Британия разрешила Украине бить Storm Shadow по территории РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Британия разрешила Украине бить Storm Shadow по территории РФ

Британия разрешила Украине бить Storm Shadow по территории РФ
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Источник:  Bloomberg

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Украина может использовать британские ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по военным целям в России.

Главные тезисы

  • Великобритания разрешила Украине использовать ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по военным целям в России.
  • Пакет военной помощи включает в себя артиллерийские пушки, боеприпасы и высокоточные ракеты Brimstone для поддержки Объединенных Вооруженных Сил.
  • Великобритания предпочитает поддерживать Украину в условиях российско-украинского конфликта и поддерживает ее обороноспособность.
  • Хили подтвердил усиление поддержки и скорую доставку пакета военной помощи для Украины в течение следующих 100 дней.
  • Мероприятия включают в себя поставки техники, вооружения и боеприпасов, которые будут способствовать повышению обороноспособности Украины в конфликте с Россией.

Украина может бить Storm Shadow по территории РФ

Таким образом, он подтвердил, что продолжит политику предыдущего правительства Великобритании по использованию оружия большой дальности в российско-украинской войне.

По словам Стармера, ракеты должны «очевидно использоваться в соответствии с международным гуманитарным правом, как и следовало ожидать».

Но Украина сама решает, как ее разворачивать для этих целей обороны, — сказал он.

Британия объявила о новом пакете помощи Украине

После встречи с президентом Зеленским и переговоров со своим коллегой, министром обороны Рустемом Умеровым, Хили объявил, что Великобритания предоставит Украине новый пакет поддержки, который будет включать больше артиллерийских орудий, четверть миллиона боеприпасов и около 100 высокоточных ракет Brimstone.

Во время визита, который совпал с празднованием Украиной ежегодного Дня ВМС, министр обороны подтвердил, что новая власть в Вестминстере усилит непоколебимую поддержку Украины со стороны Великобритании.

Возможно, в правительстве произошли перемены, но Великобритания единственная в поддержке Украины. Как новый министр обороны я гарантирую, что мы усилим поддержку со стороны Великобритании, увеличив поставки жизненно необходимой военной помощи.

Это правительство непреклонно в своем обязательстве продолжать оказывать военную помощь и будет стоять бок о бок с нашими украинскими друзьями столько, сколько потребуется.

Новый пакет помощи включает:

  • четверть миллиона боеприпасов 50-го калибра

  • 90 противотанковых ракет Brimstone

  • 50 малых военных катеров для поддержки речных и прибрежных операций

  • 40 машин разминирования

  • 10 артиллерийских орудий AS-90

  • 61 бульдозер для строительства оборонительных позиций

  • поддержка ранее подаренных AS-90, в том числе 32 новых стволов и критически важных запасных частей, которые помогут Украине выпустить еще 60 000 155 мм снарядов.

Джон Хили также поручил правительственным чиновникам обеспечить, чтобы обещанный в апреле пакет военной помощи был ускорен и доставлен в Украину в полном объеме в течение следующих 100 дней.

В апреле этого года Великобритания объявила о предоставлении Украине крупнейшего в истории пакета военной помощи, включающего 400 транспортных средств, 1600 ударных ракет и ракет ПВО, в том числе дополнительные высокоточные управляемые ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow, четыре миллиона боеприпасов и 60 катеров. включая морские рейдовые корабли.

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