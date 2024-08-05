Дрони для ЗСУ. Компанія Skyeton виробляє розвідувальні системи в Словаччині

Українська компанія Skyeton, відома своїми розвідувальними системами ACS-3/Raybird-3, розширила діяльність на Словаччину.
Головні тези:
- Українська компанія Skyeton розширила виробництво своїх розвідувальних дронів на завод у Словаччині з інвестиціями 3,5 млн дол.
- Дрони Raybird вартістю 1,2 млн дол кожен вже перебувають на озброєнні Збройних сил України з 2018 року.
- Розвиток розвідувальних дронів дозволяє українським Збройним силам здійснювати ефективну розвідку та удари по об'єктах в глибині території ворога.
Українська компанія Skyeton виробляє дрони в Словаччині
Компанія інвестувала у завод у Словаччині 3,5 млн дол.
Системи Raybird компанії Skyeton, які перебувають на озброєнні Збройних сил України з 2018 року, є перспективними дронами. Кожна система вартістю 1,2 млн доларів включає три безпілотники, переносну наземну станцію управління, антенну систему, пускову установку, а також камеру, фотоапарат і радари.
Ці дрони можуть залишатися в повітрі протягом 28 годин, долати відстань до 2500 км і підійматися на висоту до 4500 м.
Raybird є одним із лише п’яти БПЛА у всьому світі з такими можливостями, але він є економічно вигіднішим, ніж його іноземні аналоги.
“Tomagawk з крилами”. ГУР завдало рекордного удару по об’єктах РФ
Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський розповів, що удар по аеродрому "Оленья", якого Сили оборони завдали 27 липня, став рекордом для українських дронів щодо відстані ураження.
Експерт переконаний, що результати атаки по аеродрому “Оленья” можуть бути більш руйнівними для росіян.
Є як мінімум два стратегічні результати за підсумками сьогоднішнього нальоту наших БПЛА на об’єкти по території РФ.
Перший — українському ОПК вдалось створити дрони-камікадзе із настільки великою дальністю польоту, щоб це уже розширювало зону стратегічної невизначеності для агресора. І тут судячи з усього, мова йде саме про серійне рішення.
Другий — ймовірно, росіянам доведеться переглядати формат застосування стратегічної авіації з тим, щоб мінімізувати можливі наслідки від повторних ударів далекобійних БПЛА-камікадзе Сил оборони України.
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