Российские оккупанты продолжают попытки продвинуться вперед в районе Покровска Донецкой области и используют большое количество противотанковых ракет и авиабомб для обеспечения продвижения.

Что происходит в районе Покровска Донецкой области

По информации журналистов издания, преступная армия РФ несет значительно большие потери, чем может себе позволить в долгосрочной перспективе, однако все еще имеет преимущество над украинскими военными в численности личного состава и количестве военной техники и боеприпасов.

Подчеркивается, что в наступлении в сторону Покровска участвуют около 20 полков и бригад преступной армии РФ.

Их численность составляет около 40 тыс военных.

Продвижение российских окупантов пытаются остановить 6 украинских бригад численностью около 12 тыс военных.

Это одно из самых опасных направлений на данный момент. "Россияне имеют значительное количество сил в этом районе, которые они, несомненно, будут использовать, чтобы продвигаться дальше. Хотя украинские силы приняли меры для стабилизации линии, распределение сил неравномерно, что делает линию фронта нестабильной и очень рискованной, - предупреждали еще в мае аналитики из группы Frontelligence Insight. Поделиться

Военные ВСУ

Во главе украинской обороны стоит одна из лучших бригад ВСУ – 47-я ОМБ.

Она преимущественно использует большую часть тяжелой бронетехники как украинского производства, так и полученной от США.

Как действуют российские оккупанты в районе Покровска.

При этом российские оккупанты начали использовать новую тактику противостояния американским бронемашинам пехоты М-2 Bradley.

В то время, когда авиация российских окупантов сбрасывает на позиции украинских защитников авиабомбы, разведчики преступной армии РФ на мотоциклах проводят разведку позиций ВСУ вблизи линии столкновения.

Когда им удается обнаружить Bradley украинских военных, против этой бронетехники начинают действовать оккупанты с противотанковыми ракетами.

За последние несколько дней количество противотанковых ракет, выпущенных военнослужащими по позициям сил обороны, значительно возросло, - отмечают аналитики из мониторинговой группы DeepState. Поделиться

В ближайшие дни 47-я механизированная бригада М-2 отправилась в сторону позиций российских окупантов восточнее Покровска, стреляя во время этого из 25-миллиметровой автоматической пушки.

Bradley получил попадание противотанковой ракетой и был обездвижен.

Семь членов экипажа успели выскочить из горящего "Брэдли" и отошли назад к линиям обороны.

Украинское командование беспокоится. Российское командование продолжает опрокидывать войска и технику к выступлению. Что будет дальше – непонятно. Для украинцев луч надежды в надвигающемся шторме заключается в том, что городскую местность легче защищать. Чем ближе россияне подходят к Покровску, тем труднее будет поддерживать их наступление, – подчеркивается в материале издания. Поделиться

Теперь текущие темпы продвижения противника в направлении Покровска замедляются из-за близости к населенным пунктам.

Однако для украинских сил это слабое утешение, ведь они годами боролись, чтобы не пустить противника в Покровск, а теперь вынуждены наблюдать, как враг приближается все ближе.