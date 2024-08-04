Зеленський звернувся з пропозицією до НАТО на тлі прибуття F-16

Український лідер Володимир Зеленський запропонував союзникам з НАТО сформувати коаліцію з-поміж держав-сусідів, які допомагатимуть збивати російські ракети над Україною.

Члени НАТО можуть долучитися до захисту України

За словами глави держави, він доручив дипломатам зробити все можливе заради реалізації цього плану в межах ради "Україна-НАТО".

Ми повинні працювати над технічною можливістю, щоб було застосування бойової авіації з боку сусідніх країн проти (російських — ред.) ракет, які б'ють по Україні в напрямку наших сусідів. Насамперед країн Альянсу. Володимир Зеленський Президент України

Як зазначає президент України, він усвідомлює, що союзникам буде складно ухвалити це рішення, адже вони у більшості випадків бояться зайвої ескалації.

Однак Володимир Зеленський додав, що ця перепона не зупинить його та членів команди.

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Як планують реалізувати ідею Зеленського

За словами глави держави, наразі розглядається непоганий варіант, а саме ради "Україна-НАТО".

Я дав відповідне завдання нашим дипломатам працювати з НАТО, щоб була така зустріч, щоб було напрацьовано і дату, коли ми зможемо обговорити саме це питання, — наголосив Володимир Зеленський. Поширити

Глава держави додав, що хоче спробувати цей інструмент, щоб країни НАТО проговорили з Україною можливість невеликої коаліції країн-сусідів, які збиватимуть ракети ворога над українською територією.