За словами речника ОСУВ “Таврія” Дмитра Лиховія, українські військові від початку серпня полонили шістьох російських окупантів в районі Роботиного у Запорізькій області.
Головні тези:
- ЗСУ взяли в полон шістьох солдатів армії РФ у районі Роботиного в Запорізькій області.
- Втрати окупантів за минулу добу становлять 80 осіб, з них 37 убитих і 43 поранених.
- Російські окупанти масово намагаються просуватись на різних напрямках, але українські військові успішно стримують їх.
- Наразі українські сили успішно обороняють райони Куп'янська, Лиману, Сіверська та інших, не допускаючи просування ворожих військ.
- Аналітики зафіксували успішну оборону українських військових у районі Роботиного і в інших населених пунктах України.
Що відомо про успіхи ЗСУ та втрати окупаційної армії РФ в районі Роботиного
Він зазначив, що в селі Нестерянка українські військові взяли в полон двох російських окупантів з 503 мотострілецького полку 19 мотострілецької дивізії 58 армії південного військового округу.
Що відомо про ситуацію на інших напрямках фронту
За інформацією аналітиків моніторингового порталу DeepStateMAP, російські окупанти домоглись незначного просування в районі Часового Яру.
Бої точаться поблизу міста.
Аналітики також повідомляють про відступ українських військових з урочища Ступки Голубовські-2 поряд із Часовим Яром.
У напрямку Торецька російські окупанти намагаються вести наступ у бік Залізного та Північного.
Аналітики підкреслюють певні просування ворога на цих напрямках.
Окрім цього ЗСУ відбивають всі спроби російських окупантів просунутись у сам Торецьк.
Підкреслюється незначне просування російських окупантів поблизу міста Нью-Йорк.
Однак українські військові успішно стримують ворожі спроби просування.
Дуже активно російські окупанти діють у напрямку Покровська. Злочинна армія РФ, як зазначається, домоглась просування у напрямку населених пунктів Желанне, Веселе, Сергіївка, Іванівка, Новоселівка Перша, а також біля Лисичного.
За твердженнями аналітиків, ворогу вдалось захопити Тимофіївку.
У напрямку Курахового російські окупанти намагаються просунутись поблизу Красногорівки.
Підрозділи злочинної армії РФ також проводять штурми поблизу Костянтинівки та Водяного.
У центральній частині Красногорівки тривають бойові дії. Українські військові контролюють північну частину населеного пункту.
Після захоплення Урожайного російські окупанти намагаються вести наступ у бік Макарівки.
Російським окупантам, у той же час, не вдається досягти успіхів в районі Роботиного у Запорізькій області.
Аналітики відзначають успішну оборону українських військових в районі Куп’янська на Харківщині, де ворогу, попри постійні штурми, не вдається досягти жодних успіхів.
Також не має ворог просувань в районі Лиману, Сіверська, Білогорівки, Вугледару, Новоданилівки та Малої Токмачки.
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