РФ залишилась без літаків на двох військових аеродромах у Криму — ВМС ЗСУ

Російські загарбники наразі мають у тимчасово окупованому Криму п’ять військових аеродромів. Проте два з них вже без літаків.
Головні тези:
- РФ втрачає літаки на військових аеродромах у Криму, що ускладнює її обороноздатність.
- ЗСУ вважають Кримський міст ключовим об'єктом у районі, де перебуває велика кількість російської авіації.
- Знищення Кримського мосту вимагає ретельного планування, розвідки й урахування погодних та політичних умов.
- ЗСУ готові зупинити роботу мосту, знищивши лише одну секцію, але завдяки ретельному підходу можуть максимізувати його недіючість.
У росіян все менше залишається літаків
Як заявив речник Військово-морських сил ЗС України капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук, в Криму росіяни наразі мають 5 військових аеродромів, два з них вже залишилися без літаків.
За словами військового, якщо цей шляхопровід буде знищено, у росіян залишається інший варіант.
Водночас він уточнив, що у такому разі логістика ворога буде більш доступна ЗСУ для знищення.
У чому полягає складність знищення Кримського мосту
Речник ВМС ЗСУ також попередив, що у районі Кримського мосту постійно перебуває велика кількість авіації російських окупантів, адже країна-агресорка намагається зберегти незаконно побудовану споруду як з повітря, так і з моря.
У будь-якому випадку об’єкт приречений — це питання часу, так само як присутність кораблів у порту Новоросійськ, — переконаний Плетенчук.
Він зазначив, що операція зі знищення такої масштабної споруди як Кримський міст має дуже високий рівень складності.
Знищення Кримського мосту має передбачати ретельне планування, проведення розвідки, урахування погодних умов та політичну складову.
Речник ВМС ЗСУ зазначив, що для припинення його роботи достатньо зруйнувати буквально одну секцію шляхопроводу.
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