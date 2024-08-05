По информации Генштаба, с начала суток на фронте произошло 64 боестолкновения с оккупационной армией РФ.

Что происходит на фронте

Отмечается, что с начала суток в Харьковской области продолжается один бой в районе Волчанска.

В направлении Купянска российские оккупанты 4 раза пытались штурмовать позиции ВСУ вблизи Стельмаховки, Берестового и Петропавловки.

Еще один бой продолжается.

В направлении Лимана в Донецкой области враг атаковал в районах Макеевки, Невского и Тернов. С начала суток на этом направлении произошло 5 боеприкосновений.

В направлении Северска российские оккупанты пытались атаковать вблизи Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Переездного и Выемки. Из 7 вражеских попыток атак украинские военные отразили уже 5. Бои в этом направлении продолжаются.

В направлении Краматорска российские захватчики 4 раза пытались атаковать близ Временного Яра и Ивановского.

Две вражеские атаки были отражены украинскими военными. Отражение еще двоих продолжается.

В направлении Торецка российские оккупанты пытались атаковать при поддержке бомбардировочной авиации. Из 15 вражеских атак в районах Торецкая и Нью-Йорка украинские военные отразили уже 7. Продолжаются боевые действия.

Враг 21 раз пытался атаковать вблизи Калинового, Воздвиженки, Новоалександровки, Ивановки, Желанного, Новоселовки Первой, Карловки и Яснобродовки в направлении Покровска. В настоящее время продолжаются боевые действия на 10 участках фронта.

В направлении Курахового зафиксированы 2 вражеских попытки атак вблизи Георгиевки и Константиновки.

Отражены два штурмовых действия противника в сторону Водяного и Раздольного.

Что известно о ситуации на юге

В Запорожской области российские кафиры предприняли одну безуспешную попытку продвинуться в районе Роботиного.

Также отражены 2 вражеских попытки атак на левобережье Херсонщины .