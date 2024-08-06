Армія РФ використовує проти ЗСУ аномально велику кількість боєприпасів в районі Покровська
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ використовує проти ЗСУ аномально велику кількість боєприпасів в районі Покровська

Військові ЗСУ
Джерело:  NV

За словами військового експерта Сергія Грабського, тільки протягом 4 серпня російські окупанти випустили по позиціях українських військових в районі Покровська на Донеччині понад 56 тис артилерійських снарядів.

Головні тези:

  • Армія РФ використовує аномально велику кількість боєприпасів у районі Покровська.
  • Російські окупанти використовують голкову тактику атак на вузьких ділянках фронту, що створює складнощі для українських військових.
  • Прогнозується, що упереджений рух РФ в районі Покровська може вичерпатися до кінця серпня, початку вересня.
  • ЗСУ продовжують успішні оборонні зусилля, можливий незначний відступ за найгіршим сценарієм на Костянтинівському напрямку.
  • Аналіз показує, що російські окупанти намагаються оточити та просунутись до залізничних районів, проте українські війська готові протистояти наступові.

Що відомо про тактику бойових дій російських окупантів в районі Покровська

Аналітик підкреслив, що у середньому для порівняння на інших ділянках фронту російські окупанти щодоби використовують в середньому не більше 3 тис артснарядів.

Зараз противник використовує, за словами Інституту вивчення війни, так звану голкову тактику: він атакує на дуже вузькій ділянці фронту масою військ, як на покровському напрямку, не маючи змоги атакувати на інших ділянках фронту. Щодо нарощення сил та засобів треба розуміти, що в найближчий час ми не зможемо поки що змінити баланс сил, тому що на підготовку тих резервів, які ми мобілізували за останній час, потрібно буде ще як мінімум місяць. Тобто десь тільки у середині вересня ми можемо говорити про те, що більш-менш підготовлені резерви можуть вступити в бій, - зазначає Грабський.

Який розвиток подій аналітики прогнозують в районах Покровська та Торецька

За словами ветерана російсько-української війни, майора запасу ЗСУ Олексія Гетьмана, ЗСУ продовжують успішні оборонні зусилля на Донеччині і за найгіршим сценарієм можуть вдатись до незначного відступу.

Це все можна об’єднати у Костянтинівський напрям, бо швидше за все росіяни намагаються пробратися до нашої залізниці, яку ми використовуємо як логістичний центр. "Повзуча" окупація, яка зараз відбувається з боку росіян – треба до неї відноситись з розумінням. Розуміння має полягати в тому, що на Торецькому, Покровському, Часівярському напрямках, де зараз лінія фронту, важко вести бої в обороні, там зручніше атакувати. Там є рел’єф місцевості з панівними висотами, що дозволяє зручніше тримати оборону, - пояснює Гетьман.

Аналітик відзначає шалений тиск російських окупантів на цій ділянці фронту.

На 3%  від всього фронту відбувається третина всіх бойових дій. Розумієте, який шалений тиск саме на цьому напрямку. Тому якщо нам доведеться відійти, до цього треба відноситись з розумінням. Але відійдемо ми не дуже далеко. Трохи далі починається місцевість, де зручно тримати оборону, - пояснює Гетьман.

При цьому експерт висловив думку, що, скоріш за все, українські військові зупинять наступ російських окупантів.

Гетьман спрогнозував, що щалений тиск злочинної армії РФ може вичерпатись наприкінці серпня початку вересня.

При цьому аналітик підкреслив, що оборонні споруди в районі Нью-Йорка роблять захоплення цього населенного пункту надзвичайно складним.

Росіяни чудово розуміють, що взяти штурмом, як вони робили з Бахмутом їм може й вдасться, але це займе багато часу і вимагатиме великих сил. Тому є намагання оточити, взяти з флангів і просунутись так, щоб спробувати оточити наше угруповання. Якщо така небезпека стане реальною і військове командування побачить, що є небезпека оточення ЗСУ, то ніхто їх там залишати не буде і, впевнений, буде дана команда на відхід, - наголосив аналітик.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ атакує ЗСУ великою кількістю ракет та бомб в районі Покровська
Військові ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ відбили 27 атак армії РФ на Торецькому та Покровському напрямках протягом доби
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Як ЗСУ можуть зупинити наступ армії РФ у напрямку Покровська — відповідь аналітика
військовий ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?