РФ осталась без самолетов на двух военных аэродромах в Крыму — ВМС ВСУ

Российские захватчики пока имеют во временно оккупированном Крыму пять военных аэродромов. Однако два из них уже без самолетов.
Главные тезисы
- ВМС ВСУ предупреждают о высокой сложности операции по уничтожению Крымского моста, который является стратегически важным объектом для России.
- Уничтожение даже одной секции путепровода может привести к прекращению работы моста, хотя более масштабные разрушения сделают восстановление еще сложнее.
- Российские захватчики активно защищают Крымский мост, используя эшелонированную оборону и противовоздушную защиту, чтобы сохранить его функциональность.
У россиян все меньше остается самолетов
Как заявил спикер Военно-морских сил ВС Украины капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук, в Крыму россияне пока имеют 5 военных аэродромов, два из них уже остались без самолетов.
По словам военного, если этот путепровод будет уничтожен, у россиян остается другой вариант.
В то же время, он уточнил, что в таком случае логистика врага будет более доступна ВСУ для уничтожения.
В чем состоит сложность уничтожения Крымского моста
Спикер ВМС ВСУ также предупредил, что в районе Крымского моста постоянно находится большое количество авиации российских окупантов, ведь страна-агрессорка пытается сохранить незаконно построенное сооружение как с воздуха, так и с моря.
В любом случае объект обречен — это вопрос времени, равно как присутствие кораблей в порту Новороссийск, — убежден Плетенчук.
Он отметил, что операция по уничтожению такого масштабного сооружения, как Крымский мост, имеет очень высокий уровень сложности.
Уничтожение Крымского моста должно предусматривать тщательную планировку, разведку, учет погодных условий и политическую составляющую.
Спикер ВМС ВСУ отметил, что для прекращения его работы достаточно разрушить буквально одну секцию путепровода.
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