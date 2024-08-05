Аналітики порталу Defense Express проаналізували перше оприлюднене Повітряними силами ЗСУ відео застосування британських далекобійних ракет Storm Shadow на фронті.
Головні тези:
- Аналітики проаналізували відео застосування британських ракет Storm Shadow ЗСУ на передовій.
- ЗСУ використовують ракети Storm Shadow для знищення позицій армії РФ.
- Відстань пуску ракет від лінії фронту становила 80-90 км, що вважається безпечною для удару.
- Ракети здійснюють складний маршрут, щоб обійти райони протиповітряної оборони противника.
- Для долітання до авіабази “Саки” ракеті треба подолати понад 300 кілометрів.
Як ЗСУ успішно використовують ракети Storm Shadow для знищення позицій армії РФ на передовій
Зазначається, що британські крилаті ракети Storm Shadow запускаються фронтовими бомбардувальниками Су-24.
Підкреслюється, що у відеоролику пуск ракет Storm Shadow здійснюється поблизу Ольшанської виправної колонії №53 у Миколаївській області.
Аналітики підкреслюють, що у данному випадку пуск ракет здійснювався за 80-90 км від лінії фронту.
Які ворожі об’єкти можуть вражати літаки ПС ЗСУ ракетами Storm Shadow
На їхню думку, цю відстань можна важати безпечною.
У зв'язку з цим, щоб долетіти до авіабази "Саки" з точки пуску на Миколаївщині, ракеті треба подолати понад 300 кілометрів.
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