Политика правительства Великобритании по предоставлению Украине разрешения на удары ракетами Storm Shadow по стратегическим объектам на территории России оказалась слишком запутанной.

Почему в Британии не могут определиться с разрешением Украины на удары Storm Shadow по РФ

В материале издания отмечается, что сразу после вступления в должность новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер предложил ослабить ограничения на использование Украиной дальнобойных ракет Storm Shadow, в частности, для ударов по стратегическим объектам на территории РФ.

Первоначально президент Владимир Зеленский воспринял это как разрешение на использование британских ракет для поражения целей на территории РФ.

Однако позже правительство Великобритании опровергло заявления Стармера о предоставлении Украине разрешения на использование Storm Shadow для ударов по целям на территории страны-агрессорки.

Самолет с ракетами Storm Shadow

От чего зависит разрешение Украины на удары Storm Shadow по РФ

По словам собеседников издания из Минобороны Великобритании, страна должна была убедить в необходимости предоставления такого разрешения Франции, также производящей ракеты Storm Shadow.

В британском военном ведомстве подчеркивают, что у страны нет возможности самостоятельно принимать такие решения.

Еще один собеседник издания отметил, что Великобритания направила запрос к союзникам и в Минобороны страны ждут ответа.

По мнению старшего научного сотрудника Международного института стратегических исследований по сухопутной войне Бена Барри, союзников беспокоит тот факт, что в случае ошибочного попадания ракет Storm Shadow по гражданским объектам Россия получит оправдание и повод для дальнейшей эскалации ситуации.