По информации аналитиков из Института изучения войны со ссылкой на западные издания, партнеры передали Украине первые 10 истребителей F-16, однако для достижения реального паритета в небе с авиацией преступной армии РФ необходимо гораздо больше.

Сколько F-16 нужно Украине для успешного и эффективного использования

Аналитики со ссылкой на The Economist отмечают, что Украине были переданы первые 10 из обещанных 79 истребителей F-16.

Ожидается, что до конца года их общее количество должно вырасти до 20 единиц.

В ISW подчеркивают, что для реального усиления противовоздушной обороны Украине необходимо значительно большее количество этих самолетов.

Украине также предстоит продолжать усилия по таргетингу на российские средства противовоздушной обороны в российском тылу и в оккупированной Украине с помощью предоставленного Западом оружия дальнего радиуса действия, чтобы использовать истребители F-16, - подчеркивают аналитики. Поделиться

Они также обращают внимание на то, что кремлевская пропаганда пытается уменьшить потенциал и последствия использования F-16 на передовой.

В частности, в России пропаганда стремится повлечь за собой широкое обсуждение сбития этих самолетов.

При этом, как подчеркивают аналитики, это противоречит предварительным заявлениям о мнимых красных линиях, согласно которым появление F-16 в Украине вызовет еще большую эскалацию в ответ со стороны страны-агрессорки.

Однако Россия неоднократно доказывала, что привлечение якобы "красных линий" является рефлекторной техникой контроля, которая должна заставить Запад воздержаться от предоставления Украине дополнительной военной помощи. Политика Запада и Украины неоднократно пересекала "красные линии", определенные Россией, много раз с начала войны, не вызывая существенной реакции России, которая, как предполагают комментарии российских милблогеров, окажется в случае ответа России на F-16, - отмечают в ISW. Поделиться

Что известно о полученных Украиной первых F-16

Аналитики портала Defense Express узнали о комплектации полученных Украиной истребителей F-16.

Главной неожиданностью можно считать контейнер ECIPS/CJS от датской Terma и итальянского Leonardo, объединяющего в себе мощную цифровую станцию РЭС, позволяющую ставить помехи на РЛС самолетов и зенитных ракетных комплексов, а также станцию фиксации угрозы о ракетной атаке за счет, в в том числе, выявление самих приближающихся ракет. При этом сохраняется возможность подвески к этому контейнеру вооружения, то есть крепление для оружия не теряется и под ECIPS/CJS можно подвесить вооружение. Сам контейнер является новой разработкой и на 2021 год проходил испытания, - подчеркивают аналитики. Поделиться

Они отмечают, что, по неподтвержденной информации, такие пилоны устанавливались на F-16 на вооружении армий Дании, Бельгии и Нидерландов, а также Норвегии.

F-16 в украинском небе

Из видео, которое обнародовал президент Владимир Зеленский с украинскими F-16, аналитики отмечают, что истребители вооружены двумя типами ракет "воздух-воздух".

В частности, для уничтожения целей на близких дистанциях служат ракеты AIM-9, для ударов на средние и дальние расстояния будут использоваться ракеты AIM-120.

Под крыльями самолетов размещаются два стандартных дополнительных топливных бака на 1 тыс 564 литров.

Кроме того, под центральным пилоном разместился еще один вид подвесного бака на 1135 литров.