Зеленський звернувся з пропозицією до НАТО на тлі прибуття F-16

Український лідер Володимир Зеленський запропонував союзникам з НАТО сформувати коаліцію з-поміж держав-сусідів, які допомагатимуть збивати російські ракети над Україною.
Головні тези:
- Зеленський пропонує НАТО створити коаліцію з держав-сусідів для захисту України від російських ракет.
- Країни-сусідки можуть допомагати збивати ракети ворога над українською територією.
- Президент визнає складність ухвалення рішення НАТО, але планує активну співпрацю та дипломатичні зусилля для реалізації плану.
Члени НАТО можуть долучитися до захисту України
За словами глави держави, він доручив дипломатам зробити все можливе заради реалізації цього плану в межах ради "Україна-НАТО".
Як зазначає президент України, він усвідомлює, що союзникам буде складно ухвалити це рішення, адже вони у більшості випадків бояться зайвої ескалації.
Однак Володимир Зеленський додав, що ця перепона не зупинить його та членів команди.
Дивіться: Перші F-16 уже в Україні
Як планують реалізувати ідею Зеленського
За словами глави держави, наразі розглядається непоганий варіант, а саме ради "Україна-НАТО".
Глава держави додав, що хоче спробувати цей інструмент, щоб країни НАТО проговорили з Україною можливість невеликої коаліції країн-сусідів, які збиватимуть ракети ворога над українською територією.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-