Сырский впервые отреагировал на прибытие F-16 в Украину

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пообещал украинцам, что западные истребители F-16 обеспечат еще больше сбитых ракет и самолетов, которыми российские захватчики атакуют мирные украинские города и села.
Главные тезисы
- Эффективное применение западных истребителей поможет сохранить жизнь украинских защитников.
- Александр Сырский поблагодарил Владимира Зеленского, Рустема Умерова и всех, благодаря кому в украинском небе появились F-16.
- По данным The Economist, в Украину прибыло 10 истребителей.
Сырский поблагодарил союзников за F-16 для Украины
По словам Александра Сырского, эффективное применение современных западных истребителей — это, прежде всего, сохранение жизни украинских защитников.
Кроме того, Главнокомандующий ВСУ выразил благодарность украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, главе Минобороны Рустему Умерову и каждому, кто работал 24/7 для того, чтобы в нашем небе появились F-16.
Как Зеленский комментирует прибытие F-16
С официальным подтверждением глава государства Владимир Зеленский выступил 4 августа, а также показал первые западные истребители в украинском небе.
Глава государства пока не уточнил количество истребителей, которые получили Воздушные силы.
Однако, согласно данным издания The Economist, по состоянию на сегодняшний день речь идет о 10 самолетах.
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