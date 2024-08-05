У Повітряних силах ЗСУ використовують військову хитрість при ракетних ударах РФ

Росія витрачає до 4 млн доларів для пуску однієї ракети "Іскандер" по території України. А вартість одного макета військової техніки ЗСУ становить від 10 до 25 тис дол — приблизно ціна однієї вживаної автівки. Про це розповів представник Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат.

Українська військова хитрість проти російських ракет

Крім активних засобів ППО потрібна пасивна оборона, у тому числі макети.

Макет військової техніки має каркас із металу, двигун і найголовніше він повинен бути схожим на оригінал, а це вже ручна робота, зауважує Ігнат. Макети виробляють як в Україні, так і за кордоном. Зараз надзвичайно важливо зберегти нашу техніку, щоб на одну бойову одиницю було декілька макетів. Юрій Ігнат Представник Повітряних сил ЗСУ

Протиповітряна оборона і авіація України становлять пріоритетну ціль для ворога. Вони намагалися нас знищити в перші дні війни і ще до війни, коли ми передавали Росії стратегічні бомбардувальники, ракети тощо за списання боргів за газ. Ворог боїться цього озброєння, тому в перші дні війни вони вдарили саме по повітряних силах — зенітно-ракетних системах, радіолокаційних станціях та авіації.

Зараз під постійним прицілом ворога — військові аеродроми. Це оперативні аеродроми по всій країні. Противник хоче прорвати українське небо і забезпечити своїй авіації безперешкодну діяльність, що дозволить російським військам значно легше просуватися вперед. Тому для нас пріоритет закритого неба і протиповітряної оборони є дуже серйозним.

Ворог має достатню кількість засобів повітряного нападу і розвивається в цьому напрямку. Крім активних засобів оборони (зенітні керовані ракети Patriot, NASAMS, IRIS-T), яких в Україні вкрай мало, ми потребуємо заходів пасивної оборони — це укриття, маскування, макети техніки. Таку тактику пасивної оборони використовують не лише Повітряні сили, а й усі Сили оборони. Поширити

Макети військової техніки використовують, щоб змусити ворога витрачати свій ресурс. Їх виробляють як в Україні, так і за кордоном. Зараз надзвичайно важливо зберегти нашу техніку, щоб на одну бойову одиницю було декілька макетів.

Макети — це також бойові одиниці, які обслуговують люди. Їхнє головне завдання — ввести ворога в оману. Ворог витрачає до 4 млн доларів для пуску однієї ракети "Іскандер". Макет коштує до 25 тисяч доларів, що значно дешевше, ніж один "Іскандер". Якщо говорити про "Кинджал", то ракета такого типу коштує до 500 млн гривень. Річ навіть не грошах, а в тому, що ми позбавляємо ворога засобів і водночас бережемо нашу техніку і людей.

Нещодавно Повітряні сили ЗСУ ініціювали збір коштів на закупівлю макетів. Нашу ініціативу підхопили телеграм-спільноти. Один відомий телеграм-канал організував збір на 7 млн гривень, інший — 1,5 млн. Ще кілька телеграм-спільнот звернулися до підписників, щоб зібрати ще 1,5 млн.

У нас достатньо фондів і благодійних організацій, які роблять для Повітряних сил гарні речі. В основному це забезпечення мобільних вогневих груп, які дають гарні результати зі збиття "шахедів". Системи радіоелектронної боротьби допомагають нам наближати результат до 100% під час збиття ворожих ударних БПЛА.

Партнери допомагають Україні. У пакетах допомоги разом із бойовою технікою іде також і макетна. Але нам потрібно її значно більше. Макети можуть бути уражені або знищені в процесі бойових дій. Протяжність кордону, де сьогодні можуть іти активні бойові дії — 3 тисячі кілометрів, а де ідуть активні бойові дії — близько тисячі кілометрів. Територія велика, глибина оборони велика, тому потрібно більше таких засобів, зазначив Ігнат.

Як ЗСУ перехоплюють "шахеди" РФ

Військові протиповітряної оборони розповіли, що російські "шахеди" постійно вдосконалюються і їх стає все важче знищити, коли вони летять на українські міста. Основна їхня робота починається з настанням темряви, адже саме тоді РФ масово випускає дрони, оскільки їх гірше видно.

Південь України, Херсонська область. На одному із секторів, першої лінії оборони, разом з артилерією та піхотою працюють і підрозділи ППО. Їх завдання — не пропустити російські літаючі об'єкти з лівого на правий берег Дніпра. Одні з найрезультативніших — бійці 38-го зенітно-ракетного полку імені генерал-хорунжого Юрія Тютюнника Поширити

Так, командир батареї 38-го зенітно-ракетного полку "Січ" розповів, що вони отримують різні завдання, одне із них — прикриття інфраструктурних об'єктів. Водночас він пояснив, що військові не базуються біля самих цих об'єктів, а перебувають на вході, щоб пропустити якомога менше ворожих повітряних цілей на мирну територію.