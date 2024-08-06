Армия РФ использует против ВСУ аномально большое количество боеприпасов в районе Покровска
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ использует против ВСУ аномально большое количество боеприпасов в районе Покровска

Военные ВСУ
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Источник:  NV

По словам военного эксперта Сергея Грабского, только в течение 4 августа российские оккупанты выпустили по позициям украинских военных в районе Покровска Донецкой области более 56 тыс. артиллерийских снарядов.

Главные тезисы

  • Российские оккупанты используют аномально большое количество боеприпасов в районе Покровска, создавая сложности для украинских военных.
  • Прогнозируется, что давление РФ может уменьшиться к концу августа - началу сентября, но ВСУ продолжают успешные оборонительные усилия.
  • Аналитика показывает, что российские оккупанты используют игольную тактику атак на узких участках фронта в районе Покровска.
  • Специалисты ожидают, что украинские военные смогут остановить наступление российских оккупантов и оборонить стратегически важные объекты.
  • Особое внимание уделяется обороне в районе Нью-Йорка и Торецка 

Что известно о тактике боевых действий российских окупантов в районе Покровска

Аналитик подчеркнул, что в среднем для сравнения на других участках фронта российские оккупанты ежесуточно используют в среднем не более 3 тыс. артснарядов.

Сейчас противник использует, по словам Института изучения войны, так называемую игольную тактику: он атакует на узком участке фронта массой войск, как на покровском направлении, не имея возможности атаковать на других участках фронта. Относительно наращивания сил и средств следует понимать, что в ближайшее время мы не сможем пока изменить баланс сил, потому что на подготовку тех резервов, которые мы мобилизовали за последнее время, потребуется еще как минимум месяц. То есть, где-то только в середине сентября мы можем говорить о том, что более или менее подготовленные резервы могут вступить в бой, - отмечает Грабский.

Какое развитие событий аналитики прогнозируют в районах Покровска и Торецкая.

По словам ветерана российско-украинской войны, майора запаса ВСУ Алексея Гетьмана, ВСУ продолжают успешные оборонные усилия в Донецкой области и по худшему сценарию могут прибегнуть к незначительному отступлению.

Это все можно объединить в Константиновское направление, потому что, скорее всего, россияне пытаются пробраться к нашей железной дороге, которую мы используем как логистический центр. "Повзучая" оккупация, которая сейчас происходит со стороны россиян – нужно к ней относиться с пониманием. Понимание должно состоять в том, что на Торецком, Покровском, Часивёрском направлениях, где сейчас линия фронта, тяжело вести бои в обороне, там удобнее атаковать. Там есть рельеф местности с господствующими высотами, что позволяет удобнее держать оборону, – объясняет Гетман.

Аналитик отмечает безумное давление российских окупантов на этом участке фронта.

На 3% от всего фронта совершается треть всех боевых действий. Понимаете, какое безумное давление именно на этом направлении. Поэтому, если нам придется отойти, к этому нужно относиться с пониманием. Но уйдем мы не очень далеко. Чуть дальше начинается местность, где удобно держать оборону, – объясняет Гетман.

При этом эксперт высказал мнение, что, скорее всего, украинские военные остановят наступление российских окупантов.

Гетман спрогнозировал, что давленное давление преступной армии РФ может иссякнуть в конце августа – начале сентября.

При этом аналитик подчеркнул, что оборонительные сооружения в районе Нью-Йорка делают захват этого населенного пункта чрезвычайно сложным.

Россияне прекрасно понимают, что взять штурмом, как они делали с Бахмутом, им может и удастся, но это займет много времени и потребует больших сил. Поэтому есть попытка окружить, взять с флангов и продвинуться так, чтобы попытаться окружить нашу группировку. Если такая опасность станет реальной и военное командование увидит, что есть опасность оцепления ВСУ, то никто их там оставлять не будет и, уверен, будет дана команда на уход, - подчеркнул аналитик.

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