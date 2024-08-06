ВСУ уничтожили более 1000 солдат РФ, 39 артсистем и 36 дронов

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 585140 военных.
Главные тезисы
- Украинские военные ликвидировали более 1000 солдат РФ, 39 артиллерийских систем и 36 дронов.
- Общее количество потерь российской армии в ходе вторжения достигло 585140 военных.
- Генштаб отмечает успешные действия сил обороны на различных направлениях фронта.
- Ликвидация техники противника включает в себя уничтожение танков, бронемашин, самолетов, кораблей и другой военной техники.
- На фронте зафиксировано 133 боевых столкновения, в том числе на различных направлениях фронта.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1050 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 8421 (+4) ед;
боевых бронированных машин — 16 294 (+8) ед;
артиллерийских систем — 16 384 (+39) ед;
РСЗО — 1138 ед.;
средства ПВО — 910 ед;
самолетов — 365 ед;
вертолетов — 326 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 13 158 (+36) ед;
крылатых ракет — 2420 (+6) ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 22 148 (+54) ед;
специальной техники — 2738 (+1) ед.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, в течение 5 августа на линии фронта зафиксировано 133 боевых столкновения. Треть из которых — на Покровском направлении.
На Лиманском направлении наши войска отбили десять атак оккупантов недалеко от Макеевки, Тернов, Невского и в Серебрянском лесу.
На Северском направлении Силами обороны также отражены 13 штурмовых действий, вблизи Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского, Переездного и Выемки.
На Краматорском направлении наши воины пресекли 13 попыток противника прорвать нашу оборону в районах Временного Яра и Ивановского Донецкой области.
На Торецком направлении, при поддержке авиации, враг совершил 26 атак неподалеку от населенных пунктов Северное, Торецк и Нью-Йорк.
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