Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Украина может использовать британские ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по военным целям в России.
Главные тезисы
- Великобритания разрешила Украине использовать ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по военным целям в России.
- Пакет военной помощи включает в себя артиллерийские пушки, боеприпасы и высокоточные ракеты Brimstone для поддержки Объединенных Вооруженных Сил.
- Великобритания предпочитает поддерживать Украину в условиях российско-украинского конфликта и поддерживает ее обороноспособность.
- Хили подтвердил усиление поддержки и скорую доставку пакета военной помощи для Украины в течение следующих 100 дней.
- Мероприятия включают в себя поставки техники, вооружения и боеприпасов, которые будут способствовать повышению обороноспособности Украины в конфликте с Россией.
Украина может бить Storm Shadow по территории РФ
Таким образом, он подтвердил, что продолжит политику предыдущего правительства Великобритании по использованию оружия большой дальности в российско-украинской войне.
По словам Стармера, ракеты должны «очевидно использоваться в соответствии с международным гуманитарным правом, как и следовало ожидать».
Британия объявила о новом пакете помощи Украине
После встречи с президентом Зеленским и переговоров со своим коллегой, министром обороны Рустемом Умеровым, Хили объявил, что Великобритания предоставит Украине новый пакет поддержки, который будет включать больше артиллерийских орудий, четверть миллиона боеприпасов и около 100 высокоточных ракет Brimstone.
Во время визита, который совпал с празднованием Украиной ежегодного Дня ВМС, министр обороны подтвердил, что новая власть в Вестминстере усилит непоколебимую поддержку Украины со стороны Великобритании.
Возможно, в правительстве произошли перемены, но Великобритания единственная в поддержке Украины. Как новый министр обороны я гарантирую, что мы усилим поддержку со стороны Великобритании, увеличив поставки жизненно необходимой военной помощи.
Это правительство непреклонно в своем обязательстве продолжать оказывать военную помощь и будет стоять бок о бок с нашими украинскими друзьями столько, сколько потребуется.
Новый пакет помощи включает:
четверть миллиона боеприпасов 50-го калибра
90 противотанковых ракет Brimstone
50 малых военных катеров для поддержки речных и прибрежных операций
40 машин разминирования
10 артиллерийских орудий AS-90
61 бульдозер для строительства оборонительных позиций
поддержка ранее подаренных AS-90, в том числе 32 новых стволов и критически важных запасных частей, которые помогут Украине выпустить еще 60 000 155 мм снарядов.
Джон Хили также поручил правительственным чиновникам обеспечить, чтобы обещанный в апреле пакет военной помощи был ускорен и доставлен в Украину в полном объеме в течение следующих 100 дней.
В апреле этого года Великобритания объявила о предоставлении Украине крупнейшего в истории пакета военной помощи, включающего 400 транспортных средств, 1600 ударных ракет и ракет ПВО, в том числе дополнительные высокоточные управляемые ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow, четыре миллиона боеприпасов и 60 катеров. включая морские рейдовые корабли.
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