За інформацією Генштабу, від початку доби на фронті відбулось 64 боєзіткнення з окупаційною армією РФ.

Що відбувається на фронті

Зазначається, що від початку доби на Харківщині триває один бій в районі Вовчанська.

У напрямку Куп’янська російські окупанти 4 рази намагались штурмувати позиції ЗСУ поблизу Стельмахівки, Берестового та Петропавлівки.

Ще один бій наразі триває.

У напрямку Лимана на Донеччині ворог атакував в районах Макіївки, Невського та Тернів. Від початку доби на цьому напрямку відбулось 5 боєзіткнень.

У напрямку Сіверська російські окупанти намагались атакувати поблизу Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки, Переїзного та Виїмки. З 7 ворожих спроб атак українські військові відбили вже 5. Бої на цьому напрямку тривають.

У напрямку Краматорська російські загарбники 4 рази намагались атакувати поблизу Часового Яру та Іванівського.

Дві ворожі атаки були відбиті українськими військовими. Відбиття ще двох наразі триває.

У напрямку Торецька російські окупанти намагались атакувати за підтримки бомбардувальної авіації. З 15 ворожих атак в районах Торецька та Нью-Йорка українські військові відбили вже 7. Тривають бойові дії.

Ворог 21 раз намагався атакувати поблизу Калинового, Воздвиженки, Новоолександрівки, Іванівки, Желанного, Новоселівки Першої, Карлівки та Яснобродівки у напрямку Покровська. Наразі тривають бойові дії на 10 ділянках фронту.

У напрямку Курахового зафіксовані 2 ворожі спроби атак поблизу Георгіївки та Костянтинівки.

Відбито дві штурмові дії противника в бік Водяного та Роздольного.

Що відомо про ситуацію на півдні

У Запорізькій області російські окупанти здійснили одну безуспішну спробу просунутись в районі Роботиного.

Також відбиті 2 ворожі спроби атак на лівобережжі Херсонщини.