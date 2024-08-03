Зеленський відреагував на присутність "вагнерівців" у Венесуелі під час розгону протестів

3 серпня у Венесуелі, засвітилися люди, які можуть мати відношення до російської приватної військової компанії “Вагнера”. Під час розгону протестів після оприлюднення спірних результатів президентських виборів був помічений силовик з шевроном російських “музикантів”. Таке спостереження викликало занепокоєння щодо втручання Кремля у внутрішні справи Венесуели.

Реакція Зеленського на присутність “вагнерівців” у Венесуелі

Український президент заявив, що повідомлення про присутність російських найманців "Вагнера" у Венесуелі разом з урядовими військами викликають занепокоєння.

Хоч би куди йшли ці головорізи, вони несуть смерть і дестабілізацію. Це яскравий приклад безсоромного втручання Росії у справи інших країн, а також її звичної стратегії сіяти хаос по всьому світу. Володимир Зеленський Президент України

Він зауважив, що нині народ Венесуели переживає дуже важкі часи. І єдиний вихід, на думку президента, проведення мирних і демократичних процедур, а не засилання вбивць для подальшого загострення ситуації.

Засуджуємо застосування сили проти мирних протестувальників і закликаємо всіх поважати вибір народу. Справжні лідери не ховаються від власного народу за спинами найманців. Поширити

Викликають занепокоєння повідомлення про присутність російських найманців «Вагнера» у Венесуелі разом з урядовими військами. Хоч би куди йшли ці головорізи, вони несуть смерть і дестабілізацію.



Це яскравий приклад безсоромного втручання Росії у справи інших країн, а також її… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 3, 2024

Найманці ПВК Вагнера у Венесуелі: що відомо

Сьогодні під час розгону протестів у Венесуелі помітили найманців ПВК "Вагнера". Це яскравий приклад того, що Росія безсоромно втручається у справи інших країн.

Аналітики розцінили присутність найманців групи “Вагнера” у Венесуелі як ознаку постійної підтримки Путіним уряду Мадуро. Опозиція та міжнародні спостерігачі висловили тривогу з приводу наслідків ймовірної участі іноземних найманців у політичних та соціальних заворушеннях у країні.

Soldiers of the Russian WAGNER group were seen in Venezuela. pic.twitter.com/ISrlE9tPia — The Spot (@Spotnewsth) August 1, 2024

3 серпня президент Венесуели Ніколас Мадуро, чия легітимність після переобрання викликає питання, заявив, що опозиція готує в столиці Каракасі теракт.