Від початку серпня ЗСУ взяли в полон вже 6 солдатів армії РФ в районі Роботиного
Категорія
Україна
Дата публікації

Від початку серпня ЗСУ взяли в полон вже 6 солдатів армії РФ в районі Роботиного

Військові ЗСУ
Джерело:  Інтерфакс-Україна

За словами речника ОСУВ “Таврія” Дмитра Лиховія, українські військові від початку серпня полонили шістьох російських окупантів в районі Роботиного у Запорізькій області. 

Головні тези:

  • ЗСУ взяли в полон шістьох солдатів армії РФ у районі Роботиного в Запорізькій області.
  • Втрати окупантів за минулу добу становлять 80 осіб, з них 37 убитих і 43 поранених.
  • Російські окупанти масово намагаються просуватись на різних напрямках, але українські військові успішно стримують їх.
  • Наразі українські сили успішно обороняють райони Куп'янська, Лиману, Сіверська та інших, не допускаючи просування ворожих військ.
  • Аналітики зафіксували успішну оборону українських військових у районі Роботиного і в інших населених пунктах України.

Що відомо про успіхи ЗСУ та втрати окупаційної армії РФ в районі Роботиного

За минулу добу в нашій операційній зоні втрати окупантів становлять 80 осіб, з них 37 убитих і 43 поранених. При цьому з 00:00 до 7:00 цієї доби, понеділка, армія РФ втратила вже 25 осіб, серед них 14 убитих, дев’ять поранених, двоє полонених, - підкреслює Лиховій.

ЗСУ полонили 6 солдатів армії РФ з початку серпня поблизу Роботиного
Військовий ЗСУ

Він зазначив, що в селі Нестерянка українські військові взяли в полон двох російських окупантів з 503 мотострілецького полку 19 мотострілецької дивізії 58 армії південного військового округу.

Представники цього підрозділу вже не вперше потрапляють там у полон. Пункт їхньої постійної дислокації — Станиця Троїцька в Республіці Інгушетія, - додав Лиховій.

Що відомо про ситуацію на інших напрямках фронту

За інформацією аналітиків моніторингового порталу DeepStateMAP, російські окупанти домоглись незначного просування в районі Часового Яру.

Бої точаться поблизу міста.

Аналітики також повідомляють про відступ українських військових з урочища Ступки Голубовські-2 поряд із Часовим Яром.

У напрямку Торецька російські окупанти намагаються вести наступ у бік Залізного та Північного.

Аналітики підкреслюють певні просування ворога на цих напрямках.

Окрім цього ЗСУ відбивають всі спроби російських окупантів просунутись у сам Торецьк.

Підкреслюється незначне просування російських окупантів поблизу міста Нью-Йорк.

Однак українські військові успішно стримують ворожі спроби просування.

Дуже активно російські окупанти діють у напрямку Покровська. Злочинна армія РФ, як зазначається, домоглась просування у напрямку населених пунктів Желанне, Веселе, Сергіївка, Іванівка, Новоселівка Перша, а також біля Лисичного.

За твердженнями аналітиків, ворогу вдалось захопити Тимофіївку.

У напрямку Курахового російські окупанти намагаються просунутись поблизу Красногорівки.

Підрозділи злочинної армії РФ також проводять штурми поблизу Костянтинівки та Водяного.

У центральній частині Красногорівки тривають бойові дії. Українські військові контролюють північну частину населеного пункту.

Після захоплення Урожайного російські окупанти намагаються вести наступ у бік Макарівки.

Російським окупантам, у той же час, не вдається досягти успіхів в районі Роботиного у Запорізькій області.

Аналітики відзначають успішну оборону українських військових в районі Куп’янська на Харківщині, де ворогу, попри постійні штурми, не вдається досягти жодних успіхів.

Також не має ворог просувань в районі Лиману, Сіверська, Білогорівки, Вугледару, Новоданилівки та Малої Токмачки.

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