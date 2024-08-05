Дроны для ВСУ. Компания Skyeton производит разведывательные системы в Словакии

Украинская компания Skyeton, известная своими разведывательными системами ACS-3/Raybird-3, расширила деятельность в Словакии.
Главные тезисы
- Skyeton расширила производство своих разведывательных дронов на завод в Словакии с инвестициями в 3,5 млн долл.
- Дроны Raybird компании находятся на вооружении Вооруженных сил Украины с 2018 года и обладают уникальными возможностями, позволяющими осуществлять эффективную разведку и удары по объектам в глубине вражеской территории.
- Украинская компания Skyeton получила заказы на более чем 75 разведывательных систем от Вооруженных сил Украины, что способствовало расширению производства на новом заводе в Словакии.
- Системы Raybird компании Skyeton имеют уникальные характеристики, включая возможность находиться в воздухе до 28 часов, преодолевать расстояние до 2500 км и подниматься на высоту до 4500 м.
Украинская компания Skyeton производит дроны в Словакии
Компания инвестировала в завод в Словакии 3,5 млн долл.
Системы Raybird компании Skyeton, находящиеся на вооружении Вооруженных сил Украины с 2018 года, являются перспективными дронами. Каждая система стоимостью 1,2 млн долларов включает три беспилотника, переносную наземную станцию управления, антенную систему, пусковую установку, а также камеру, фотоаппарат и радары.
Эти дроны могут оставаться в воздухе в течение 28 часов, преодолевать расстояние до 2500 км и подниматься на высоту до 4500 м.
Raybird является одним из лишь пяти БПЛА во всем мире с такими возможностями, но он экономически выгоднее, чем его иностранные аналоги.
"Tomagawk с крыльями". ГУР нанес рекордный удар по объектам РФ
Военный эксперт Defense Express Иван Киричевский рассказал, что удар по аэродрому "Оленья", нанесенному Силлами обороны 27 июля, стал рекордом для украинских дронов по расстоянию поражения.
Эксперт убежден, что результаты атаки по аэродрому Оленья могут быть более разрушительными для россиян.
Есть как минимум два стратегических результата по итогам сегодняшнего налета наших БПЛА на объекты по территории РФ.
Первый — украинскому ОПК удалось создать дроны-камикадзе со столь большой дальностью полета, чтобы уже расширяло зону стратегической неопределенности для агрессора. И здесь судя по всему, речь идет именно о серийном решении.
Второй — вероятно, россиянам придется пересматривать формат применения стратегической авиации с тем, чтобы минимизировать возможные последствия повторных ударов дальнобойных БПЛА-камикадзе Сил обороны Украины.
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