За інформацією журналістів видання The Times із посиланням на підконтрольні Кремлю пропагандистські ЗМІ, до Росії потрапила боєголовка британської крилатої ракети Storm Shadow, яку тепер вивчають російські спеціалісти.
Головні тези:
- Одне з підконтрольних Кремлю ЗМІ повідомило про захоплення боєголовки ракети Storm Shadow Росією.
- Російські експерти вивчають компоненти ракети з метою підвищення обороноздатності.
- Російські військові розробляють методи для протидії сучасним ракетним ударам, зокрема використанням ракети Storm Shadow.
- Британська ракета Storm Shadow відома своєю точністю та здатністю до маневрування на низькій висоті для уникнення виявлення.
- Вивчення ракети Storm Shadow дозволить російським окупантам покращити свої методи оборони від подібних ракетних ударів.
Що відомо про отримання Росією боєголовки ракети Storm Shadow
Зокрема, підконтрольне Кремлю пропагандистське видання “РИА Новости” оприлюднило відео, на якому інженер оглядає неушкоджену боєголовку і описує її на камеру.
Російське видання припускає, що боєголовку могли отримати від ракети, що вийшла з ладу або була збита.
У відеоролику російський інженер вказує на на сірий металевий предмет розміром з невеликий газовий балон, заявляючи, що це проникаюча боєголовка ракети Storm Shadow.
Що росіяни кажуть про ракету Storm Shadow
Російське видання заявляє, що вивчення компонентів цієї ракети дасть змогу протидіяти ним у майбутньому.
Раніше заступник командувача Повітряно-космічними силами Росії генерал-лейтенант Андрій Семенов заявив, що РФ працює над "негайною розробкою методів і адаптацією систем ППО для протидії ракетним ударам противника, оскільки українські збройні сили все частіше використовують сучасну ракетну зброю виробництва країн НАТО".
Він навів як приклад Storm Shadow, заявивши, що вони "здатні потайки наближатися до цілі на мінімальній висоті з маневром обходу місцевості та виконувати точний захід на ціль, корегуючи свою траєкторію через супутникову навігаційну систему США та їхніх союзників".
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