За словами військового експерта Сергія Грабського, тільки протягом 4 серпня російські окупанти випустили по позиціях українських військових в районі Покровська на Донеччині понад 56 тис артилерійських снарядів.

Що відомо про тактику бойових дій російських окупантів в районі Покровська

Аналітик підкреслив, що у середньому для порівняння на інших ділянках фронту російські окупанти щодоби використовують в середньому не більше 3 тис артснарядів.

Зараз противник використовує, за словами Інституту вивчення війни, так звану голкову тактику: він атакує на дуже вузькій ділянці фронту масою військ, як на покровському напрямку, не маючи змоги атакувати на інших ділянках фронту. Щодо нарощення сил та засобів треба розуміти, що в найближчий час ми не зможемо поки що змінити баланс сил, тому що на підготовку тих резервів, які ми мобілізували за останній час, потрібно буде ще як мінімум місяць. Тобто десь тільки у середині вересня ми можемо говорити про те, що більш-менш підготовлені резерви можуть вступити в бій, - зазначає Грабський. Поширити

Який розвиток подій аналітики прогнозують в районах Покровська та Торецька

За словами ветерана російсько-української війни, майора запасу ЗСУ Олексія Гетьмана, ЗСУ продовжують успішні оборонні зусилля на Донеччині і за найгіршим сценарієм можуть вдатись до незначного відступу.

Це все можна об’єднати у Костянтинівський напрям, бо швидше за все росіяни намагаються пробратися до нашої залізниці, яку ми використовуємо як логістичний центр. "Повзуча" окупація, яка зараз відбувається з боку росіян – треба до неї відноситись з розумінням. Розуміння має полягати в тому, що на Торецькому, Покровському, Часівярському напрямках, де зараз лінія фронту, важко вести бої в обороні, там зручніше атакувати. Там є рел’єф місцевості з панівними висотами, що дозволяє зручніше тримати оборону, - пояснює Гетьман. Поширити

Аналітик відзначає шалений тиск російських окупантів на цій ділянці фронту.

На 3% від всього фронту відбувається третина всіх бойових дій. Розумієте, який шалений тиск саме на цьому напрямку. Тому якщо нам доведеться відійти, до цього треба відноситись з розумінням. Але відійдемо ми не дуже далеко. Трохи далі починається місцевість, де зручно тримати оборону, - пояснює Гетьман. Поширити

При цьому експерт висловив думку, що, скоріш за все, українські військові зупинять наступ російських окупантів.

Гетьман спрогнозував, що щалений тиск злочинної армії РФ може вичерпатись наприкінці серпня початку вересня.

При цьому аналітик підкреслив, що оборонні споруди в районі Нью-Йорка роблять захоплення цього населенного пункту надзвичайно складним.