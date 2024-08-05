Но можем привести дальности к некоторым враждебным объектам в пока оккупированном Крыму, которые подвергались ударам. В частности, до аэродрома "Саки" от точки пуска около 270 км, до "Бельбека" и севастопольской бухты 310-320 км. Но стоит отметить, что крылатые ракеты обычно не летят в цель по прямой. В их память закладывается сложный маршрут, позволяющий обойти районы противовоздушной обороны противника, – подчеркивают авторы материала.