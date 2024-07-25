Політика уряду Великої Британії щодо надання Україні дозволу на удари ракетами Storm Shadow по стратегічних об'єктах на території Росії виявилась занадто заплутаною.

Чому у Британії не можуть визначитись із дозволом Україні на удари Storm Shadow по РФ

У матеріалі видання зазначається, що одразу після вступу на посаду новий прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер запропонував послабити обмеження на використання Україною далекобійних ракет Storm Shadow, зокрема, для ударів по стратегічних об’єктах на території РФ.

Спочатку президент Володимир Зеленський сприйняв це, як дозвіл на використання британських ракет для ураження цілей на території РФ.

Однак пізніше уряд Великої Британії спростував заяви Стармера про надання Україні дозволу на використання Storm Shadow для ударів по цілях на території країни-агресорки.

Літак з ракетами Storm Shadow

Від чого залежить дозвіл Україні на удари Storm Shadow по РФ

За словами співрозмовників видання з Міноборони Великої Британії, країна мала переконати у необхідності надання такого дозволу Францію, яка також виробляє ракети Storm Shadow.

У британському військовому відомстві підкреслюють, що країна не має змоги самостійно приймати такі рішення.

Ще один співрозмовник видання зазначив, що Велика Британія спрямувала запит до союзників і в Міноборони країни чекають на відповідь.

На думку старшого наукового співробітника Міжнародного інституту стратегічних досліджень із сухопутної війни Бена Баррі, союзників турбує той факт, що у разі помилкового влучання ракет Storm Shadow по цивільних об’єктах Росія отримає виправдання та привід для подальшої ескалації ситуації.