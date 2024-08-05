Але можемо навести дальності до деяких ворожих об'єктів у поки окупованому Криму, які зазнавали ударів. Зокрема до аеродрому "Саки" від точки пуску близько 270 км, до "Бельбека" та севастопольської бухти 310-320 км. Але варто зазначити, що крилаті ракети зазвичай не летять до цілі по прямій. У їх пам'ять закладається складний маршрут, який дозволяє обійти райони протиповітряної оборони противника, - підкреслюють автори матеріалу.