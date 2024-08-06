ВСУ уничтожили более 1000 солдат РФ, 39 артсистем и 36 дронов

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1050 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

Как отмечает Генштаб, в течение 5 августа на линии фронта зафиксировано 133 боевых столкновения. Треть из которых — на Покровском направлении.

На Лиманском направлении наши войска отбили десять атак оккупантов недалеко от Макеевки, Тернов, Невского и в Серебрянском лесу.

На Северском направлении Силами обороны также отражены 13 штурмовых действий, вблизи Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского, Переездного и Выемки.

На Краматорском направлении наши воины пресекли 13 попыток противника прорвать нашу оборону в районах Временного Яра и Ивановского Донецкой области.