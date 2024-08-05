Аналітики дізнались про успішне застосування ЗСУ ракет Storm Shadow на передовій
Категорія
Україна
Дата публікації

Аналітики дізнались про успішне застосування ЗСУ ракет Storm Shadow на передовій

Су-24
Джерело:  Defense Express

Аналітики порталу Defense Express проаналізували перше оприлюднене Повітряними силами ЗСУ відео застосування британських далекобійних ракет Storm Shadow на фронті. 

Головні тези:

  • Аналітики проаналізували відео застосування британських ракет Storm Shadow ЗСУ на передовій.
  • ЗСУ використовують ракети Storm Shadow для знищення позицій армії РФ.
  • Відстань пуску ракет від лінії фронту становила 80-90 км, що вважається безпечною для удару.
  • Ракети здійснюють складний маршрут, щоб обійти райони протиповітряної оборони противника.
  • Для долітання до авіабази “Саки” ракеті треба подолати понад 300 кілометрів.

Як ЗСУ успішно використовують ракети Storm Shadow для знищення позицій армії РФ на передовій

Зазначається, що британські крилаті ракети Storm Shadow запускаються фронтовими бомбардувальниками Су-24.

Підкреслюється, що у відеоролику пуск ракет Storm Shadow здійснюється поблизу Ольшанської виправної колонії №53 у Миколаївській області.

Аналітики підкреслюють, що у данному випадку пуск ракет здійснювався за 80-90 км від лінії фронту.

Які ворожі об’єкти можуть вражати літаки ПС ЗСУ ракетами Storm Shadow

На їхню думку, цю відстань можна важати безпечною.

Але можемо навести дальності до деяких ворожих об'єктів у поки окупованому Криму, які зазнавали ударів. Зокрема до аеродрому "Саки" від точки пуску близько 270 км, до "Бельбека" та севастопольської бухти 310-320 км. Але варто зазначити, що крилаті ракети зазвичай не летять до цілі по прямій. У їх пам'ять закладається складний маршрут, який дозволяє обійти райони протиповітряної оборони противника, - підкреслюють автори матеріалу.

У зв'язку з цим, щоб долетіти до авіабази "Саки" з точки пуску на Миколаївщині, ракеті треба подолати понад 300 кілометрів.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
ЗМІ заявляють про захоплення та вивчення РФ ракети Storm Shadow
Уламки ракети Storm Shadow
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Storm Shadow та удари вглиб Росії. У Британії пояснили неоднозначну заяву Стармера
Кір Стармер
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Британія не може самостійно надати Україні дозвіл на удари Storm Shadow по РФ
ракета Storm Shadow

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?