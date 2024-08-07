Командири РФ просять родичів солдатів донатити на мішки для трупів

Російські командири закликають родичів військовослужбовців із 394 полку пожертвувати кошти на мішки для трупів.

Армії РФ бракує коштів на мішки для трупів

Варто зазначити, що збір відкрили для родичів російських загарбників із 1 батальйону 2 роти.

Це випливає із повідомлень родичів у чаті полку, на що звернув увагу телеграм-канал ASTRA.

Окрім того, наголошується, що сума збору — 25 тисяч рублів.

Добрий день, Шановні однодумці! Ніколи не думала, що доведеться збирати кошти, ще й на мішки, але так вийшло це факт! Терміновий збір! sos! Командування 5 Армії 394 полку 1 батальйону 2-ої роти, звернулося за допомогою в придбанні анатомічних мішків для евакуаційної групи, необхідно терміново зібрати 25 т.р. sos, — йдеться у повідомленні. Поширити

Ба більше, вказано, що в коментарях до переказу коштів рідних попросили писати: “на мішки”.

Фото: скриншот

Втрати армії РФ станом на 7 серпня 2024 року

Згідно з даними Генштабу ЗСУ, Сили оборони за добу знищили 1230 російських окупантів, а з техніки знищено:

танків — 8429 (+8) од.;

бойових броньованих машин — 16323 (+29) од.;

артилерійських систем — 16451 (+67) од.;

РСЗВ — 1138 од.;

засоби ППО — 910 од.;

літаків — 365 од.;

гелікоптерів — 326 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 13212 (+54) од.;

крилатих ракет — 2421 (+1) од.;

кораблів/катерів — 28 од.;

підводних човнів — 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 22226 (+78) од.;

спеціальної техніки — 2759 (+21) од.