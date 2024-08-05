Сколько F-16 нужно Украине для достижения успеха — ответ аналитиков
Категория
Украина
Дата публикации

Сколько F-16 нужно Украине для достижения успеха — ответ аналитиков

F-16 в Украине
Read in English
Читати українською
Источник:  ISW

По информации аналитиков из Института изучения войны со ссылкой на западные издания, партнеры передали Украине первые 10 истребителей F-16, однако для достижения реального паритета в небе с авиацией преступной армии РФ необходимо гораздо больше.

Главные тезисы

  • Украине переданы первые 10 истребителей F-16, однако для достижения равных условий с авиацией РФ требуется гораздо больше самолетов.
  • Для укрепления противовоздушной обороны необходимо увеличить количество F-16 и активно нацеливаться на российские средства на оккупированных территориях.
  • Аналитики раскрывают детали вооружения F-16, включающего цифровую станцию РЭБ и ракеты для разных дистанций поражения целей.
  • Украине нужно большее количество F-16 для эффективного усиления противовоздушной обороны и достижения успешного сопротивления.
  • Президент Владимир Зеленский обнародовал видео с украинскими F-16, подчеркивая важность вооружения двумя типами ракет 'воздух-воздух'.

Сколько F-16 нужно Украине для успешного и эффективного использования

Аналитики со ссылкой на The Economist отмечают, что Украине были переданы первые 10 из обещанных 79 истребителей F-16.

Ожидается, что до конца года их общее количество должно вырасти до 20 единиц.

В ISW подчеркивают, что для реального усиления противовоздушной обороны Украине необходимо значительно большее количество этих самолетов.

Украине также предстоит продолжать усилия по таргетингу на российские средства противовоздушной обороны в российском тылу и в оккупированной Украине с помощью предоставленного Западом оружия дальнего радиуса действия, чтобы использовать истребители F-16, - подчеркивают аналитики.

Они также обращают внимание на то, что кремлевская пропаганда пытается уменьшить потенциал и последствия использования F-16 на передовой.

В частности, в России пропаганда стремится повлечь за собой широкое обсуждение сбития этих самолетов.

При этом, как подчеркивают аналитики, это противоречит предварительным заявлениям о мнимых красных линиях, согласно которым появление F-16 в Украине вызовет еще большую эскалацию в ответ со стороны страны-агрессорки.

Однако Россия неоднократно доказывала, что привлечение якобы "красных линий" является рефлекторной техникой контроля, которая должна заставить Запад воздержаться от предоставления Украине дополнительной военной помощи. Политика Запада и Украины неоднократно пересекала "красные линии", определенные Россией, много раз с начала войны, не вызывая существенной реакции России, которая, как предполагают комментарии российских милблогеров, окажется в случае ответа России на F-16, - отмечают в ISW.

Что известно о полученных Украиной первых F-16

Аналитики портала Defense Express узнали о комплектации полученных Украиной истребителей F-16.

Главной неожиданностью можно считать контейнер ECIPS/CJS от датской Terma и итальянского Leonardo, объединяющего в себе мощную цифровую станцию РЭС, позволяющую ставить помехи на РЛС самолетов и зенитных ракетных комплексов, а также станцию фиксации угрозы о ракетной атаке за счет, в в том числе, выявление самих приближающихся ракет. При этом сохраняется возможность подвески к этому контейнеру вооружения, то есть крепление для оружия не теряется и под ECIPS/CJS можно подвесить вооружение. Сам контейнер является новой разработкой и на 2021 год проходил испытания, - подчеркивают аналитики.

Они отмечают, что, по неподтвержденной информации, такие пилоны устанавливались на F-16 на вооружении армий Дании, Бельгии и Нидерландов, а также Норвегии.

Украине нужно большее количество F-16 для усиления ПВО
F-16 в украинском небе

Из видео, которое обнародовал президент Владимир Зеленский с украинскими F-16, аналитики отмечают, что истребители вооружены двумя типами ракет "воздух-воздух".

В частности, для уничтожения целей на близких дистанциях служат ракеты AIM-9, для ударов на средние и дальние расстояния будут использоваться ракеты AIM-120.

Под крыльями самолетов размещаются два стандартных дополнительных топливных бака на 1 тыс 564 литров.

Кроме того, под центральным пилоном разместился еще один вид подвесного бака на 1135 литров.

Также внимание может привлечь необычный золотой цвет фонаря кабины. Дело в том, что в его покрытии действительно используется золото и это позволяет снизить радиолокационную заметность F-16, - объясняют аналитики.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
F-16 в Украине. Зеленский подтвердил прибытие истребителей и показал первое видео
Владимир Зеленский
F-16
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Сырский впервые отреагировал на прибытие F-16 в Украину
Александр Сырский
Сырский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Чем оснащены новые украинские F-16 — первые подробности
F-16

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?