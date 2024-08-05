С начала августа ВСУ взяли в плен уже 6 солдат армии РФ в районе Роботиного.
Категория
Украина
Дата публикации

С начала августа ВСУ взяли в плен уже 6 солдат армии РФ в районе Роботиного.

Военные ВСУ
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Источник:  Интерфакс-Украина

По словам спикера ОСУВ "Таврия" Дмитрия Лиховия, украинские военные с начала августа пленили шестерых российских оккупантов в районе Роботиного в Запорожской области.

Главные тезисы

  • Украинские военные удерживают позиции и успешно сдерживают продвижение российских оккупантов в районе Роботиного.
  • С начала августа ВСУ взяли в плен уже 6 солдат армии РФ в указанном районе.
  • Аналитики отмечают отступление украинских военных из некоторых урочищ и успешную оборону в других населенных пунктах.
  • Российские оккупанты достигли незначительного продвижения в некоторых районах, но украинские военные успешно сдерживают их на других направлениях фронта.
  • Ситуация на других направлениях фронта также остается напряженной, однако ВСУ продолжают контролировать ситуацию и успешно противостоять врагу.

Что известно об успехах ВСУ и потерях оккупационной армии РФ в районе Роботиного

За минувшие сутки в нашей операционной зоне потери окупантов составляют 80 человек, из них 37 убитых и 43 раненых. При этом с 00:00 до 7:00 этих суток, понедельника, армия РФ потеряла уже 25 человек, среди них 14 убитых, девять раненых, двое пленных, - подчеркивает Лиховой.

ВСУ пленили 6 солдат армии РФ с начала августа вблизи Роботиного
Военный ВСУ

Он отметил, что в селе Нестерянка украинские военные взяли в плен двух российских окупантов из 503 мотострелкового полка 19 мотострелковой дивизии 58 армии южного военного округа.

Представители этого подразделения уже не в первый раз попадают там в плен. Пункт их постоянной дислокации - Станица Троицкая в Республике Ингушетия, - добавил Лиховой.

Что известно о ситуации на других направлениях фронта

По информации аналитиков мониторингового портала DeepStateMAP, российские кафиры добились незначительного продвижения в районе Временного Яра.

Бои ведутся вблизи города.

Аналитики также сообщают об отступлении украинских военных из урочища Ступки Голубовски-2 рядом с Временным Яром.

В направлении Торецкого российские оккупанты пытаются вести наступление в сторону Железного и Северного.

Аналитики подчеркивают определенные продвижения врага по этим направлениям.

Кроме этого ВСУ отражают все попытки российских окупантов продвинуться в сам Торецк.

Подчеркивается незначительное продвижение российских окупантов вблизи города Нью-Йорк.

Однако украинские военные успешно сдерживают враждебные попытки продвижения.

Очень активно российские оккупанты действуют в направлении Покровска. Преступная армия РФ, как отмечается, добилась продвижения в направлении населенных пунктов Желанне, Веселое, Сергеевка, Ивановка, Новоселовка Первая, а также возле Лисичного.

По утверждениям аналитиков, врагу удалось захватить Тимофеевку.

В направлении Курахово российские оккупанты пытаются продвинуться вблизи Красногоровки.

Подразделения преступной армии РФ также проводят штурмы вблизи Константиновки и Водяного.

В центральной части Красногоровки продолжаются боевые действия. Украинские военные контролируют северную часть населённого пункта.

После захвата Урожайного русские оккупанты пытаются вести наступление в сторону Макаровки.

Российским оккупантам, в то же время, не удается добиться успехов в районе Роботиного в Запорожской области.

Аналитики отмечают успешную оборону украинских военных в районе Купянска на Харьковщине, где врагу, несмотря на постоянные штурмы, не удается добиться никаких успехов.

Также нет врага продвижений в районе Лимана, Северска, Белогоровки, Угледара, Новоданиловки и Малой Токмачки.

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