По информации журналистов издания The Times со ссылкой на подконтрольные Кремлю пропагандистские СМИ, в Россию попала боеголовка британской крылатой ракеты Storm Shadow, которую теперь изучают российские специалисты.
Главные тезисы
- Российские специалисты изучают компоненты ракеты Storm Shadow с целью повышения обороноспособности.
- Изучение британской ракеты позволит разработать методы противодействия современным ракетным ударам, включая ракеты Storm Shadow.
- Российские инженеры выявили особенности боеголовки ракеты и рассказали о возможности улучшения средств обороны от подобных ракетных ударов.
- Публикации в СМИ подтверждают факт захвата боеголовки ракеты Storm Shadow Россией и начало исследовательской работы по определению ее характеристик.
- Российская армия адаптирует системы ПВО для противодействия ракетным ударам, в том числе от ракеты Storm Shadow, применяемой Украиной.
Что известно о получении Россией боеголовки ракеты Storm Shadow
В частности, подконтрольное Кремлю пропагандистское издание РИА Новости обнародовало видео, на котором инженер осматривает невредимую боеголовку и описывает ее на камеру.
Российское издание предполагает, что боеголовки могли получить от вышедшей из строя ракеты или была сбита.
В видеоролике российский инженер указывает на серый металлический предмет размером с небольшой газовый баллон, заявляя, что это проникающая боеголовка ракеты Storm Shadow.
Что россияне говорят о ракете Storm Shadow
Российское издание заявляет, что изучение компонентов этой ракеты позволит противодействовать им в будущем.
Ранее заместитель командующего Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенант Андрей Семенов заявил, что РФ работает над "немедленной разработкой методов и адаптацией систем ПВО для противодействия ракетным ударам противника, поскольку украинские вооруженные силы все чаще используют современное ракетное оружие производства стран НАТО".
Он привел в пример Storm Shadow, заявив, что они "способны тайком приближаться к цели на минимальной высоте с маневром обхода местности и выполнять точное мероприятие на цель, корректируя свою траекторию через спутниковую навигационную систему США и их союзников".
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