По информации журналистов издания The Times со ссылкой на подконтрольные Кремлю пропагандистские СМИ, в Россию попала боеголовка британской крылатой ракеты Storm Shadow, которую теперь изучают российские специалисты.

Что известно о получении Россией боеголовки ракеты Storm Shadow

В частности, подконтрольное Кремлю пропагандистское издание РИА Новости обнародовало видео, на котором инженер осматривает невредимую боеголовку и описывает ее на камеру.

Российское издание предполагает, что боеголовки могли получить от вышедшей из строя ракеты или была сбита.

В видеоролике российский инженер указывает на серый металлический предмет размером с небольшой газовый баллон, заявляя, что это проникающая боеголовка ракеты Storm Shadow.

Что россияне говорят о ракете Storm Shadow

Верхняя часть – это колпачок, затем первичный заряд, а затем основная боеголовка. Это необходимо для первичного пробивания препятствия", - сказал он, добавив: "Благодаря эффекту кумулятивного заряда в нем образуются отверстия, в которые проникает инерционная боеголовка, и происходит взрыв, - заявляет российский инженер. Поделиться

Российское издание заявляет, что изучение компонентов этой ракеты позволит противодействовать им в будущем.

Ранее заместитель командующего Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенант Андрей Семенов заявил, что РФ работает над "немедленной разработкой методов и адаптацией систем ПВО для противодействия ракетным ударам противника, поскольку украинские вооруженные силы все чаще используют современное ракетное оружие производства стран НАТО".

Он привел в пример Storm Shadow, заявив, что они "способны тайком приближаться к цели на минимальной высоте с маневром обхода местности и выполнять точное мероприятие на цель, корректируя свою траекторию через спутниковую навигационную систему США и их союзников".