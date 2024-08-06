За словами військового експерта Олександра Мусієнка, командування окупаційної армії РФ діє за принципом необхідності розвивати успіх там, де його вдалось досягти. Це зокрема, стосується відчайдушних зусиль злочинної армії РФ з розвитку наступу у напрямку Покровська на Донеччині.
Головні тези:
- Артилерія та стратегічні рухи ЗСУ можуть спинити просування армії РФ у напрямку Покровська.
- Успіхи РФ у наступі у напрямку Торецька та Покровська є малоймовірними для значного прориву на фронті.
- Збереження міст Часів Яр та Торецька має стратегічне значення для українських військових.
- Ротації в українських військах можуть створити додаткові ризики та ускладнити оборону під час конфлікту.
- У сталій обороні та твердому контролі лежить ключ до стримування просування російських окупантів.
Як ЗСУ зупинити наступ російських окупантів в районі Покровська
Аналітик також пояснив, чому російські окупанти концентрують зусилля на наступі у напрямку Покровська та Торецька.
Чому армії РФ вдалось досягти успіхів у наступі у напрямку Торецька
У матеріалі видання The New York Times із посиланням на військових аналітиків та американських посадовців зазначається, що малоймовірно, що успіхи в районі Торецька та Покровська дозволять окупаційній армії РФ домогтись значного прориву на фронті.
Однак у разі, якщо російським окупантам вдасться захопити Покровськ і Торецьк, вони зможуть просунутись у бік Костянтинівки, яка слугує одним з ключових логістичних хабів українських військових на сході України.
При цьому просування злочинної армії РФ навіть на кілька кілометрів піддає ще більш страшним бомбардуванням міста у Донецькій області.
Сотні тисяч місцевих жителів змушені будуть спішно евакуюватись, що також створить додаткове навантаження на логістику українських військових.
Через українським військовим стратегічно важливо втримати такі міста як Часів Яр та Торецьк.
За словами українських оборонців у Торецьку, агломерація сильно постраждала у перші ж тижні розв’язаної Росією злочинної війни проти України, однак оборона міста не стала слабшою.
Однак у травні бійцям 24-ї бригади надійшло повідомлення про перевод до Часового Яру аби зупинити просування російських окупантів.
Оборону Торецька мала взяти на себе 41-а ОМБ.
Подібні ротації становлять небезпеку, оскільки новим підрозділам необхідний час для адаптації на місцевості.
Ротація проходила протягом кількох тижнів і на початку червня 41-а ОМБ прийняла командування обороною у Торецьку.
Вже за 2 дні після цього російські окупанти атакували позиції українських військових.
Журналісти видання зазначають, що майже одразу стало зрозуміло, що бійці 41-ї ОМБ не готові до оборони Торецька, оскільки належним чином не орієнтуються на місцевості.
Командира бригади піддали критиці через нечіткі накази і занадто повільну реакцію на зміни у ситуації.
За словами ексміністра у справах окупованих Росією територій і внутрішньо переміщених осіб і колишнього військовослужбовця 206-го полку Георгія Туки, до Торецька було спрямовано занадто мало українських солдатів, а 41-й полк віддавав легким піхотним підрозділам накази про наступ, що перевищували їхні можливості, і це призвело до важких втрат.
Генштаб, відповідаючи на запит NYT, відмовився обговорювати оперативні деталі, але заявив, що військове керівництво "завжди враховує розумну ініціативу і пропозиції польових командирів".
Водночас солдати, які воюють зараз у цьому районі з різних бригад, заявили, що залишать оцінку того, що пішло не так, іншим і зосередяться на стримуванні росіян, які наступають.
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