По информации Генштаба, с начала суток на фронте произошло 64 боестолкновения с оккупационной армией РФ.
Главные тезисы
- С начала суток на фронте произошло 64 боестолкновения между ВСУ и армией РФ.
- Украинские военные отразили 5 вражеских попыток нападения в направлении Северска и 2 атаки в направлении Краматорска.
- Бои продолжаются на нескольких направлениях, включая Харьковщину, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области.
- Российские оккупанты предпринимали попытки атак на Херсонщине и в Запорожской области, однако они были отбиты украинскими военными.
- В настоящее время на фронте продолжаются боевые действия на 10 участках
Что происходит на фронте
Отмечается, что с начала суток в Харьковской области продолжается один бой в районе Волчанска.
В направлении Купянска российские оккупанты 4 раза пытались штурмовать позиции ВСУ вблизи Стельмаховки, Берестового и Петропавловки.
Еще один бой продолжается.
В направлении Лимана в Донецкой области враг атаковал в районах Макеевки, Невского и Тернов. С начала суток на этом направлении произошло 5 боеприкосновений.
В направлении Северска российские оккупанты пытались атаковать вблизи Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Переездного и Выемки. Из 7 вражеских попыток атак украинские военные отразили уже 5. Бои в этом направлении продолжаются.
В направлении Краматорска российские захватчики 4 раза пытались атаковать близ Временного Яра и Ивановского.
Две вражеские атаки были отражены украинскими военными. Отражение еще двоих продолжается.
В направлении Торецка российские оккупанты пытались атаковать при поддержке бомбардировочной авиации. Из 15 вражеских атак в районах Торецкая и Нью-Йорка украинские военные отразили уже 7. Продолжаются боевые действия.
Враг 21 раз пытался атаковать вблизи Калинового, Воздвиженки, Новоалександровки, Ивановки, Желанного, Новоселовки Первой, Карловки и Яснобродовки в направлении Покровска. В настоящее время продолжаются боевые действия на 10 участках фронта.
В направлении Курахового зафиксированы 2 вражеских попытки атак вблизи Георгиевки и Константиновки.
Отражены два штурмовых действия противника в сторону Водяного и Раздольного.
Что известно о ситуации на юге
В Запорожской области российские кафиры предприняли одну безуспешную попытку продвинуться в районе Роботиного.
Также отражены 2 вражеских попытки атак на левобережье Херсонщины .
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