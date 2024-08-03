Російські окупанти продовжують спроби просунутись вперед в районі Покровська на Донеччині та використовують велику кількість протитанкових ракет та авіабомб для забезпечення просування.
Головні тези:
- Армія РФ продовжує атакb на ЗСУ в районі Покровська, використовуючи ракети та бомби.
- Українські війська пробують стримати російський наступ в умовах меншої кількості сил.
- Російські окупанти використовують нові тактики бою у протистоянні українській бронетехніці.
- Просування російських військ у напрямку Покровська сповільнюється через близькість до населених пунктів.
- Напрямок боїв поблизу Покровська стає одним з найнебезпечніших для українських військових.
Що відбувається в районі Покровська на Донеччині
За інформацією журналістів видання, злочинна армія РФ зазнає значно більші втрати, ніж може собі дозволити у довгостроковій перспективі, однак все ще має перевагу над українськими військовими у чисельності особового складу та кількості військової техніки і боєприпасів.
Підкреслюється, що у наступі у бік Покровська беруть участь близько 20 полків і бригад злочинної армії РФ.
Їхня чисельність загалом становить близько 40 тис військових.
Просування російських окупантів намагаються зупинити 6 українських бригад чисельністю у близько 12 тис військових.
На чолі української оборони стоїть одна з найкращих бригад ЗСУ - 47-а ОМБ.
Вона переважно використовує більшість важкої бронетехніки як українського виробництва, так і отриманої від США.
Як діють російські окупанти в районі Покровська
При цьому російські окупанти почали використовувати нову тактику протистояння американським бронемашинам піхоти М-2 “Bradley”.
У той час, коли авіація російських окупантів скидає на позиції українських оборонців авіабомби, розвідники злочинної армії РФ на мотоциклах проводять розвідку позицій ЗСУ поблизу лінії зіткнення.
Коли їм вдається виявити “Bradley” українських військових, проти цієї бронетехніки починають діяти окупанти із протитанковими ракетами.
Найближчими днями 47-а механізована бригада М-2 вирушила у бік позицій російських окупантів на схід від Покровська, стріляючи під час цього з 25-міліметрової автоматичної гармати.
“Bradley” отримав влучання протитанковою ракетою і був знерухомлений.
Семеро членів екіпажу встигли вискочили з палаючого "Бредлі" та відійшли назад до ліній оборони.
Нараз поточні темпи просування противника в напрямку Покровська сповільнюються через близькість до населених пунктів.
Однак для українських сил це слабка втіха, адже вони роками боролись, щоб не пустити противника до Покровська, а тепер змушені спостерігати, як ворог наближається все ближче.
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