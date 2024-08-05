В ВСУ заявили о начале работы F-16 на фронте
Категория
Украина
Дата публикации

В ВСУ заявили о начале работы F-16 на фронте

украинские F-16
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Источник:  Киев24

По словам офицера 59-й ОМБ им. Якова Гандзюка Сергея Цехоцкого, украинские военные уже ощутили поддержку со стороны полученных от партнеров истребителей F-16 на передовой.

Главные тезисы

  • Украинские военные ощутили поддержку со стороны истребителей F-16 на фронте, однако подробности работы не разглашаются из соображений безопасности.
  • Секретность потенциала самолетов F-16 помогает украинским военным удерживать врага в неведении относительно их возможностей и готовности к атакам.
  • Применение тактики сокрытия боевого потенциала F-16 помогает стране сохранять стратегическое преимущество на фронте.
  • Заявления о начале работы истребителей F-16 в Украине сопровождались предварительным снятием определенного оборудования для обеспечения конфиденциальности передачи информации о самолетах.
  • Эксперты подчеркивают важность секретности и ограничения доступа к информации о F-16, чтобы не дать врагу возможность адекватного противодействия украинским военным.

Что известно о привлечении Украиной F-16 для поддержки ВСУ на фронте

В эфире канала Киев-24 Цехоцкий отметил, что F-16 уже работает на передовой.

Да, почувствовали, подробностей не рассказываем. Скажу так, сегодня государство в лице руководства научилось не говорить преждевременно вещи, которые не нужно знать врагу. И это очень радует. Врага постоянно нужно вводить в заблуждение, перехитривать, не давать ему даже малейших намеков на то, что у нас есть, и что мы будем делать. Пусть ждет постоянно "подарков". И так скорее мы приблизим нашу победу, - подчеркнул офицер 59-й ОМБ.

Украина не раскрывает весь боевой потенциал F-16

По словам эксперта по авиации, заместителя директора украинской компании производителей РЭБ Анатолия Храпчинского, в показанных руководством Украины F-16, полученных от партнеров, было заранее снято определенное оборудование, чтобы российские оккупанты не смогли узнать весь потенциал этих самолетов.

На самом деле у тех самолетов, которые вчера показывали, там было снято некоторое оборудование, что не позволяет полностью оценить характеристики этого самолета. Дополнительно были поставлены некоторые очень интересные вещи, – объясняет аналитик.

Он подчеркнул, что имеет место определенная секретность, чтобы враг не понял все возможности этих самолетов и не мог определенным образом подготовиться.

Это очень правильно сделано, чтобы наши соседи не понимали до конца, что может этот самолет, и не были готовы к определенным возможностям этого самолета, - убежден Храпчинский.

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