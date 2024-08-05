Аналитики узнали об успешном применении ВСУ ракет Storm Shadow на передовой
Категория
Украина
Дата публикации

Аналитики узнали об успешном применении ВСУ ракет Storm Shadow на передовой

Су-24
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Источник:  Defense Express

Аналитики портала Defense Express проанализировали первое обнародованное Воздушными силами ВСУ видео применения британских дальнобойных ракет Storm Shadow на фронте.

Главные тезисы

  • Аналитики проанализировали видео применения украинскими Военно-воздушными силами британских ракет Storm Shadow на фронте.
  • Ракеты Storm Shadow применяются для уничтожения позиций армии РФ, с расстоянием пуска от линии фронта составляющим 80-90 км.
  • Британские крылатые ракеты запускаются украинскими фронтовыми бомбардировщиками Су-24, и осуществляют сложный маршрут, чтобы обойти районы противовоздушной обороны противника.
  • Авиабаза “Саки” в оккупированном Крыму становится одной из потенциальных целей для ракет Storm Shadow, которым нужно преодолеть более 300 км, следуя сложным маршрутом.

В качестве ВСУ успешно используют ракеты Storm Shadow для уничтожения позиций армии РФ на передовой

Отмечается, что британские крылатые ракеты Storm Shadow запускаются фронтовыми бомбардировщиками Су-24.

Подчеркивается, что в видеоролике пуск ракет Storm Shadow осуществляется вблизи Ольшанской исправительной колонии №53 в Николаевской области.

Аналитики подчеркивают, что в данном случае пуск ракет производился в 80-90 км от линии фронта.

Какие вражеские объекты могут поражать самолеты ПС ВСУ ракетами Storm Shadow

По их мнению, это расстояние можно считать безопасным.

Но можем привести дальности к некоторым враждебным объектам в пока оккупированном Крыму, которые подвергались ударам. В частности, до аэродрома "Саки" от точки пуска около 270 км, до "Бельбека" и севастопольской бухты 310-320 км. Но стоит отметить, что крылатые ракеты обычно не летят в цель по прямой. В их память закладывается сложный маршрут, позволяющий обойти районы противовоздушной обороны противника, – подчеркивают авторы материала.

В связи с этим, чтобы долететь до авиабазы "Саки" с точки пуска в Николаевской области, ракете нужно преодолеть более 300 километров.

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