ВСУ уничтожили более 1000 солдат РФ, 39 артсистем и 36 дронов
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили более 1000 солдат РФ, 39 артсистем и 36 дронов

Генштаб ВСУ
ВСУ уничтожили более 1000 солдат РФ, 39 артсистем и 36 дронов
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Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 585140 военных.

Главные тезисы

  • Украинские военные ликвидировали более 1000 солдат РФ, 39 артиллерийских систем и 36 дронов.
  • Общее количество потерь российской армии в ходе вторжения достигло 585140 военных.
  • Генштаб отмечает успешные действия сил обороны на различных направлениях фронта.
  • Ликвидация техники противника включает в себя уничтожение танков, бронемашин, самолетов, кораблей и другой военной техники.
  • На фронте зафиксировано 133 боевых столкновения, в том числе на различных направлениях фронта.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1050 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 8421 (+4) ед;

  • боевых бронированных машин — 16 294 (+8) ед;

  • артиллерийских систем — 16 384 (+39) ед;

  • РСЗО — 1138 ед.;

  • средства ПВО — 910 ед;

  • самолетов — 365 ед;

  • вертолетов — 326 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 13 158 (+36) ед;

  • крылатых ракет — 2420 (+6) ед;

  • кораблей/катеров — 28 ед;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 22 148 (+54) ед;

  • специальной техники — 2738 (+1) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaff.ua

Какая ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб, в течение 5 августа на линии фронта зафиксировано 133 боевых столкновения. Треть из которых — на Покровском направлении.

  • На Лиманском направлении наши войска отбили десять атак оккупантов недалеко от Макеевки, Тернов, Невского и в Серебрянском лесу.

  • На Северском направлении Силами обороны также отражены 13 штурмовых действий, вблизи Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского, Переездного и Выемки.

  • На Краматорском направлении наши воины пресекли 13 попыток противника прорвать нашу оборону в районах Временного Яра и Ивановского Донецкой области.

  • На Торецком направлении, при поддержке авиации, враг совершил 26 атак неподалеку от населенных пунктов Северное, Торецк и Нью-Йорк.

На Покровском направлении наши защитники отразили 41 вражеский штурм. Противник концентрировал усилия в районах Пантелеймоновки, Новоалександровки, Воздвиженки, Ивановки, Желанного, Новоселовки Первой и Яснобродовки Донецкой области.

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