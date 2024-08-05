ЗСУ 64 рази вступали у бій із армією РФ від початку доби
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ 64 рази вступали у бій із армією РФ від початку доби

Генштаб ЗСУ
Артилерія ЗСУ

За інформацією Генштабу, від початку доби на фронті відбулось 64 боєзіткнення з окупаційною армією РФ. 

Головні тези:

  • На фронті відбулися 64 боєзіткнення між ЗСУ та армією РФ від початку доби.
  • Військові дії тривають на декількох напрямках, зокрема на Харківщині, в районах, Сіверська, Краматорська і Торецька на Донеччині.
  • ЗСУ відбили 5 ворожих спроб у напрямку Сіверська та 2 атаки у напрямку Краматорська.
  • Російські окупанти також робили спроби атак на Херсонщині і у Запорізькій області.

Що відбувається на фронті

Зазначається, що від початку доби на Харківщині триває один бій в районі Вовчанська.

У напрямку Куп’янська російські окупанти 4 рази намагались штурмувати позиції ЗСУ поблизу Стельмахівки, Берестового та Петропавлівки.

Ще один бій наразі триває.

У напрямку Лимана на Донеччині ворог атакував в районах Макіївки, Невського та Тернів. Від початку доби на цьому напрямку відбулось 5 боєзіткнень.

У напрямку Сіверська російські окупанти намагались атакувати поблизу Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки, Переїзного та Виїмки. З 7 ворожих спроб атак українські військові відбили вже 5. Бої на цьому напрямку тривають.

У напрямку Краматорська російські загарбники 4 рази намагались атакувати поблизу Часового Яру та Іванівського.

Дві ворожі атаки були відбиті українськими військовими. Відбиття ще двох наразі триває.

У напрямку Торецька російські окупанти намагались атакувати за підтримки бомбардувальної авіації. З 15 ворожих атак в районах Торецька та Нью-Йорка українські військові відбили вже 7. Тривають бойові дії.

Ворог 21 раз намагався атакувати поблизу Калинового, Воздвиженки, Новоолександрівки, Іванівки, Желанного, Новоселівки Першої, Карлівки та Яснобродівки у напрямку Покровська. Наразі тривають бойові дії на 10 ділянках фронту.

У напрямку Курахового зафіксовані 2 ворожі спроби атак поблизу Георгіївки та Костянтинівки.

Відбито дві штурмові дії противника в бік Водяного та Роздольного.

Що відомо про ситуацію на півдні

У Запорізькій області російські окупанти здійснили одну безуспішну спробу просунутись в районі Роботиного.

Також відбиті 2 ворожі спроби атак на лівобережжі Херсонщини.

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