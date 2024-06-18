Италия готовит пакет военной помощи в Украине. Что в него будет входить

Италия планирует передать Украине ракеты большой дальности Storm Shadow

Как отмечают источники издания Fatto Quotidiano , девятый пакет вооружений для Украины, который министр обороны Гвидо Крозетто представит парламенту до конца месяца, будет содержать не только систему ПВО Samp-T, но и партию ракет большой дальности Storm Shadow, способных потенциально поразить территорию РФ.

На вооружение ракеты Storm Shadow приняли относительно недавно – в 2002 году. Однако с тех пор эти ракеты уже неоднократно использовались в операциях Королевских воздушных сил, в частности в Ираке, Ливии и против боевиков Исламского государства в Сирии.

Британская авиация для ударов по бункера ливийского диктатора Муаммара Каддафи в Сирте в 2011 году использовала именно этот вид ракет.

Также Италия отправит Украине вторую франко-итальянскую систему противовоздушной обороны Samp/T.

Германия выделила новый пакет военной помощи Украине

Германия выделила для Украины новый пакет военной помощи. Он включает в себя системы ПВО IRIS-T, реактивные системы залпового огня HIMARS и танки Leopard 1.

Новый пакет помощи включает: