За інформацією Генштабу, від початку доби на фронті українські військові вже 85 разів вступали у бій зі злочинною армією РФ.

Що відомо про ситуацію на східному фронті

Зазначається, що на Харківщині від початку доби було зафіксовано 2 атаки російських окупантів поблизу Липців та Вовчанська. Відбиття однієї з них ще триває.

У напрямку Куп’янська злочинна армія РФ тричі намагалась атакувати в районах Синьківки та Колесниківки. Ще один бій наразі триває.

У напрямку Лимана на Донеччині російські окупанти здійснили 15 спроб штурмів біля Макіївки, Торського, Невського, Тернів та у Серебрянському лісі.

Відбито 12 ворожих атак і триває відбиття ще трьох.

У напрямку Сіверська ворог провів 16 спроб атак поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського, Переїзного, Спірного та Івано-Дар’ївки.

Наразі продовжуються ще 3 бої біля Білогорівки та Переїзного.

У напрямку Краматорська російські окупанти 5 разів намагались атакувати неподалік Часового Яру та Іванівського.

Відбито 4 атаки, ще один бій наразі триває.

У напрямку Торецька кількість ворожих атак зросла до 13. Окупанти вели наступальні дії біля Нью-Йорка, Торецька та Північного. ЗСУ відбили 10 ворожих так, тривають ще 3.

У напрямку Покровська злочинна армія РФ намагалась проводити штурми поблизу Воздвиженки, Новоолександрівки, Желанного, Олександрівки, Калинового, Веселого, Іванівки, Калинівки, Скучного, Яснобродівки.

Наразі українськими військовими відбито 14 ворожих атак, тривають ще 8 боїв.

У напрямку Курахового окупаційна армія РФ 7 разів безуспішно намагалась атакувати облизу Красногорівки та Костянтинівки. Всі ворожі атаки відбиті.

Що відбувається на південному фронті

У Запорізькій області противник, задіявши авіацію, вдарив 12 НАРами у район населеного пункту Залізничне.

На лівобережжі Херсонщини російські окупанти двічі безуспішно намагались атакувати позиції ЗСУ.