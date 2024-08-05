По словам офицера 59-й ОМБ им. Якова Гандзюка Сергея Цехоцкого, украинские военные уже ощутили поддержку со стороны полученных от партнеров истребителей F-16 на передовой.
Главные тезисы
- Украинские военные ощутили поддержку со стороны истребителей F-16 на фронте, однако подробности работы не разглашаются из соображений безопасности.
- Секретность потенциала самолетов F-16 помогает украинским военным удерживать врага в неведении относительно их возможностей и готовности к атакам.
- Применение тактики сокрытия боевого потенциала F-16 помогает стране сохранять стратегическое преимущество на фронте.
- Заявления о начале работы истребителей F-16 в Украине сопровождались предварительным снятием определенного оборудования для обеспечения конфиденциальности передачи информации о самолетах.
- Эксперты подчеркивают важность секретности и ограничения доступа к информации о F-16, чтобы не дать врагу возможность адекватного противодействия украинским военным.
Что известно о привлечении Украиной F-16 для поддержки ВСУ на фронте
В эфире канала Киев-24 Цехоцкий отметил, что F-16 уже работает на передовой.
Украина не раскрывает весь боевой потенциал F-16
По словам эксперта по авиации, заместителя директора украинской компании производителей РЭБ Анатолия Храпчинского, в показанных руководством Украины F-16, полученных от партнеров, было заранее снято определенное оборудование, чтобы российские оккупанты не смогли узнать весь потенциал этих самолетов.
Он подчеркнул, что имеет место определенная секретность, чтобы враг не понял все возможности этих самолетов и не мог определенным образом подготовиться.
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