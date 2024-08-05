Дроны для ВСУ. Компания Skyeton производит разведывательные системы в Словакии

Украинская компания Skyeton производит дроны в Словакии

Компания инвестировала в завод в Словакии 3,5 млн долл.

Компания получила заказы более чем на 75 разведывательных систем от Вооруженных сил Украины, поэтому производство на новом заводе в Словакии началось весной 2024 года. Этот завод может производить 25 систем в год, но планируется увеличение этой мощности в четыре раза после завершения инвестиционного раунда. Поделиться

Системы Raybird компании Skyeton, находящиеся на вооружении Вооруженных сил Украины с 2018 года, являются перспективными дронами. Каждая система стоимостью 1,2 млн долларов включает три беспилотника, переносную наземную станцию управления, антенную систему, пусковую установку, а также камеру, фотоаппарат и радары.

Эти дроны могут оставаться в воздухе в течение 28 часов, преодолевать расстояние до 2500 км и подниматься на высоту до 4500 м.

Raybird является одним из лишь пяти БПЛА во всем мире с такими возможностями, но он экономически выгоднее, чем его иностранные аналоги.

Raybird-3

"Tomagawk с крыльями". ГУР нанес рекордный удар по объектам РФ

Военный эксперт Defense Express Иван Киричевский рассказал, что удар по аэродрому "Оленья", нанесенному Силлами обороны 27 июля, стал рекордом для украинских дронов по расстоянию поражения.

Пока нам мало известно о результатах атаки наших дронов на аэродром "Оленья". Впрочем, интересно — украинские дроны на расстояние 1800 км еще не долетали. Если даже очень примитивно считать расстояние от государственной границы, это для Сил обороны является рекордом. Поделиться

Эксперт убежден, что результаты атаки по аэродрому Оленья могут быть более разрушительными для россиян.

Есть как минимум два стратегических результата по итогам сегодняшнего налета наших БПЛА на объекты по территории РФ.