РФ осталась без самолетов на двух военных аэродромах в Крыму — ВМС ВСУ

Российские захватчики пока имеют во временно оккупированном Крыму пять военных аэродромов. Однако два из них уже без самолетов.

У россиян все меньше остается самолетов

Как заявил спикер Военно-морских сил ВС Украины капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук, в Крыму россияне пока имеют 5 военных аэродромов, два из них уже остались без самолетов.

Конечно, эти самолеты захватчики могли перебазировать куда-то на материк, но их в любом случае нужно снабжать горючим, остальным необходимым, для чего нужно иметь соответствующую логистику. Пока обеспечение врага на юге, в том числе в Крыму происходит, в частности, Керченским мостом, — рассказал военный. Поделиться

По словам военного, если этот путепровод будет уничтожен, у россиян остается другой вариант.

На самом деле остается еще коридор по суше и в принципе они перекинут просто логистику туда, — предположил представитель. Поделиться

В то же время, он уточнил, что в таком случае логистика врага будет более доступна ВСУ для уничтожения.

В чем состоит сложность уничтожения Крымского моста

Спикер ВМС ВСУ также предупредил, что в районе Крымского моста постоянно находится большое количество авиации российских окупантов, ведь страна-агрессорка пытается сохранить незаконно построенное сооружение как с воздуха, так и с моря.

В любом случае объект обречен — это вопрос времени, равно как присутствие кораблей в порту Новороссийск, — убежден Плетенчук.

Он отметил, что операция по уничтожению такого масштабного сооружения, как Крымский мост, имеет очень высокий уровень сложности.

Уничтожение Крымского моста должно предусматривать тщательную планировку, разведку, учет погодных условий и политическую составляющую.

Спикер ВМС ВСУ отметил, что для прекращения его работы достаточно разрушить буквально одну секцию путепровода.