За словами військового експерта Сергія Грабського, тільки протягом 4 серпня російські окупанти випустили по позиціях українських військових в районі Покровська на Донеччині понад 56 тис артилерійських снарядів.
Головні тези:
- Армія РФ використовує аномально велику кількість боєприпасів у районі Покровська.
- Російські окупанти використовують голкову тактику атак на вузьких ділянках фронту, що створює складнощі для українських військових.
- Прогнозується, що упереджений рух РФ в районі Покровська може вичерпатися до кінця серпня, початку вересня.
- ЗСУ продовжують успішні оборонні зусилля, можливий незначний відступ за найгіршим сценарієм на Костянтинівському напрямку.
- Аналіз показує, що російські окупанти намагаються оточити та просунутись до залізничних районів, проте українські війська готові протистояти наступові.
Що відомо про тактику бойових дій російських окупантів в районі Покровська
Аналітик підкреслив, що у середньому для порівняння на інших ділянках фронту російські окупанти щодоби використовують в середньому не більше 3 тис артснарядів.
Який розвиток подій аналітики прогнозують в районах Покровська та Торецька
За словами ветерана російсько-української війни, майора запасу ЗСУ Олексія Гетьмана, ЗСУ продовжують успішні оборонні зусилля на Донеччині і за найгіршим сценарієм можуть вдатись до незначного відступу.
Аналітик відзначає шалений тиск російських окупантів на цій ділянці фронту.
При цьому експерт висловив думку, що, скоріш за все, українські військові зупинять наступ російських окупантів.
Гетьман спрогнозував, що щалений тиск злочинної армії РФ може вичерпатись наприкінці серпня початку вересня.
При цьому аналітик підкреслив, що оборонні споруди в районі Нью-Йорка роблять захоплення цього населенного пункту надзвичайно складним.
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