Італія готує пакет військової допомоги Україні. Що в нього входитиме

Італія може передати Україні далекобійні ракети Storm Shadow у черговому пакеті військової допомоги.
Головні тези:
- Ракети Storm Shadow вже успішно використовували у військових цілях, включно з операціями проти ІДІЛ у Сирії.
- У додаток до ракет Італія надішле Україні другий протиповітряний комплекс Samp/T.
- Німеччина також виділила новий пакет військової допомоги Україні, який включає танки Leopard 1, системи ППО IRIS-T та інше озброєння.
Італія планує передати Україні ракети великої дальності Storm Shadow
Як зазначають джерела видання Fatto Quotidiano, дев'ятий пакет озброєнь для України, який міністр оборони Гвідо Крозетто представить парламенту до кінця місяця, міститиме не лише систему ППО Samp-T, але й партію ракет великої дальності Storm Shadow, здатних потенційно уразити територію РФ.
На озброєння ракети Storm Shadow прийняли відносно нещодавно — 2002 року. Проте, відтоді ці ракети вже неодноразово використовувалися в операціях Королівських повітряних сил, зокрема в Іраку, Лівії та проти бойовиків «Ісламської держави» у Сирії.
Британська авіація для ударів по бункерах лівійського диктатора Муаммара Каддафі в Сірті у 2011 році використала саме цей вид ракет.
Також Італія відправить Україні другу франко-італійської систему протиповітряної оборони Samp/T.
Німеччина виділила новий пакет військової допомоги Україні
Німеччина виділила для України новий пакет військової допомоги. Він включає системи ППО IRIS-T, реактивні системи залпового вогню HIMARS і танки Leopard 1.
Новий пакет допомоги включає:
10 танків Leopard 1A1 і боєприпаси до них;
20 гусеничних машин піхоти Marder і боєприпаси;
3 реактивні артилерійські системи HIMARS;
2 броньовані інженерні машини Dachs;
21 тисячу боєприпасів калібру 155 мм, 128 димових/освітлювальних снарядів цього ж калібру;
засоби для знешкодження вибухонебезпечних предметів;
100 гвинтівок Haenel CR308, 85 снайперських гвинтівок Haenel HLR338, 100 штурмових гвинтівок Haenel MK556;
4 мільйони набоїв до стрілецької зброї;
100 приладів нічного бачення.
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