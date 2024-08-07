ЗСУ знищили понад 1200 військових РФ, 29 ББМ та 67 артсистем

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 586 370 військових.
Головні тези:
- Українські ЗСУ знищили понад 1200 військових та значну кількість військової техніки РФ на фронті.
- Зазначено, що протягом однієї доби українські військові зупинили 136 бойових зіткнень на різних напрямках.
- Детальний огляд ситуації на фронті, включаючи напрями Покровського, Лиманського, Сіверського, Краматорського та Торецького.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1230 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 8429 (+8) од.;
бойових броньованих машин — 16323 (+29) од.;
артилерійських систем — 16451 (+67) од.;
РСЗВ — 1138 од.;
засоби ППО — 910 од.;
літаків — 365 од.;
гелікоптерів — 326 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 13212 (+54) од.;
крилатих ракет — 2421 (+1) од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 22226 (+78) од.;
спеціальної техніки — 2759 (+21) од.
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом 6 серпня зафіксовано 136 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку.
На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів неподалік Макіївки, Невського, Тернів, Торського та Серебрянського лісу.
На Сіверському напрямку відбулося 21 бойове зіткнення. Українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки, Виїмки, Переїзного та Спірного.
На Краматорському напрямку точилося 10 боїв, зокрема, в районах Часового Яру та Іванівського.
На Торецькому напрямку росіяни атакували 18 разів неподалік Північного, Торецька та Нью-Йорка.
На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили вісім атак біля Красногорівки та Костянтинівки, де противник намагався прорвати оборону наших військ.
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