За словами військового експерта Олександра Мусієнка, командування окупаційної армії РФ діє за принципом необхідності розвивати успіх там, де його вдалось досягти. Це зокрема, стосується відчайдушних зусиль злочинної армії РФ з розвитку наступу у напрямку Покровська на Донеччині.

Як ЗСУ зупинити наступ російських окупантів в районі Покровська

На жаль, так сталося, що ворог мав певні успіхи, починаючи з Авдіївки, ціною величезних втрат. Російські війська зараз втрачають дуже багато сил – червона армія втрачала стільки, але доходила до Берліну і за допомогою союзників повалила нацистський режим. А тут Росія несе колосальні втрати й веде бойові дії в селах Донбасу. Це теж треба розуміти, - підкреслює Мусієнко. Поширити

Аналітик також пояснив, чому російські окупанти концентрують зусилля на наступі у напрямку Покровська та Торецька.

Чому вони там концентруються. Якщо подивитися на Покровський напрямок і на Торецьк. З Торецька вони думають рушати на Костянтинівку. На Покровському напрямку, якщо ворог не зможе продовжити наступ і їх зупинять – а я думаю, що їх зупинять. Є умови та підстави так про це говорити. Тоді ворог може піти з південного флангу у бік Костянтинівки. Тобто в бік угруповування, яке може рухатися в районі Торецька. Це на сьогоднішній день наміри ворога, - пояснює аналітик. Поширити

Артилерія ЗСУ

Чому армії РФ вдалось досягти успіхів у наступі у напрямку Торецька

У матеріалі видання The New York Times із посиланням на військових аналітиків та американських посадовців зазначається, що малоймовірно, що успіхи в районі Торецька та Покровська дозволять окупаційній армії РФ домогтись значного прориву на фронті.

Однак у разі, якщо російським окупантам вдасться захопити Покровськ і Торецьк, вони зможуть просунутись у бік Костянтинівки, яка слугує одним з ключових логістичних хабів українських військових на сході України.

При цьому просування злочинної армії РФ навіть на кілька кілометрів піддає ще більш страшним бомбардуванням міста у Донецькій області.

Сотні тисяч місцевих жителів змушені будуть спішно евакуюватись, що також створить додаткове навантаження на логістику українських військових.

Через українським військовим стратегічно важливо втримати такі міста як Часів Яр та Торецьк.

За словами українських оборонців у Торецьку, агломерація сильно постраждала у перші ж тижні розв’язаної Росією злочинної війни проти України, однак оборона міста не стала слабшою.

Окопи були глибокими, бліндажі - добре організованими, контрольні пункти - справними, все працювало. Ми розуміли противника, знали, як він пересувається і як реагує, - пояснює журналістам видання старший сержант 2-го батальйону 24-ї механізованої бригади Петро Ляхович. Поширити

Однак у травні бійцям 24-ї бригади надійшло повідомлення про перевод до Часового Яру аби зупинити просування російських окупантів.

Оборону Торецька мала взяти на себе 41-а ОМБ.

Солдати 24-ї бригади заявили, що вже бачать ознаки майбутнього наступу на Торецьк, і застерігали старших командирів від ротації в такий критичний момент, - зазначається у матеріалі видання. Поширити

Подібні ротації становлять небезпеку, оскільки новим підрозділам необхідний час для адаптації на місцевості.

Ротація проходила протягом кількох тижнів і на початку червня 41-а ОМБ прийняла командування обороною у Торецьку.

Вже за 2 дні після цього російські окупанти атакували позиції українських військових.

Це була велика помилка, що нас забрали звідти, - переконують військові 24-ї бригади. Поширити

Журналісти видання зазначають, що майже одразу стало зрозуміло, що бійці 41-ї ОМБ не готові до оборони Торецька, оскільки належним чином не орієнтуються на місцевості.

Командира бригади піддали критиці через нечіткі накази і занадто повільну реакцію на зміни у ситуації.

За словами ексміністра у справах окупованих Росією територій і внутрішньо переміщених осіб і колишнього військовослужбовця 206-го полку Георгія Туки, до Торецька було спрямовано занадто мало українських солдатів, а 41-й полк віддавав легким піхотним підрозділам накази про наступ, що перевищували їхні можливості, і це призвело до важких втрат.

Зараз 41-ша бригада більше командує в районі Торецька. Україна направила кілька своїх найкращих бригад, щоб спробувати стабілізувати ситуацію, але їхні сили обмежені. Запеклі бої, за словами солдатів, можуть ускладнити будь-які надії Києва перехопити ініціативу і знову перейти в наступ, - наголошується у матеріалі видання. Поширити

Генштаб, відповідаючи на запит NYT, відмовився обговорювати оперативні деталі, але заявив, що військове керівництво "завжди враховує розумну ініціативу і пропозиції польових командирів".

Водночас солдати, які воюють зараз у цьому районі з різних бригад, заявили, що залишать оцінку того, що пішло не так, іншим і зосередяться на стримуванні росіян, які наступають.