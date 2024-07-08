За інформацією журналістів видання The Times із посиланням на підконтрольні Кремлю пропагандистські ЗМІ, до Росії потрапила боєголовка британської крилатої ракети Storm Shadow, яку тепер вивчають російські спеціалісти.

Що відомо про отримання Росією боєголовки ракети Storm Shadow

Зокрема, підконтрольне Кремлю пропагандистське видання “РИА Новости” оприлюднило відео, на якому інженер оглядає неушкоджену боєголовку і описує її на камеру.

Російське видання припускає, що боєголовку могли отримати від ракети, що вийшла з ладу або була збита.

У відеоролику російський інженер вказує на на сірий металевий предмет розміром з невеликий газовий балон, заявляючи, що це проникаюча боєголовка ракети Storm Shadow.

Що росіяни кажуть про ракету Storm Shadow

Верхня частина - це ковпачок, потім первинний заряд, а потім основна боєголовка. Це необхідно для первинного пробиття перешкоди", - сказав він, додавши: "Завдяки ефекту кумулятивного заряду в ній утворюються отвори, в які проникає інерційна боєголовка, і відбувається вибух, - заявляє російський інженер. Поширити

Російське видання заявляє, що вивчення компонентів цієї ракети дасть змогу протидіяти ним у майбутньому.

Раніше заступник командувача Повітряно-космічними силами Росії генерал-лейтенант Андрій Семенов заявив, що РФ працює над "негайною розробкою методів і адаптацією систем ППО для протидії ракетним ударам противника, оскільки українські збройні сили все частіше використовують сучасну ракетну зброю виробництва країн НАТО".

Він навів як приклад Storm Shadow, заявивши, що вони "здатні потайки наближатися до цілі на мінімальній висоті з маневром обходу місцевості та виконувати точний захід на ціль, корегуючи свою траєкторію через супутникову навігаційну систему США та їхніх союзників".