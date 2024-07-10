Британия разрешила Украине бить Storm Shadow по территории РФ

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Украина может использовать британские ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по военным целям в России.

Украина может бить Storm Shadow по территории РФ

Таким образом, он подтвердил, что продолжит политику предыдущего правительства Великобритании по использованию оружия большой дальности в российско-украинской войне.

По словам Стармера, ракеты должны «очевидно использоваться в соответствии с международным гуманитарным правом, как и следовало ожидать».

Но Украина сама решает, как ее разворачивать для этих целей обороны, — сказал он. Поделиться

Британия объявила о новом пакете помощи Украине

После встречи с президентом Зеленским и переговоров со своим коллегой, министром обороны Рустемом Умеровым, Хили объявил, что Великобритания предоставит Украине новый пакет поддержки, который будет включать больше артиллерийских орудий, четверть миллиона боеприпасов и около 100 высокоточных ракет Brimstone.

Во время визита, который совпал с празднованием Украиной ежегодного Дня ВМС, министр обороны подтвердил, что новая власть в Вестминстере усилит непоколебимую поддержку Украины со стороны Великобритании.

Возможно, в правительстве произошли перемены, но Великобритания единственная в поддержке Украины. Как новый министр обороны я гарантирую, что мы усилим поддержку со стороны Великобритании, увеличив поставки жизненно необходимой военной помощи.

Это правительство непреклонно в своем обязательстве продолжать оказывать военную помощь и будет стоять бок о бок с нашими украинскими друзьями столько, сколько потребуется.

Новый пакет помощи включает:

четверть миллиона боеприпасов 50-го калибра

90 противотанковых ракет Brimstone

50 малых военных катеров для поддержки речных и прибрежных операций

40 машин разминирования

10 артиллерийских орудий AS-90

61 бульдозер для строительства оборонительных позиций

поддержка ранее подаренных AS-90, в том числе 32 новых стволов и критически важных запасных частей, которые помогут Украине выпустить еще 60 000 155 мм снарядов.

Джон Хили также поручил правительственным чиновникам обеспечить, чтобы обещанный в апреле пакет военной помощи был ускорен и доставлен в Украину в полном объеме в течение следующих 100 дней.