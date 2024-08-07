Командири РФ просять родичів солдатів донатити на мішки для трупів

Російські командири закликають родичів військовослужбовців із 394 полку пожертвувати кошти на мішки для трупів.
Головні тези:
- Фінансові проблеми армії РФ виявилися критичними, що підштовхує командирів шукати допомогу у родичів окупантів.
- Спеціальний збір коштів на мішки для трупів відкрили для родичів загарбників з 1 батальйону 2 роти 394 полку.
- Згідно з даними Генштабу ЗСУ, протягом 6 серпня українські воїни знищили значну кількість техніки та особового складу російських окупантів.
Армії РФ бракує коштів на мішки для трупів
Варто зазначити, що збір відкрили для родичів російських загарбників із 1 батальйону 2 роти.
Це випливає із повідомлень родичів у чаті полку, на що звернув увагу телеграм-канал ASTRA.
Окрім того, наголошується, що сума збору — 25 тисяч рублів.
Ба більше, вказано, що в коментарях до переказу коштів рідних попросили писати: “на мішки”.
Втрати армії РФ станом на 7 серпня 2024 року
Згідно з даними Генштабу ЗСУ, Сили оборони за добу знищили 1230 російських окупантів, а з техніки знищено:
танків — 8429 (+8) од.;
бойових броньованих машин — 16323 (+29) од.;
артилерійських систем — 16451 (+67) од.;
РСЗВ — 1138 од.;
засоби ППО — 910 од.;
літаків — 365 од.;
гелікоптерів — 326 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 13212 (+54) од.;
крилатих ракет — 2421 (+1) од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 22226 (+78) од.;
спеціальної техніки — 2759 (+21) од.
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