Командири РФ просять родичів солдатів донатити на мішки для трупів
Категорія
Україна
Дата публікації

Командири РФ просять родичів солдатів донатити на мішки для трупів

солдат РФ
Джерело:  online.ua

Російські командири закликають родичів військовослужбовців із 394 полку пожертвувати кошти на мішки для трупів.

Головні тези:

  • Фінансові проблеми армії РФ виявилися критичними, що підштовхує командирів шукати допомогу у родичів окупантів.
  • Спеціальний збір коштів на мішки для трупів відкрили для родичів загарбників з 1 батальйону 2 роти 394 полку.
  • Згідно з даними Генштабу ЗСУ, протягом 6 серпня українські воїни знищили значну кількість техніки та особового складу російських окупантів.

Армії РФ бракує коштів на мішки для трупів

Варто зазначити, що збір відкрили для родичів російських загарбників із 1 батальйону 2 роти.

Це випливає із повідомлень родичів у чаті полку, на що звернув увагу телеграм-канал ASTRA.

Окрім того, наголошується, що сума збору — 25 тисяч рублів.

Добрий день, Шановні однодумці! Ніколи не думала, що доведеться збирати кошти, ще й на мішки, але так вийшло це факт! Терміновий збір! sos! Командування 5 Армії 394 полку 1 батальйону 2-ої роти, звернулося за допомогою в придбанні анатомічних мішків для евакуаційної групи, необхідно терміново зібрати 25 т.р. sos, — йдеться у повідомленні.

Ба більше, вказано, що в коментарях до переказу коштів рідних попросили писати: “на мішки”.

Фото: скриншот

Втрати армії РФ станом на 7 серпня 2024 року

Згідно з даними Генштабу ЗСУ, Сили оборони за добу знищили 1230 російських окупантів, а з техніки знищено:

  • танків — 8429 (+8) од.;

  • бойових броньованих машин — 16323 (+29) од.;

  • артилерійських систем — 16451 (+67) од.;

  • РСЗВ — 1138 од.;

  • засоби ППО — 910 од.;

  • літаків — 365 од.;

  • гелікоптерів — 326 од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 13212 (+54) од.;

  • крилатих ракет — 2421 (+1) од.;

  • кораблів/катерів — 28 од.;

  • підводних човнів — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 22226 (+78) од.;

  • спеціальної техніки — 2759 (+21) од.

Фото — facebook.com/GeneralStaff.ua

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