Сырский впервые отреагировал на прибытие F-16 в Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Сырский впервые отреагировал на прибытие F-16 в Украину

Александр Сырский
Сырский
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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пообещал украинцам, что западные истребители F-16 обеспечат еще больше сбитых ракет и самолетов, которыми российские захватчики атакуют мирные украинские города и села.

Главные тезисы

  • Эффективное применение западных истребителей поможет сохранить жизнь украинских защитников.
  • Александр Сырский поблагодарил Владимира Зеленского, Рустема Умерова и всех, благодаря кому в украинском небе появились F-16.
  • По данным The Economist, в Украину прибыло 10 истребителей.

Сырский поблагодарил союзников за F-16 для Украины

F-16 в Украине Это означает, что уничтоженных оккупантов будет больше. Будет больше сбитых ракет и самолетов, с помощью которых российские преступники атакуют украинские города. Благодарю наших союзников за это решение.

Александр Сырский

Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ

По словам Александра Сырского, эффективное применение современных западных истребителей — это, прежде всего, сохранение жизни украинских защитников.

Кроме того, Главнокомандующий ВСУ выразил благодарность украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, главе Минобороны Рустему Умерову и каждому, кто работал 24/7 для того, чтобы в нашем небе появились F-16.

Это еще один важный шаг к нашей Победе, — подытожил Александр Сырский.

Как Зеленский комментирует прибытие F-16

С официальным подтверждением глава государства Владимир Зеленский выступил 4 августа, а также показал первые западные истребители в украинском небе.

Я горжусь всеми нашими ребятами, которые качественно овладевают этими самолетами и уже начали их использовать для нашего государства. Я благодарю нашу команду за этот результат. Я благодарю всех партнеров, которые действительно действенно помогают с F-16, и первые государства, которые акцептовали наш запрос о предоставлении самолетов — Дания, Нидерланды, Соединенные Штаты, — и все наши партнеры — мы ценим вашу поддержку! — заявил Зеленский.

Глава государства пока не уточнил количество истребителей, которые получили Воздушные силы.

Однако, согласно данным издания The Economist, по состоянию на сегодняшний день речь идет о 10 самолетах.

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