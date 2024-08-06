Как ВСУ могут остановить наступление армии РФ в направлении Покровска — ответ аналитика
Категория
Украина
Дата публикации

Как ВСУ могут остановить наступление армии РФ в направлении Покровска — ответ аналитика

Военный ВСУ
Читати українською
Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По словам военного эксперта Александра Мусиенко, командование оккупационной армии РФ действует по принципу необходимости развивать успех там, где его удалось добиться. Это в частности касается отчаянных усилий преступной армии РФ по развитию наступления в направлении Покровска на Донетчине.

Главные тезисы

  • Артиллерия и стратегические движения ВСУ играют ключевую роль в остановке наступления армии РФ в направлении Покровска на Донетчине.
  • Сохранение городов Времен Яр и Торецкая имеет стратегическое значение для украинских военных в Донецкой области.
  • Ротации в украинских войсках могут создать дополнительные риски и усложнить оборону во время конфликта в районе Торецкой и Покровска.
  • Украинским военным необходимо уделять внимание устойчивой обороне и жесткому контролю для сдерживания продвижения российских оккупантов в регионе.
  • Продвижение армии РФ в направлении Покровска может вызвать эвакуацию местных жителей и создать дополнительные нагрузки на логистику украинских военных.

Как ВСУ остановить наступление российских окупантов в районе Покровска

К сожалению, так случилось, что враг имел определенные успехи, начиная с Авдеевки, ценой огромных потерь. Российские войска сейчас теряют очень много сил – красная армия теряла столько, но доходила до Берлина и с помощью союзников свергла нацистский режим. А здесь Россия несет колоссальные потери и ведет боевые действия в селах Донбасса. Это тоже нужно понимать, – подчеркивает Мусиенко.

Аналитик также объяснил, почему российские оккупанты концентрируют усилия на наступлении в направлении Покровска и Торецкая.

Почему они там концентрируются? Если посмотреть на Покровское направление и на Торецке. Из Торецка они думают отправляться на Константиновку. На Покровском направлении, если враг не сможет продолжить наступление и их остановят – а я думаю, что их остановят. Есть условия и основания говорить об этом. Тогда враг может уйти с южного фланга в сторону Константиновки. То есть в сторону группировки, которая может двигаться в районе Торецкая. Это на сегодняшний день намерения врага, – объясняет аналитик.

ВСУ должны остановить наступление армии РФ в направлении Покровска.
Артиллерия ВСУ

Почему армии РФ удалось добиться успехов в наступлении в направлении Торецка

В материале издания The New York Times со ссылкой на военных и американских чиновников отмечается, что маловероятно, что успехи в районе Торецкая и Покровская позволят оккупационной армии РФ добиться значительного прорыва на фронте.

Однако если российским оккупантам удастся захватить Покровск и Торецк, они смогут продвинуться в сторону Константиновки, которая служит одним из ключевых логистических хабов украинских военных на востоке Украины.

При этом продвижение преступной армии РФ даже на несколько километров подвергает еще более страшным бомбардировкам города в Донецкой области.

Сотни тысяч местных жителей вынуждены будут спешно эвакуироваться, что также создаст дополнительную нагрузку на логистику украинских военных.

Из-за украинских военных стратегически важно удержать такие города как Времен Яр и Торецк.

По словам украинских защитников в Торецке, агломерация сильно пострадала в первые же недели развязанной Россией преступной войны против Украины, однако оборона города не стала слабее.

Окопы были глубокими, блиндажи – хорошо организованными, контрольные пункты – исправными, все работало. Мы понимали противника, знали, как он передвигается и как реагирует, – объясняет журналистам издание старший сержант 2-го батальона 24-й механизированной бригады Петр Ляхович.

Однако в мае бойцам 24-й бригады поступило сообщение о переводе во Временный Яр, чтобы остановить продвижение российских оккупантов.

Оборону Торецкая должна была взять на себя 41-я ОМБ.

Солдаты 24-й бригады заявили, что уже видят признаки будущего наступления на Торецк, и предостерегали старших командиров от ротации в такой критический момент, - отмечается в материале издания.

Подобные ротации представляют опасность, поскольку новым подразделениям необходимо время для адаптации на местности.

Ротация проходила в течение нескольких недель и в начале июня 41-я ОМБ приняла командование обороной в Торецке.

Уже через 2 дня после этого российские оккупанты атаковали позиции украинских военных.

Это была большая ошибка, которую нас забрали оттуда, - убеждают военные 24-й бригады.

Журналисты издания отмечают, что почти сразу стало ясно, что бойцы 41-й ОМБ не готовы к обороне Торецкой, поскольку должным образом не ориентируются на местности.

Командира бригады подвергли критике из-за нечетких приказов и слишком медленной реакции на изменения в ситуации.

По словам эксминистра по делам оккупированных Россией территорий и внутренне перемещенных лиц и бывшего военнослужащего 206-го полка Георгия Туки, в Торецк было направлено слишком мало украинских солдат, а 41-й полк отдавал легким пехотным подразделениям превышающие их возможности приказы о наступлении и это привело к тяжелым потерям.

Сейчас 41 бригада больше командует в районе Торецкая. Украина направила несколько своих лучших бригад, чтобы попытаться стабилизировать ситуацию, но их силы ограничены. Упорные бои, по словам солдат, могут осложнить любые надежды Киева перехватить инициативу и снова перейти в наступление, - отмечается в материале издания.

Генштаб, отвечая на запрос NYT, отказался обсуждать оперативные детали, но заявил, что военное руководство "всегда учитывает разумную инициативу и предложения полевых командиров".

В то же время солдаты, воюющие сейчас в этом районе из разных бригад, заявили, что оставят оценку ушедшего не так, другим и сосредоточятся на сдерживании наступающих россиян.

Пока Торецк обороняется, другие населенные пункты могут жить более-менее нормальной жизнью, – заявил один из украинских военных.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ отразили 25 штурмов армии РФ на Покровском направлении в течение суток
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ атакует ВСУ большим количеством ракет и бомб в районе Покровска
Военные ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ отразили 27 атак армии РФ на Торецком и Покровском направлениях в течение суток
Генштаб ВСУ
ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?