ВСУ 85 раз вступали в бой с армией РФ с начала суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ 85 раз вступали в бой с армией РФ с начала суток

Генштаб ВСУ
Военные ВСУ
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По информации Генштаба, с начала суток на фронте украинские военные уже 85 раз вступали в бой с преступной армией РФ.

Главные тезисы

  • Украинские военные уже 85 раз вступали в бой с армией РФ с начала суток.
  • Более половины вражеских атак были отражены, однако продолжаются бои и попытки врага провести штурмы.
  • Армия РФ задействовала авиацию в Запорожской области, но их попытки атаки на разных направлениях не увенчались успехом.
  • На восточном фронте фиксируются атаки российских оккупантов на Харьковщине и Донетчине, в направлении Северска, Краматорска и других украинских городов.
  • Ситуация на восточном фронте остается напряженной, украинские военные успешно отражают вражеские атаки, несмотря на интенсивность боевых действий.

Что известно о ситуации на восточном фронте

Отмечается, что на Харьковщине с начала суток было зафиксировано 2 атаки российских оккупантов вблизи Липцев и Волчанска. Отражение одной из них продолжается.

По направлению Купянская преступная армия РФ трижды пыталась атаковать в районах Синьковки и Колесниковки. Еще один бой продолжается.

В направлении Лимана в Донецкой области российские оккупанты совершили 15 попыток штурмов возле Макеевки, Торского, Невского, Тернов и в Серебрянском лесу.

Отражены 12 вражеских атак и продолжается отражение еще трех.

В направлении Северского враг провел 16 попыток атак вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Переездного, Спорного и Ивано-Дарьевки.

Сейчас продолжаются еще 3 боя у Белогоровки и Переездного.

В направлении Краматорска российские оккупанты 5 раз пытались атаковать неподалеку от Временного Яра и Ивановского.

Отражены 4 атаки, еще один бой продолжается.

В направлении Торецкого количество вражеских атак возросло до 13. Оккупанты вели наступательные действия возле Нью-Йорка, Торецкого и Северного. ВСУ отразили 10 враждебных так, продолжаются еще 3.

По направлению Покровская преступная армия РФ пыталась проводить штурмы вблизи Воздвиженки, Новоалександровки, Желанного, Александровки, Калинового, Веселого, Ивановки, Калиновки, Нудного, Яснобродовки.

В настоящее время украинскими военными отбиты 14 вражеских атак, продолжаются еще 8 боев.

В направлении Курахового оккупационная армия РФ 7 раз безуспешно пыталась атаковать облиз Красногоровки и Константиновки. Все вражеские атаки отражены.

Что происходит на южном фронте

В Запорожской области противник, задействовав авиацию, ударил 12 НАРами в район населенного пункта Железнодорожное.

На левобережье Херсонщины российские кафиры дважды безуспешно пытались атаковать позиции ВСУ.

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