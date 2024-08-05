По информации аналитиков из Института изучения войны со ссылкой на западные издания, партнеры передали Украине первые 10 истребителей F-16, однако для достижения реального паритета в небе с авиацией преступной армии РФ необходимо гораздо больше.
Главные тезисы
- Украине переданы первые 10 истребителей F-16, однако для достижения равных условий с авиацией РФ требуется гораздо больше самолетов.
- Для укрепления противовоздушной обороны необходимо увеличить количество F-16 и активно нацеливаться на российские средства на оккупированных территориях.
- Аналитики раскрывают детали вооружения F-16, включающего цифровую станцию РЭБ и ракеты для разных дистанций поражения целей.
- Украине нужно большее количество F-16 для эффективного усиления противовоздушной обороны и достижения успешного сопротивления.
- Президент Владимир Зеленский обнародовал видео с украинскими F-16, подчеркивая важность вооружения двумя типами ракет 'воздух-воздух'.
Сколько F-16 нужно Украине для успешного и эффективного использования
Аналитики со ссылкой на The Economist отмечают, что Украине были переданы первые 10 из обещанных 79 истребителей F-16.
Ожидается, что до конца года их общее количество должно вырасти до 20 единиц.
В ISW подчеркивают, что для реального усиления противовоздушной обороны Украине необходимо значительно большее количество этих самолетов.
Они также обращают внимание на то, что кремлевская пропаганда пытается уменьшить потенциал и последствия использования F-16 на передовой.
В частности, в России пропаганда стремится повлечь за собой широкое обсуждение сбития этих самолетов.
При этом, как подчеркивают аналитики, это противоречит предварительным заявлениям о мнимых красных линиях, согласно которым появление F-16 в Украине вызовет еще большую эскалацию в ответ со стороны страны-агрессорки.
Что известно о полученных Украиной первых F-16
Аналитики портала Defense Express узнали о комплектации полученных Украиной истребителей F-16.
Они отмечают, что, по неподтвержденной информации, такие пилоны устанавливались на F-16 на вооружении армий Дании, Бельгии и Нидерландов, а также Норвегии.
Из видео, которое обнародовал президент Владимир Зеленский с украинскими F-16, аналитики отмечают, что истребители вооружены двумя типами ракет "воздух-воздух".
В частности, для уничтожения целей на близких дистанциях служат ракеты AIM-9, для ударов на средние и дальние расстояния будут использоваться ракеты AIM-120.
Под крыльями самолетов размещаются два стандартных дополнительных топливных бака на 1 тыс 564 литров.
Кроме того, под центральным пилоном разместился еще один вид подвесного бака на 1135 литров.
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