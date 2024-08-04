РФ осталась без самолетов на двух военных аэродромах в Крыму — ВМС ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации

РФ осталась без самолетов на двух военных аэродромах в Крыму — ВМС ВСУ

РФ осталась без самолетов на двух военных аэродромах в Крыму — ВМС ВСУ
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Российские захватчики пока имеют во временно оккупированном Крыму пять военных аэродромов. Однако два из них уже без самолетов.

Главные тезисы

 

 

  • ВМС ВСУ предупреждают о высокой сложности операции по уничтожению Крымского моста, который является стратегически важным объектом для России.
  • Уничтожение даже одной секции путепровода может привести к прекращению работы моста, хотя более масштабные разрушения сделают восстановление еще сложнее.
  • Российские захватчики активно защищают Крымский мост, используя эшелонированную оборону и противовоздушную защиту, чтобы сохранить его функциональность.

У россиян все меньше остается самолетов

Как заявил спикер Военно-морских сил ВС Украины капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук, в Крыму россияне пока имеют 5 военных аэродромов, два из них уже остались без самолетов.

Конечно, эти самолеты захватчики могли перебазировать куда-то на материк, но их в любом случае нужно снабжать горючим, остальным необходимым, для чего нужно иметь соответствующую логистику. Пока обеспечение врага на юге, в том числе в Крыму происходит, в частности, Керченским мостом, — рассказал военный.

По словам военного, если этот путепровод будет уничтожен, у россиян остается другой вариант.

На самом деле остается еще коридор по суше и в принципе они перекинут просто логистику туда, — предположил представитель.

В то же время, он уточнил, что в таком случае логистика врага будет более доступна ВСУ для уничтожения.

В чем состоит сложность уничтожения Крымского моста

Спикер ВМС ВСУ также предупредил, что в районе Крымского моста постоянно находится большое количество авиации российских окупантов, ведь страна-агрессорка пытается сохранить незаконно построенное сооружение как с воздуха, так и с моря.

В любом случае объект обречен — это вопрос времени, равно как присутствие кораблей в порту Новороссийск, — убежден Плетенчук.

Он отметил, что операция по уничтожению такого масштабного сооружения, как Крымский мост, имеет очень высокий уровень сложности.

Уничтожение Крымского моста должно предусматривать тщательную планировку, разведку, учет погодных условий и политическую составляющую.

Спикер ВМС ВСУ отметил, что для прекращения его работы достаточно разрушить буквально одну секцию путепровода.

Конечно, чем больше уничтожить секций, тем сложнее его восстановить. Но это такая локация, на которой сходятся все возможности нашего врага и наши возможности... Там есть эшелонированная оборона, противовоздушная оборона, россияне пытаются максимально сузить проход — делают все, чтобы защитить мост, — подчеркивает Плетенчук.

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