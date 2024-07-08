СМИ заявляют о захвате и изучении РФ ракеты Storm Shadow
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

СМИ заявляют о захвате и изучении РФ ракеты Storm Shadow

Storm Shadow
Читати українською
Источник:  The Times

По информации журналистов издания The Times со ссылкой на подконтрольные Кремлю пропагандистские СМИ, в Россию попала боеголовка британской крылатой ракеты Storm Shadow, которую теперь изучают российские специалисты.

Главные тезисы

  • Российские специалисты изучают компоненты ракеты Storm Shadow с целью повышения обороноспособности.
  • Изучение британской ракеты позволит разработать методы противодействия современным ракетным ударам, включая ракеты Storm Shadow.
  • Российские инженеры выявили особенности боеголовки ракеты и рассказали о возможности улучшения средств обороны от подобных ракетных ударов.
  • Публикации в СМИ подтверждают факт захвата боеголовки ракеты Storm Shadow Россией и начало исследовательской работы по определению ее характеристик.
  • Российская армия адаптирует системы ПВО для противодействия ракетным ударам, в том числе от ракеты Storm Shadow, применяемой Украиной.

Что известно о получении Россией боеголовки ракеты Storm Shadow

В частности, подконтрольное Кремлю пропагандистское издание РИА Новости обнародовало видео, на котором инженер осматривает невредимую боеголовку и описывает ее на камеру.

Российское издание предполагает, что боеголовки могли получить от вышедшей из строя ракеты или была сбита.

В видеоролике российский инженер указывает на серый металлический предмет размером с небольшой газовый баллон, заявляя, что это проникающая боеголовка ракеты Storm Shadow.

Что россияне говорят о ракете Storm Shadow

Верхняя часть – это колпачок, затем первичный заряд, а затем основная боеголовка. Это необходимо для первичного пробивания препятствия", - сказал он, добавив: "Благодаря эффекту кумулятивного заряда в нем образуются отверстия, в которые проникает инерционная боеголовка, и происходит взрыв, - заявляет российский инженер.

Российское издание заявляет, что изучение компонентов этой ракеты позволит противодействовать им в будущем.

Ранее заместитель командующего Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенант Андрей Семенов заявил, что РФ работает над "немедленной разработкой методов и адаптацией систем ПВО для противодействия ракетным ударам противника, поскольку украинские вооруженные силы все чаще используют современное ракетное оружие производства стран НАТО".

Он привел в пример Storm Shadow, заявив, что они "способны тайком приближаться к цели на минимальной высоте с маневром обхода местности и выполнять точное мероприятие на цель, корректируя свою траекторию через спутниковую навигационную систему США и их союзников".

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Российские оккупанты заявляют о пуске ракет Storm Shadow в направлении Крымского моста
Storm Shadow
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ наносят удары по РФ ракетами Storm Shadow. Их передала Великобритания
Ракета Storm Shadow
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Италия готовит пакет военной помощи в Украине. Что в него будет входить
Италия

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?