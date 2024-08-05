В Воздушных силах ВСУ используют военную хитрость при ракетных ударах РФ

Россия тратит до 4 млн долл для пуска одной ракеты "Искандер" по территории Украины. А стоимость одного макета военной техники ВСУ составляет от 10 до 25 тыс долл — примерно цена одного подержанного автомобиля. Об этом рассказал представитель Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат.
Главные тезисы
- Использование макетов техники является стратегически важным элементом пассивной обороны и позволяет снизить затраты на вражеские ракеты.
- Макеты военной техники помогают ввести врага в заблуждение и сохранить украинскую технику и жизни военнослужащих.
- Сбор средств на закупку макетов свидетельствует о широкой поддержке и понимании важности этого оборудования в борьбе против вражеских атак.
- Макеты техники используются не только для защиты от ракет, но и как элемент тактики пассивной обороны национальных воздушных сил.
- Благодаря использованию макетов, ВСУ сохраняют технику и жизни военнослужащих, в то время как враг тратит огромные средства на ракетные удары, которые могут быть нейтрализованы более дешевыми макетами.
Украинская военная хитрость против российских ракет
Помимо активных средств ПВО требуется пассивная оборона, в том числе макеты.
Противовоздушная оборона и авиация Украины составляют приоритетную цель для врага. Они пытались уничтожить нас в первые дни войны и еще до войны, когда мы передавали России стратегические бомбардировщики, ракеты и т.д. за списание долгов за газ. Враг боится этого вооружения, поэтому в первые дни войны они ударили именно по воздушным силам — зенитно-ракетным системам, радиолокационным станциям и авиации.
Сейчас под постоянным прицелом врага военные аэродромы. Это оперативные аэродромы по всей стране. Противник хочет прорвать украинское небо и обеспечить своей авиации беспрепятственную деятельность, что позволит российским войскам гораздо легче продвигаться вперед. Поэтому для нас приоритет закрытого неба и противовоздушной обороны очень серьезный.
Макеты военной техники используются, чтобы заставить врага тратить свой ресурс. Их производят как в Украине, так и за границей. Сейчас очень важно сохранить нашу технику, чтобы на одну боевую единицу было несколько макетов.
Макеты — это также боевые единицы, которые обслуживают люди. Их главная задача — ввести врага в заблуждение. Враг тратит до 4 млн долларов для пуска одной ракеты "Искандер". Макет стоит до 25 тысяч долларов, что значительно дешевле одного "Искандера". Если говорить о "Кинжале", то ракета такого типа стоит до 500 млн гривен. Дело даже не в деньгах, а в том, что мы лишаем врага средств и одновременно бережем нашу технику и людей.
Недавно Воздушные силы ВСУ инициировали сбор средств на закупку макетов. Нашу инициативу подхватили Телеграм-сообщества. Один известный Телеграм-канал организовал сбор на 7 млн гривен, другой — 1,5 млн грн. Еще несколько Телеграм-сообществ обратились к подписчикам, чтобы собрать еще 1,5 млн грн.
У нас достаточно фондов и благотворительных организаций, которые делают для воздушных сил хорошие вещи. В основном это обеспечение мобильных огневых групп, дающих хорошие результаты по сбитию "шахедов". Системы радиоэлектронной борьбы помогают нам приближать результат к 100% при сбитии вражеских ударных БПЛА.
Партнеры помогают Украине. В пакетах помощи вместе с боевой техникой идет также и макетная. Но нам нужно ее гораздо больше. Макеты могут быть поражены или уничтожены в ходе боевых действий. Протяженность границы, где сегодня могут идти активные боевые действия — 3 тысячи километров, а где идут активные боевые действия — около тысячи километров. Территория большая, глубина обороны большая, поэтому нужно больше таких средств, отметил Игнат.
Как ВСУ перехватывают "шахеды" РФ
Военные противовоздушной обороны рассказали, что российские "шахеды" постоянно совершенствуются и их становится все труднее уничтожить, когда они улетают на украинские города. Основная их работа начинается с наступлением темноты, ведь именно тогда РФ массово выпускает дроны, поскольку они хуже видны.
Так, командир батареи 38-го зенитно-ракетного полка "Січ" рассказал, что они получают разные задачи, одна из них — прикрытие инфраструктурных объектов. В то же время он пояснил, что военные не базируются у этих объектов, а находятся на входе, чтобы пропустить как можно меньше враждебных воздушных целей на мирную территорию.
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