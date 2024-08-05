По словам спикера ОСУВ "Таврия" Дмитрия Лиховия, украинские военные с начала августа пленили шестерых российских оккупантов в районе Роботиного в Запорожской области.
Главные тезисы
- Украинские военные удерживают позиции и успешно сдерживают продвижение российских оккупантов в районе Роботиного.
- С начала августа ВСУ взяли в плен уже 6 солдат армии РФ в указанном районе.
- Аналитики отмечают отступление украинских военных из некоторых урочищ и успешную оборону в других населенных пунктах.
- Российские оккупанты достигли незначительного продвижения в некоторых районах, но украинские военные успешно сдерживают их на других направлениях фронта.
- Ситуация на других направлениях фронта также остается напряженной, однако ВСУ продолжают контролировать ситуацию и успешно противостоять врагу.
Что известно об успехах ВСУ и потерях оккупационной армии РФ в районе Роботиного
Он отметил, что в селе Нестерянка украинские военные взяли в плен двух российских окупантов из 503 мотострелкового полка 19 мотострелковой дивизии 58 армии южного военного округа.
Что известно о ситуации на других направлениях фронта
По информации аналитиков мониторингового портала DeepStateMAP, российские кафиры добились незначительного продвижения в районе Временного Яра.
Бои ведутся вблизи города.
Аналитики также сообщают об отступлении украинских военных из урочища Ступки Голубовски-2 рядом с Временным Яром.
В направлении Торецкого российские оккупанты пытаются вести наступление в сторону Железного и Северного.
Аналитики подчеркивают определенные продвижения врага по этим направлениям.
Кроме этого ВСУ отражают все попытки российских окупантов продвинуться в сам Торецк.
Подчеркивается незначительное продвижение российских окупантов вблизи города Нью-Йорк.
Однако украинские военные успешно сдерживают враждебные попытки продвижения.
Очень активно российские оккупанты действуют в направлении Покровска. Преступная армия РФ, как отмечается, добилась продвижения в направлении населенных пунктов Желанне, Веселое, Сергеевка, Ивановка, Новоселовка Первая, а также возле Лисичного.
По утверждениям аналитиков, врагу удалось захватить Тимофеевку.
В направлении Курахово российские оккупанты пытаются продвинуться вблизи Красногоровки.
Подразделения преступной армии РФ также проводят штурмы вблизи Константиновки и Водяного.
В центральной части Красногоровки продолжаются боевые действия. Украинские военные контролируют северную часть населённого пункта.
После захвата Урожайного русские оккупанты пытаются вести наступление в сторону Макаровки.
Российским оккупантам, в то же время, не удается добиться успехов в районе Роботиного в Запорожской области.
Аналитики отмечают успешную оборону украинских военных в районе Купянска на Харьковщине, где врагу, несмотря на постоянные штурмы, не удается добиться никаких успехов.
Также нет врага продвижений в районе Лимана, Северска, Белогоровки, Угледара, Новоданиловки и Малой Токмачки.
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