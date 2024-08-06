По словам военного эксперта Сергея Грабского, только в течение 4 августа российские оккупанты выпустили по позициям украинских военных в районе Покровска Донецкой области более 56 тыс. артиллерийских снарядов.
Главные тезисы
- Российские оккупанты используют аномально большое количество боеприпасов в районе Покровска, создавая сложности для украинских военных.
- Прогнозируется, что давление РФ может уменьшиться к концу августа - началу сентября, но ВСУ продолжают успешные оборонительные усилия.
- Аналитика показывает, что российские оккупанты используют игольную тактику атак на узких участках фронта в районе Покровска.
- Специалисты ожидают, что украинские военные смогут остановить наступление российских оккупантов и оборонить стратегически важные объекты.
- Особое внимание уделяется обороне в районе Нью-Йорка и Торецка
Что известно о тактике боевых действий российских окупантов в районе Покровска
Аналитик подчеркнул, что в среднем для сравнения на других участках фронта российские оккупанты ежесуточно используют в среднем не более 3 тыс. артснарядов.
Какое развитие событий аналитики прогнозируют в районах Покровска и Торецкая.
По словам ветерана российско-украинской войны, майора запаса ВСУ Алексея Гетьмана, ВСУ продолжают успешные оборонные усилия в Донецкой области и по худшему сценарию могут прибегнуть к незначительному отступлению.
Аналитик отмечает безумное давление российских окупантов на этом участке фронта.
При этом эксперт высказал мнение, что, скорее всего, украинские военные остановят наступление российских окупантов.
Гетман спрогнозировал, что давленное давление преступной армии РФ может иссякнуть в конце августа – начале сентября.
При этом аналитик подчеркнул, что оборонительные сооружения в районе Нью-Йорка делают захват этого населенного пункта чрезвычайно сложным.
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