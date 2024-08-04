Зеленський звернувся з пропозицією до НАТО на тлі прибуття F-16
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський звернувся з пропозицією до НАТО на тлі прибуття F-16

Володимир Зеленський
Джерело:  Інтерфакс-Україна

Український лідер Володимир Зеленський запропонував союзникам з НАТО сформувати коаліцію з-поміж держав-сусідів, які допомагатимуть збивати російські ракети над Україною.

Головні тези:

  • Зеленський пропонує НАТО створити коаліцію з держав-сусідів для захисту України від російських ракет.
  • Країни-сусідки можуть допомагати збивати ракети ворога над українською територією.
  • Президент визнає складність ухвалення рішення НАТО, але планує активну співпрацю та дипломатичні зусилля для реалізації плану.

Члени НАТО можуть долучитися до захисту України

За словами глави держави, він доручив дипломатам зробити все можливе заради реалізації цього плану в межах ради "Україна-НАТО".

Ми повинні працювати над технічною можливістю, щоб було застосування бойової авіації з боку сусідніх країн проти (російських — ред.) ракет, які б'ють по Україні в напрямку наших сусідів. Насамперед країн Альянсу.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Як зазначає президент України, він усвідомлює, що союзникам буде складно ухвалити це рішення, адже вони у більшості випадків бояться зайвої ескалації.

Однак Володимир Зеленський додав, що ця перепона не зупинить його та членів команди.

Дивіться: Перші F-16 уже в Україні

Як планують реалізувати ідею Зеленського

За словами глави держави, наразі розглядається непоганий варіант, а саме ради "Україна-НАТО".

Я дав відповідне завдання нашим дипломатам працювати з НАТО, щоб була така зустріч, щоб було напрацьовано і дату, коли ми зможемо обговорити саме це питання, — наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави додав, що хоче спробувати цей інструмент, щоб країни НАТО проговорили з Україною можливість невеликої коаліції країн-сусідів, які збиватимуть ракети ворога над українською територією.

Такої коаліції нам сьогодні дуже бракує, бо це дуже велика відповідальність для однієї країни-сусідки — взяти на себе відповідальність та допомагати нам збивати ракети. Хоча вважаю, що це, безумовно, потрібно було зробити. І зробити давно.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський відреагував на присутність "вагнерівців" у Венесуелі під час розгону протестів
Володимир Зеленський
Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Знищили тисячі ракет РФ та дронів. Зеленський привітав захисників неба з Днем Повітряних сил
Володимир Зеленський
Знищили тисячі ракет РФ та дронів. Зеленський привітав захисників неба з Днем Повітряних сил
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
F-16 в Україні. Зеленський підтвердив прибуття винищувачів та показав перше відео
Володимир Зеленський
F-16

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?