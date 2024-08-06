По словам военного эксперта Александра Мусиенко, командование оккупационной армии РФ действует по принципу необходимости развивать успех там, где его удалось добиться. Это в частности касается отчаянных усилий преступной армии РФ по развитию наступления в направлении Покровска на Донетчине.
Главные тезисы
- Артиллерия и стратегические движения ВСУ играют ключевую роль в остановке наступления армии РФ в направлении Покровска на Донетчине.
- Сохранение городов Времен Яр и Торецкая имеет стратегическое значение для украинских военных в Донецкой области.
- Ротации в украинских войсках могут создать дополнительные риски и усложнить оборону во время конфликта в районе Торецкой и Покровска.
- Украинским военным необходимо уделять внимание устойчивой обороне и жесткому контролю для сдерживания продвижения российских оккупантов в регионе.
- Продвижение армии РФ в направлении Покровска может вызвать эвакуацию местных жителей и создать дополнительные нагрузки на логистику украинских военных.
Как ВСУ остановить наступление российских окупантов в районе Покровска
Аналитик также объяснил, почему российские оккупанты концентрируют усилия на наступлении в направлении Покровска и Торецкая.
Почему армии РФ удалось добиться успехов в наступлении в направлении Торецка
В материале издания The New York Times со ссылкой на военных и американских чиновников отмечается, что маловероятно, что успехи в районе Торецкая и Покровская позволят оккупационной армии РФ добиться значительного прорыва на фронте.
Однако если российским оккупантам удастся захватить Покровск и Торецк, они смогут продвинуться в сторону Константиновки, которая служит одним из ключевых логистических хабов украинских военных на востоке Украины.
При этом продвижение преступной армии РФ даже на несколько километров подвергает еще более страшным бомбардировкам города в Донецкой области.
Сотни тысяч местных жителей вынуждены будут спешно эвакуироваться, что также создаст дополнительную нагрузку на логистику украинских военных.
Из-за украинских военных стратегически важно удержать такие города как Времен Яр и Торецк.
По словам украинских защитников в Торецке, агломерация сильно пострадала в первые же недели развязанной Россией преступной войны против Украины, однако оборона города не стала слабее.
Однако в мае бойцам 24-й бригады поступило сообщение о переводе во Временный Яр, чтобы остановить продвижение российских оккупантов.
Оборону Торецкая должна была взять на себя 41-я ОМБ.
Подобные ротации представляют опасность, поскольку новым подразделениям необходимо время для адаптации на местности.
Ротация проходила в течение нескольких недель и в начале июня 41-я ОМБ приняла командование обороной в Торецке.
Уже через 2 дня после этого российские оккупанты атаковали позиции украинских военных.
Журналисты издания отмечают, что почти сразу стало ясно, что бойцы 41-й ОМБ не готовы к обороне Торецкой, поскольку должным образом не ориентируются на местности.
Командира бригады подвергли критике из-за нечетких приказов и слишком медленной реакции на изменения в ситуации.
По словам эксминистра по делам оккупированных Россией территорий и внутренне перемещенных лиц и бывшего военнослужащего 206-го полка Георгия Туки, в Торецк было направлено слишком мало украинских солдат, а 41-й полк отдавал легким пехотным подразделениям превышающие их возможности приказы о наступлении и это привело к тяжелым потерям.
Генштаб, отвечая на запрос NYT, отказался обсуждать оперативные детали, но заявил, что военное руководство "всегда учитывает разумную инициативу и предложения полевых командиров".
В то же время солдаты, воюющие сейчас в этом районе из разных бригад, заявили, что оставят оценку ушедшего не так, другим и сосредоточятся на сдерживании наступающих россиян.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-