб розігнати протестувальників. Деякі з них кидали в поліцейських каміння та інші предмети.

У той час Мадуро заявив, що у Венесуелі "знову намагаються здійснити державний переворот фашистського та контрреволюційного характеру".

Деякі протестувальники також намагалися заблокувати автомагістралі, в тому числі ту, яка з’єднує столицю з портовим містом, де знаходиться головний міжнародний аеропорт країни.

Міністр оборони Володимир Падріно Лопес заявив, що через протести поранень дістали 23 військовослужбовці Венесуели. Кількість постраждалих з боку протестувальників невідома.

Мадуро втретє переміг на виборах президента

29 липня президента Венесуели Ніколаса Мадуро оголосили переможцем на президентських виборах, попри звинувачення опозиції у порушеннях під час виборів.

За даними Національної виборчої ради, Мадуро набрав 51% голосів виборців, а кандидат від опозиції Едмундо Гонсалес — 44%

Мадуро перебуває в ізоляції від західних країн і є обʼєктом санкцій з боку США. Його звинувачують у проведенні недемократичних виборів, а також у намаганні занурити країну в бідність, попри її нафтові багатства. Окрім цього, він неодноразово заявляв про свою підтримку Росії та звинувачував США у вторгненні в Україну.

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