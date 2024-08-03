Російські окупанти продовжують спроби просунутись вперед в районі Покровська на Донеччині та використовують велику кількість протитанкових ракет та авіабомб для забезпечення просування.

Що відбувається в районі Покровська на Донеччині

За інформацією журналістів видання, злочинна армія РФ зазнає значно більші втрати, ніж може собі дозволити у довгостроковій перспективі, однак все ще має перевагу над українськими військовими у чисельності особового складу та кількості військової техніки і боєприпасів.

Підкреслюється, що у наступі у бік Покровська беруть участь близько 20 полків і бригад злочинної армії РФ.

Їхня чисельність загалом становить близько 40 тис військових.

Просування російських окупантів намагаються зупинити 6 українських бригад чисельністю у близько 12 тис військових.

Це один із найнебезпечніших напрямків на даний момент. "Росіяни мають значну кількість сил у цьому районі, які вони, безсумнівно, використовуватимуть, щоб просуватися далі. Хоча українські сили вжили заходів для стабілізації лінії, розподіл сил є нерівномірним, що робить лінію фронту нестабільною та дуже ризикованою, - попереджали ще в травні аналітики з групи Frontelligence Insight. Поширити

Військові ЗСУ

На чолі української оборони стоїть одна з найкращих бригад ЗСУ - 47-а ОМБ.

Вона переважно використовує більшість важкої бронетехніки як українського виробництва, так і отриманої від США.

Як діють російські окупанти в районі Покровська

При цьому російські окупанти почали використовувати нову тактику протистояння американським бронемашинам піхоти М-2 “Bradley”.

У той час, коли авіація російських окупантів скидає на позиції українських оборонців авіабомби, розвідники злочинної армії РФ на мотоциклах проводять розвідку позицій ЗСУ поблизу лінії зіткнення.

Коли їм вдається виявити “Bradley” українських військових, проти цієї бронетехніки починають діяти окупанти із протитанковими ракетами.

За останні кілька днів кількість протитанкових ракет, випущених військовослужбовцями по позиціях Сил оборони, значно зросла, - зазначають аналітики з моніторингової групи DeepState. Поширити

Найближчими днями 47-а механізована бригада М-2 вирушила у бік позицій російських окупантів на схід від Покровська, стріляючи під час цього з 25-міліметрової автоматичної гармати.

“Bradley” отримав влучання протитанковою ракетою і був знерухомлений.

Семеро членів екіпажу встигли вискочили з палаючого "Бредлі" та відійшли назад до ліній оборони.

Українське командування хвилюється. Російське командування продовжує перекидати війська та техніку до виступу. Що буде далі – незрозуміло. Для українців промінь надії в штормі, що насувається, полягає в тому, що міську місцевість легше захищати. Чим ближче росіяни підходять до Покровська, тим важче буде підтримувати їх наступ, - підкреслюється у матеріалі видання. Поширити

Нараз поточні темпи просування противника в напрямку Покровська сповільнюються через близькість до населених пунктів.

Однак для українських сил це слабка втіха, адже вони роками боролись, щоб не пустити противника до Покровська, а тепер змушені спостерігати, як ворог наближається все ближче.