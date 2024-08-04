Сырский впервые отреагировал на прибытие F-16 в Украину

Я горжусь всеми нашими ребятами, которые качественно овладевают этими самолетами и уже начали их использовать для нашего государства. Я благодарю нашу команду за этот результат. Я благодарю всех партнеров, которые действительно действенно помогают с F-16, и первые государства, которые акцептовали наш запрос о предоставлении самолетов — Дания, Нидерланды, Соединенные Штаты, — и все наши партнеры — мы ценим вашу поддержку! — заявил Зеленский.