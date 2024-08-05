В Воздушных силах ВСУ используют военную хитрость при ракетных ударах РФ

Россия тратит до 4 млн долл для пуска одной ракеты "Искандер" по территории Украины. А стоимость одного макета военной техники ВСУ составляет от 10 до 25 тыс долл — примерно цена одного подержанного автомобиля. Об этом рассказал представитель Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат.

Украинская военная хитрость против российских ракет

Помимо активных средств ПВО требуется пассивная оборона, в том числе макеты.

Макет военной техники имеет каркас из металла, двигатель и самое главное он должен походить на оригинал, а это уже ручная работа, замечает Игнат. Макеты производят как в Украине, так и за границей. Сейчас очень важно сохранить нашу технику, чтобы на одну боевую единицу было несколько макетов. Юрий Игнат Представитель Воздушных сил ВСУ

Противовоздушная оборона и авиация Украины составляют приоритетную цель для врага. Они пытались уничтожить нас в первые дни войны и еще до войны, когда мы передавали России стратегические бомбардировщики, ракеты и т.д. за списание долгов за газ. Враг боится этого вооружения, поэтому в первые дни войны они ударили именно по воздушным силам — зенитно-ракетным системам, радиолокационным станциям и авиации.

Сейчас под постоянным прицелом врага военные аэродромы. Это оперативные аэродромы по всей стране. Противник хочет прорвать украинское небо и обеспечить своей авиации беспрепятственную деятельность, что позволит российским войскам гораздо легче продвигаться вперед. Поэтому для нас приоритет закрытого неба и противовоздушной обороны очень серьезный.

Враг имеет достаточное количество средств воздушного приступа и развивается в этом направлении. Кроме активных средств обороны (зенитные управляемые ракеты Patriot, NASAMS, IRIS-T), которых в Украине крайне мало, мы нуждаемся в мерах пассивной обороны — это укрытие, маскировка, макеты техники. Такую тактику пассивной обороны используют не только воздушные силы, но и все силы обороны. Поделиться

Макеты военной техники используются, чтобы заставить врага тратить свой ресурс. Их производят как в Украине, так и за границей. Сейчас очень важно сохранить нашу технику, чтобы на одну боевую единицу было несколько макетов.

Макеты — это также боевые единицы, которые обслуживают люди. Их главная задача — ввести врага в заблуждение. Враг тратит до 4 млн долларов для пуска одной ракеты "Искандер". Макет стоит до 25 тысяч долларов, что значительно дешевле одного "Искандера". Если говорить о "Кинжале", то ракета такого типа стоит до 500 млн гривен. Дело даже не в деньгах, а в том, что мы лишаем врага средств и одновременно бережем нашу технику и людей.

Недавно Воздушные силы ВСУ инициировали сбор средств на закупку макетов. Нашу инициативу подхватили Телеграм-сообщества. Один известный Телеграм-канал организовал сбор на 7 млн гривен, другой — 1,5 млн грн. Еще несколько Телеграм-сообществ обратились к подписчикам, чтобы собрать еще 1,5 млн грн.

У нас достаточно фондов и благотворительных организаций, которые делают для воздушных сил хорошие вещи. В основном это обеспечение мобильных огневых групп, дающих хорошие результаты по сбитию "шахедов". Системы радиоэлектронной борьбы помогают нам приближать результат к 100% при сбитии вражеских ударных БПЛА.

Партнеры помогают Украине. В пакетах помощи вместе с боевой техникой идет также и макетная. Но нам нужно ее гораздо больше. Макеты могут быть поражены или уничтожены в ходе боевых действий. Протяженность границы, где сегодня могут идти активные боевые действия — 3 тысячи километров, а где идут активные боевые действия — около тысячи километров. Территория большая, глубина обороны большая, поэтому нужно больше таких средств, отметил Игнат.

Как ВСУ перехватывают "шахеды" РФ

Военные противовоздушной обороны рассказали, что российские "шахеды" постоянно совершенствуются и их становится все труднее уничтожить, когда они улетают на украинские города. Основная их работа начинается с наступлением темноты, ведь именно тогда РФ массово выпускает дроны, поскольку они хуже видны.

Юг Украины, Херсонская область. На одном из секторов первой линии обороны вместе с артиллерией и пехотой работают и подразделения ПВО. Их задача — не пропустить российские летающие объекты с левого на правый берег Днепра. Одни из самых результативных — бойцы 38-го зенитно-ракетного полка имени генерал-хорунжого Юрия Тютюнника Поделиться

Так, командир батареи 38-го зенитно-ракетного полка "Січ" рассказал, что они получают разные задачи, одна из них — прикрытие инфраструктурных объектов. В то же время он пояснил, что военные не базируются у этих объектов, а находятся на входе, чтобы пропустить как можно меньше враждебных воздушных целей на мирную территорию.