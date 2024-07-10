Британія дозволила Україні бити Storm Shadow по території РФ

Прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер заявив, що Україна може використовувати британські ракети Storm Shadow для завдання ударів по військових цілях у Росії.

Україна може бити Storm Shadow по території РФ

Таким чином він підтвердив, що продовжить політику попереднього уряду Великобританії щодо використання зброї великої дальності у російсько-українській війні.

За словами Стармера, ракети повинні «очевидно використовуватися відповідно до міжнародного гуманітарного права, як і слід було очікувати».

Але Україна сама вирішує, як її розгортати для цих оборонних цілей, — сказав він. Поширити

Британія оголосила про новий пакет допомоги Україні

Після зустрічі з президентом Зеленським та переговорів зі своїм колегою, міністром оборони Рустемом Умєровим, Хілі оголосив, що Велика Британія надасть Україні новий пакет підтримки, який включатиме більше артилерійських гармат, чверть мільйона боєприпасів та майже 100 високоточних ракет Brimstone.

Під час візиту, який збігся у часі зі святкуванням Україною щорічного Дня ВМС, міністр оборони підтвердив, що нова влада у Вестмінстері посилить непохитну підтримку України з боку Великої Британії.

Можливо, в уряді відбулися зміни, але Велика Британія єдина в підтримці України. Як новий міністр оборони, я гарантую, що ми посилимо підтримку з боку Великої Британії, збільшивши поставки життєво необхідної військової допомоги.

Цей уряд непохитний у своєму зобов'язанні продовжувати надавати військову допомогу і стоятиме пліч-о-пліч з нашими українськими друзями стільки, скільки буде потрібно.

Новий пакет допомоги зокрема включає:

чверть мільйона боєприпасів 50-го калібру

90 протитанкових ракет Brimstone

50 малих військових катерів для підтримки річкових і прибережних операцій

40 машин розмінування

10 артилерійських гармат AS-90

61 бульдозер для будівництва оборонних позицій

підтримка раніше подарованих AS-90, в тому числі 32 нових стволів і критично важливих запасних частин, які допоможуть Україні випустити ще 60 000 155-мм снарядів.

Джон Хілі також доручив урядовцям забезпечити, щоб обіцяний у квітні пакет військової допомоги був прискорений і доставлений в Україну в повному обсязі протягом наступних 100 днів.