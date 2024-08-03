Зеленський відреагував на присутність "вагнерівців" у Венесуелі під час розгону протестів

3 серпня у Венесуелі, засвітилися люди, які можуть мати відношення до російської приватної військової компанії “Вагнера”. Під час розгону протестів після оприлюднення спірних результатів президентських виборів був помічений силовик з шевроном російських “музикантів”. Таке спостереження викликало занепокоєння щодо втручання Кремля у внутрішні справи Венесуели.
Головні тези:
- Зеленський висловив занепокоєння щодо присутності вагнерівців у Венесуелі та засудив втручання Росії в справи інших країн.
- Президент України закликав до проведення мирних та демократичних процедур у Венесуелі та висловив підтримку народу країни.
- Присутність найманців групи “Вагнера” у Венесуелі є ознакою постійної підтримки уряду Мадуро з боку Путіна.
- Опозиція та міжнародні спостерігачі висловили тривогу з приводу можливої участі іноземних найманців у політичних та соціальних заворушеннях у Венесуелі.
Реакція Зеленського на присутність “вагнерівців” у Венесуелі
Український президент заявив, що повідомлення про присутність російських найманців "Вагнера" у Венесуелі разом з урядовими військами викликають занепокоєння.
Він зауважив, що нині народ Венесуели переживає дуже важкі часи. І єдиний вихід, на думку президента, проведення мирних і демократичних процедур, а не засилання вбивць для подальшого загострення ситуації.
Викликають занепокоєння повідомлення про присутність російських найманців «Вагнера» у Венесуелі разом з урядовими військами. Хоч би куди йшли ці головорізи, вони несуть смерть і дестабілізацію.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 3, 2024
Це яскравий приклад безсоромного втручання Росії у справи інших країн, а також її…
Найманці ПВК Вагнера у Венесуелі: що відомо
Сьогодні під час розгону протестів у Венесуелі помітили найманців ПВК "Вагнера". Це яскравий приклад того, що Росія безсоромно втручається у справи інших країн.
Аналітики розцінили присутність найманців групи “Вагнера” у Венесуелі як ознаку постійної підтримки Путіним уряду Мадуро. Опозиція та міжнародні спостерігачі висловили тривогу з приводу наслідків ймовірної участі іноземних найманців у політичних та соціальних заворушеннях у країні.
Soldiers of the Russian WAGNER group were seen in Venezuela. pic.twitter.com/ISrlE9tPia— The Spot (@Spotnewsth) August 1, 2024
3 серпня президент Венесуели Ніколас Мадуро, чия легітимність після переобрання викликає питання, заявив, що опозиція готує в столиці Каракасі теракт.
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