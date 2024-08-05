Аналитики портала Defense Express проанализировали первое обнародованное Воздушными силами ВСУ видео применения британских дальнобойных ракет Storm Shadow на фронте.
Главные тезисы
- Аналитики проанализировали видео применения украинскими Военно-воздушными силами британских ракет Storm Shadow на фронте.
- Ракеты Storm Shadow применяются для уничтожения позиций армии РФ, с расстоянием пуска от линии фронта составляющим 80-90 км.
- Британские крылатые ракеты запускаются украинскими фронтовыми бомбардировщиками Су-24, и осуществляют сложный маршрут, чтобы обойти районы противовоздушной обороны противника.
- Авиабаза “Саки” в оккупированном Крыму становится одной из потенциальных целей для ракет Storm Shadow, которым нужно преодолеть более 300 км, следуя сложным маршрутом.
В качестве ВСУ успешно используют ракеты Storm Shadow для уничтожения позиций армии РФ на передовой
Отмечается, что британские крылатые ракеты Storm Shadow запускаются фронтовыми бомбардировщиками Су-24.
Подчеркивается, что в видеоролике пуск ракет Storm Shadow осуществляется вблизи Ольшанской исправительной колонии №53 в Николаевской области.
Аналитики подчеркивают, что в данном случае пуск ракет производился в 80-90 км от линии фронта.
Какие вражеские объекты могут поражать самолеты ПС ВСУ ракетами Storm Shadow
По их мнению, это расстояние можно считать безопасным.
В связи с этим, чтобы долететь до авиабазы "Саки" с точки пуска в Николаевской области, ракете нужно преодолеть более 300 километров.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-