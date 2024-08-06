За інформацією Генштабу, від початку доби на фронті українські військові вже 85 разів вступали у бій зі злочинною армією РФ.
Головні тези:
- Українські військові вже 85 разів вступали у бій з російською армією від початку доби.
- На східному фронті фіксуються атаки російських окупантів на різних напрямках, зокрема на Харківщині, Донеччині, Сіверську, Краматорську та інших.
- Українськими військовими було відбито більше половини ворожих атак, але є ще триваючі бої та спроби ворога провести штурми.
- Противник задіяв авіацію у Запорізькій області та намагався атакувати на лівобережжі Херсонщини, але ці спроби були безуспішними.
Що відомо про ситуацію на східному фронті
Зазначається, що на Харківщині від початку доби було зафіксовано 2 атаки російських окупантів поблизу Липців та Вовчанська. Відбиття однієї з них ще триває.
У напрямку Куп’янська злочинна армія РФ тричі намагалась атакувати в районах Синьківки та Колесниківки. Ще один бій наразі триває.
У напрямку Лимана на Донеччині російські окупанти здійснили 15 спроб штурмів біля Макіївки, Торського, Невського, Тернів та у Серебрянському лісі.
Відбито 12 ворожих атак і триває відбиття ще трьох.
У напрямку Сіверська ворог провів 16 спроб атак поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського, Переїзного, Спірного та Івано-Дар’ївки.
Наразі продовжуються ще 3 бої біля Білогорівки та Переїзного.
У напрямку Краматорська російські окупанти 5 разів намагались атакувати неподалік Часового Яру та Іванівського.
Відбито 4 атаки, ще один бій наразі триває.
У напрямку Торецька кількість ворожих атак зросла до 13. Окупанти вели наступальні дії біля Нью-Йорка, Торецька та Північного. ЗСУ відбили 10 ворожих так, тривають ще 3.
У напрямку Покровська злочинна армія РФ намагалась проводити штурми поблизу Воздвиженки, Новоолександрівки, Желанного, Олександрівки, Калинового, Веселого, Іванівки, Калинівки, Скучного, Яснобродівки.
Наразі українськими військовими відбито 14 ворожих атак, тривають ще 8 боїв.
У напрямку Курахового окупаційна армія РФ 7 разів безуспішно намагалась атакувати облизу Красногорівки та Костянтинівки. Всі ворожі атаки відбиті.
Що відбувається на південному фронті
У Запорізькій області противник, задіявши авіацію, вдарив 12 НАРами у район населеного пункту Залізничне.
На лівобережжі Херсонщини російські окупанти двічі безуспішно намагались атакувати позиції ЗСУ.
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