РФ залишилась без літаків на двох військових аеродромах у Криму — ВМС ЗСУ

Російські загарбники наразі мають у тимчасово окупованому Криму п’ять військових аеродромів. Проте два з них вже без літаків.

У росіян все менше залишається літаків

Як заявив речник Військово-морських сил ЗС України капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук, в Криму росіяни наразі мають 5 військових аеродромів, два з них вже залишилися без літаків.

Звісно, ці літаки загарбники могли перебазувати кудись на материк, але їх у будь-якому разі треба забезпечувати пальним, рештою необхідного, для чого треба мати відповідну логістику. Наразі забезпечення ворога на півдні, в тому числі у Криму відбувається, зокрема, Керченським мостом, — розповів військовий. Поширити

За словами військового, якщо цей шляхопровід буде знищено, у росіян залишається інший варіант.

Насправді залишається ще коридор суходолом і в принципі вони перекинуть просто логістику туди, — припустив речник. Поширити

Водночас він уточнив, що у такому разі логістика ворога буде більш доступна ЗСУ для знищення.

У чому полягає складність знищення Кримського мосту

Речник ВМС ЗСУ також попередив, що у районі Кримського мосту постійно перебуває велика кількість авіації російських окупантів, адже країна-агресорка намагається зберегти незаконно побудовану споруду як з повітря, так і з моря.

У будь-якому випадку об’єкт приречений — це питання часу, так само як присутність кораблів у порту Новоросійськ, — переконаний Плетенчук.

Він зазначив, що операція зі знищення такої масштабної споруди як Кримський міст має дуже високий рівень складності.

Знищення Кримського мосту має передбачати ретельне планування, проведення розвідки, урахування погодних умов та політичну складову.

Речник ВМС ЗСУ зазначив, що для припинення його роботи достатньо зруйнувати буквально одну секцію шляхопроводу.