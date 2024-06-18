Италия готовит пакет военной помощи в Украине. Что в него будет входить

Италия может передать Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow в очередном пакете военной помощи.
Главные тезисы
- Ракеты Storm Shadow уже успешно использовали в военных целях, включая операции против ИГИЛ в Сирии.
- В дополнение к ракетам, Италия пришлет Украине второй противовоздушный комплекс Samp/T.
- Германия также выделила новый пакет военной помощи Украине, включающий танки Leopard 1, системы ПВО IRIS-T и другое вооружение.
Италия планирует передать Украине ракеты большой дальности Storm Shadow
Как отмечают источники издания Fatto Quotidiano , девятый пакет вооружений для Украины, который министр обороны Гвидо Крозетто представит парламенту до конца месяца, будет содержать не только систему ПВО Samp-T, но и партию ракет большой дальности Storm Shadow, способных потенциально поразить территорию РФ.
На вооружение ракеты Storm Shadow приняли относительно недавно – в 2002 году. Однако с тех пор эти ракеты уже неоднократно использовались в операциях Королевских воздушных сил, в частности в Ираке, Ливии и против боевиков Исламского государства в Сирии.
Британская авиация для ударов по бункера ливийского диктатора Муаммара Каддафи в Сирте в 2011 году использовала именно этот вид ракет.
Также Италия отправит Украине вторую франко-итальянскую систему противовоздушной обороны Samp/T.
Германия выделила новый пакет военной помощи Украине
Германия выделила для Украины новый пакет военной помощи. Он включает в себя системы ПВО IRIS-T, реактивные системы залпового огня HIMARS и танки Leopard 1.
Новый пакет помощи включает:
10 танков Leopard 1A1 и боеприпасы к ним;
20 гусеничных машин пехоты Marder и боеприпасы;
3 реактивные артиллерийские системы HIMARS;
2 бронированные инженерные машины Dachs;
21 тысяча боеприпасов калибра 155 мм, 128 дымовых/осветительных снарядов этого же калибра;
средства для обезвреживания взрывоопасных предметов;
100 винтовок Haenel CR308, 85 снайперских винтовок Haenel HLR338, 100 штурмовых винтовок Haenel MK556;
4 миллиона патронов к стрелковому оружию;
100 приборов ночного видения.
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