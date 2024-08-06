По словам военного эксперта Александра Мусиенко, командование оккупационной армии РФ действует по принципу необходимости развивать успех там, где его удалось добиться. Это в частности касается отчаянных усилий преступной армии РФ по развитию наступления в направлении Покровска на Донетчине.

Как ВСУ остановить наступление российских окупантов в районе Покровска

К сожалению, так случилось, что враг имел определенные успехи, начиная с Авдеевки, ценой огромных потерь. Российские войска сейчас теряют очень много сил – красная армия теряла столько, но доходила до Берлина и с помощью союзников свергла нацистский режим. А здесь Россия несет колоссальные потери и ведет боевые действия в селах Донбасса. Это тоже нужно понимать, – подчеркивает Мусиенко. Поделиться

Аналитик также объяснил, почему российские оккупанты концентрируют усилия на наступлении в направлении Покровска и Торецкая.

Почему они там концентрируются? Если посмотреть на Покровское направление и на Торецке. Из Торецка они думают отправляться на Константиновку. На Покровском направлении, если враг не сможет продолжить наступление и их остановят – а я думаю, что их остановят. Есть условия и основания говорить об этом. Тогда враг может уйти с южного фланга в сторону Константиновки. То есть в сторону группировки, которая может двигаться в районе Торецкая. Это на сегодняшний день намерения врага, – объясняет аналитик. Поделиться

Артиллерия ВСУ

Почему армии РФ удалось добиться успехов в наступлении в направлении Торецка

В материале издания The New York Times со ссылкой на военных и американских чиновников отмечается, что маловероятно, что успехи в районе Торецкая и Покровская позволят оккупационной армии РФ добиться значительного прорыва на фронте.

Однако если российским оккупантам удастся захватить Покровск и Торецк, они смогут продвинуться в сторону Константиновки, которая служит одним из ключевых логистических хабов украинских военных на востоке Украины.

При этом продвижение преступной армии РФ даже на несколько километров подвергает еще более страшным бомбардировкам города в Донецкой области.

Сотни тысяч местных жителей вынуждены будут спешно эвакуироваться, что также создаст дополнительную нагрузку на логистику украинских военных.

Из-за украинских военных стратегически важно удержать такие города как Времен Яр и Торецк.

По словам украинских защитников в Торецке, агломерация сильно пострадала в первые же недели развязанной Россией преступной войны против Украины, однако оборона города не стала слабее.

Окопы были глубокими, блиндажи – хорошо организованными, контрольные пункты – исправными, все работало. Мы понимали противника, знали, как он передвигается и как реагирует, – объясняет журналистам издание старший сержант 2-го батальона 24-й механизированной бригады Петр Ляхович. Поделиться

Однако в мае бойцам 24-й бригады поступило сообщение о переводе во Временный Яр, чтобы остановить продвижение российских оккупантов.

Оборону Торецкая должна была взять на себя 41-я ОМБ.

Солдаты 24-й бригады заявили, что уже видят признаки будущего наступления на Торецк, и предостерегали старших командиров от ротации в такой критический момент, - отмечается в материале издания. Поделиться

Подобные ротации представляют опасность, поскольку новым подразделениям необходимо время для адаптации на местности.

Ротация проходила в течение нескольких недель и в начале июня 41-я ОМБ приняла командование обороной в Торецке.

Уже через 2 дня после этого российские оккупанты атаковали позиции украинских военных.

Это была большая ошибка, которую нас забрали оттуда, - убеждают военные 24-й бригады. Поделиться

Журналисты издания отмечают, что почти сразу стало ясно, что бойцы 41-й ОМБ не готовы к обороне Торецкой, поскольку должным образом не ориентируются на местности.

Командира бригады подвергли критике из-за нечетких приказов и слишком медленной реакции на изменения в ситуации.

По словам эксминистра по делам оккупированных Россией территорий и внутренне перемещенных лиц и бывшего военнослужащего 206-го полка Георгия Туки, в Торецк было направлено слишком мало украинских солдат, а 41-й полк отдавал легким пехотным подразделениям превышающие их возможности приказы о наступлении и это привело к тяжелым потерям.

Сейчас 41 бригада больше командует в районе Торецкая. Украина направила несколько своих лучших бригад, чтобы попытаться стабилизировать ситуацию, но их силы ограничены. Упорные бои, по словам солдат, могут осложнить любые надежды Киева перехватить инициативу и снова перейти в наступление, - отмечается в материале издания. Поделиться

Генштаб, отвечая на запрос NYT, отказался обсуждать оперативные детали, но заявил, что военное руководство "всегда учитывает разумную инициативу и предложения полевых командиров".

В то же время солдаты, воюющие сейчас в этом районе из разных бригад, заявили, что оставят оценку ушедшего не так, другим и сосредоточятся на сдерживании наступающих россиян.